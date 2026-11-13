Массовая печать документов в 1С:Бухгалтерии: как распечатать сразу много УПД, актов и накладных

Как распечатать несколько документов в 1С сразу
Принцип простой: в списке документов выделяете те, которые нужно распечатать, и нажимаете кнопку «Печать». Программа сформирует печатные формы для всех выделенных документов.
Печать УПД в 1С: пошаговая инструкция
Откройте раздел «Продажи» — «Реализация (акты, накладные, УПД)».
Выделите в списке нужные документы.
Нажмите кнопку «Печать» и выберите «Универсальный передаточный документ (УПД)».
Рисунок 1. Список документов реализации в 1С
Рисунок 2. Выбор печатной формы УПД для выделенных документов
Как выделить документы в списке 1С
Выделить документы можно четырьмя способами — в зависимости от того, сколько документов нужно и как они расположены в списке.
Выделить все документы списка
Щёлкните мышью по любому документу и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl + A (клавиша A латинского алфавита).
Выделить несколько документов подряд
Щёлкните мышью по первому документу. Затем, удерживая клавишу Shift, щёлкните по последнему нужному документу или спуститесь до него клавишей «стрелка вниз». Выделятся все документы с первого по последний.
Выделить документы выборочно
Щёлкните левой клавишей мыши по одному документу. Затем, удерживая клавишу Ctrl, щёлкайте по остальным нужным документам.
Отобрать документы по параметрам перед печатью
Если нужно распечатать документы по конкретному контрагенту, виду операции или за определённый период, сначала настройте список. Нажмите кнопку «Еще» и выберите нужную команду.
Рисунок 3. Кнопка «Еще» в списке документов
Рисунок 4. Команды для отбора документов
«Установить период» — чтобы отобрать документы за определённый период.
Рисунок 5. Команда «Установить период»
Рисунок 6. Выбор периода для отбора документов
«Настроить список» — чтобы отобрать документы по заданным параметрам, например по контрагенту.
Рисунок 7. Команда «Настроить список»
Рисунок 8. Отбор документов по контрагенту
После отбора в списке останутся только нужные документы. Выделите их одним из способов выше и отправьте на печать.
Как отключить отбор документов в 1С
Когда отбор больше не нужен, верните список в исходный вид. Это можно сделать двумя способами.
Нажмите кнопку «Еще» и выберите команду «Установить стандартные настройки».
Рисунок 10. Закладка «Отбор» в настройке списка
Заключение
Чтобы распечатать сразу много документов в 1С, не нужно открывать каждый из них. Выделите документы в списке — все, подряд или выборочно, — и нажмите «Печать». Если документов много, сначала отберите нужные по периоду или контрагенту через кнопку «Еще». А после печати не забудьте снять отбор, чтобы список снова показывал все документы.
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