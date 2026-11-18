Причина: по компенсации отпуска не формируются проводки

При подробном анализе выяснилось, что «зависшие» суммы равны суммам компенсации отпуска при увольнении сотрудников. Проводки на эти суммы в учете не формировались.

Рисунок 1. Проводки на сумму компенсации отпуска не сформированы

Причина — в начислении компенсации отпуска не был заполнен способ отражения. Без него программа не знает, на какие счета относить сумму, и не делает проводки, хотя в расчетном листке начисление видно.