Разберём всё по порядку — от настройки программы до начисления, а в конце расскажем, при каком условии исполнитель по договору ГПХ имеет право на пособия.
Шаг 1. Включите учет договоров ГПХ в 1С:ЗУП
Сначала программу нужно настроить, иначе оформить договор не получится.
Откройте раздел «Настройка» — «Расчет зарплаты».
Установите флажок «Регистрируются выплаты по договорам гражданско-правового характера».
Здесь же выберите, как отражать эти выплаты в бухгалтерском учете: на счете 70 или 76.
Шаг 2. Оформите договор ГПХ в 1С
Договор оформляется из карточки сотрудника: при создании карточки перейдите по ссылке «Оформить договор».
Отражение договора ГПХ в ЕФС-1
Сведения о договоре ГПХ передаются в СФР в подразделе 1.1 ЕФС-1. Чтобы программа включила их в отчет, установите в договоре флажок «Отразить трудовую деятельность» и укажите код по ОКЗ.
Настройки учета, оплаты и взносов
Как договор будет отражаться в учете, задается в табличной части документа в правом верхнем углу.
Здесь же определите:
способ оплаты по договору;
подлежит ли исполнитель страхованию от несчастных случаев;
суммы вычетов.
Если выбран способ оплаты «По актам выполненных работ», для начисления вознаграждения нужно будет каждый раз создавать акт выполненных работ.
Шаг 3. Начислите вознаграждение по договору ГПХ
После оформления договора нужно сделать начисление. Для этого подойдет один из двух документов:
«Начисление зарплаты и взносов» — на вкладке «Договоры»;
«Начисления по договорам (в т.ч. авторским)».
В документе «Начисление зарплаты и взносов» нажмите кнопку «Заполнить» — программа сама рассчитает сумму начисления, страховые взносы и НДФЛ. Но только при условии, что договор ГПХ оформлен правильно.
Положен ли больничный по договору ГПХ
Исполнители по договорам ГПХ — застрахованные лица и имеют право на страховое обеспечение, включая пособия по социальному страхованию (п. 4.2 ст. 2 Федерального закона № 255-ФЗ).
Но есть условие: сумма страховых взносов, начисленных с выплат в пользу исполнителя всеми нанимателями (работодателями) за предыдущий календарный год, в том числе в рамках трудовых отношений, должна быть не меньше стоимости страхового года. Стоимость страхового года считается из МРОТ за каждый месяц года.
Минимальная сумма взносов на обязательное социальное страхование для получения пособий:
Год получения пособия
За какой год считаются взносы
Минимальная сумма взносов
2025
2024
6 696 руб. 22 коп.
2026
2025
7 809 руб. 12 коп.
Заключение
Чтобы работать с договорами ГПХ в 1С:ЗУП, сначала включите их учет в настройках расчета зарплаты. Затем оформите договор из карточки сотрудника, отметьте отражение в ЕФС-1 и задайте способ оплаты и страхование. Начисление делайте через документ «Начисление зарплаты и взносов» или «Начисления по договорам» — при правильно оформленном договоре программа сама рассчитает вознаграждение, взносы и НДФЛ. И помните: исполнитель по ГПХ может получить больничный, только если за прошлый год с его выплат начислено достаточно взносов.
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