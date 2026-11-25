Что такое межотчетный период

Межотчетный период — это условный промежуток между 31 декабря года, предшествующего отчетному, и 1 января отчетного года. Отдельной календарной даты для него нет: в программе операции регистрируются последним днем предыдущего года, но учитываются обособленно.

Как правило, в межотчетном периоде отражают корректировки, связанные с:

ретроспективным изменением учетной политики;

изменением законодательства, если нормативный акт предусматривает ретроспективный переход на новые правила учета;

ретроспективным исправлением существенных ошибок по правилам ПБУ 22/2010.

Такие операции не меняют показатели бухгалтерской отчетности за год, последним днем которого они зарегистрированы. Их результат учитывается в отчетности следующего года, в том числе при формировании начальных остатков. На данные налогового учета операции межотчетного периода не влияют.