Положен ли больничный по договору ГПХ

Исполнители по договорам ГПХ — застрахованные лица и имеют право на страховое обеспечение, включая пособия по социальному страхованию (п. 4.2 ст. 2 Федерального закона № 255-ФЗ).

Но есть условие: сумма страховых взносов, начисленных с выплат в пользу исполнителя всеми нанимателями (работодателями) за предыдущий календарный год, в том числе в рамках трудовых отношений, должна быть не меньше стоимости страхового года. Стоимость страхового года считается из МРОТ за каждый месяц года.

Минимальная сумма взносов на обязательное социальное страхование для получения пособий:

Год получения пособия За какой год считаются взносы Минимальная сумма взносов 2025 2024 6 696 руб. 22 коп. 2026 2025 7 809 руб. 12 коп.

Заключение

Чтобы работать с договорами ГПХ в 1С:ЗУП, сначала включите их учет в настройках расчета зарплаты. Затем оформите договор из карточки сотрудника, отметьте отражение в ЕФС-1 и задайте способ оплаты и страхование. Начисление делайте через документ «Начисление зарплаты и взносов» или «Начисления по договорам» — при правильно оформленном договоре программа сама рассчитает вознаграждение, взносы и НДФЛ. И помните: исполнитель по ГПХ может получить больничный, только если за прошлый год с его выплат начислено достаточно взносов.

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