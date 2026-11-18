Бывает, что в оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 остаются суммы, которые давно начислены и выплачены, а по расчетному листку никаких долгов нет. Разберём реальный случай из практики наших экспертов: почему так происходит с компенсацией отпуска при увольнении и как одной настройкой вернуть эти суммы в бухгалтерский учет.
Ситуация: сальдо по счету 70 есть, а задолженности нет
К нам обратился клиент: в оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 «зависли» суммы. Их начислили и выплатили, по расчетному листку задолженностей нет, все начисления в нем отражены. Но остаток по счету 70 не закрывается.
Причина: по компенсации отпуска не формируются проводки
При подробном анализе выяснилось, что «зависшие» суммы равны суммам компенсации отпуска при увольнении сотрудников. Проводки на эти суммы в учете не формировались.
Причина — в начислении компенсации отпуска не был заполнен способ отражения. Без него программа не знает, на какие счета относить сумму, и не делает проводки, хотя в расчетном листке начисление видно.
Решение: заполните способ отражения в начислении
Откройте пункт меню «Зарплата» — «Справочники и настройки» — «Настройка зарплаты».
Перейдите по гиперссылке «Начисления».
Откройте начисление компенсации отпуска и заполните в нем способ отражения.
Результат
После того как способ отражения указан, суммы компенсации отпуска попадают в бухгалтерские регистры, и сальдо по счету 70 больше не «висит».
Заключение
Если в ОСВ по счету 70 остаются суммы, которых нет в расчетном листке, сравните их с отдельными видами начислений. Часто оказывается, что у одного из начислений — например, компенсации отпуска при увольнении — не заполнен способ отражения, и проводки по нему не формируются. Заполните способ отражения в настройках начислений, и суммы попадут в бухгалтерский учет.
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