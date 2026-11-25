Что такое межотчетный период
Межотчетный период — это условный промежуток между 31 декабря года, предшествующего отчетному, и 1 января отчетного года. Отдельной календарной даты для него нет: в программе операции регистрируются последним днем предыдущего года, но учитываются обособленно.
Как правило, в межотчетном периоде отражают корректировки, связанные с:
ретроспективным изменением учетной политики;
изменением законодательства, если нормативный акт предусматривает ретроспективный переход на новые правила учета;
ретроспективным исправлением существенных ошибок по правилам ПБУ 22/2010.
Такие операции не меняют показатели бухгалтерской отчетности за год, последним днем которого они зарегистрированы. Их результат учитывается в отчетности следующего года, в том числе при формировании начальных остатков. На данные налогового учета операции межотчетного периода не влияют.
Как отражаются операции межотчетного периода в 1С
В 1С:Бухгалтерии предприятия операции межотчетного периода можно зарегистрировать двумя способами:
Вручную — с помощью документа «Операция», в котором установлен флажок «Межотчетный период».
Автоматически — при выполнении предусмотренных программой регламентных операций 5-й и 6-й групп в обработке «Закрытие месяца» за декабрь.
Выбор способа зависит от характера корректировки и возможностей программы. Если автоматическая операция для нужного изменения не предусмотрена, корректировку отражают вручную.
Как создать ручную операцию межотчетного периода
Шаг 1. Откройте документ «Операция»
Перейдите в раздел «Операции» → «Операции, введенные вручную». Нажмите «Создать» и выберите «Операция» (рисунки 1, 2).
Шаг 2. Укажите дату и установите флажок «Межотчетный период»
В документе укажите 31 декабря года, предшествующего году вступления изменения в силу. Например, если новые правила применяются с 1 января 2027 года, дата операции — 31 декабря 2026 года.
Установите флажок «Межотчетный период». Благодаря этому признаку программа отнесет проводки к межотчетному периоду, а не к обычным операциям декабря.
Шаг 3. Заполните проводки и проверьте суммы налогового учета
Внесите необходимые бухгалтерские проводки. Если программа заполнила колонки «Сумма НУ Дт» и «Сумма НУ Кт», удалите из них суммы: операция должна корректировать только бухгалтерский учет (рисунок 3).
Важно: одной даты 31 декабря недостаточно. Чтобы программа учитывала корректировку обособленно, в документе должен быть установлен флажок «Межотчетный период».
Когда 1С формирует операции межотчетного периода автоматически
Если нужный механизм предусмотрен в программе, проводки формируются при закрытии декабря — в рамках регламентных операций 5-й и 6-й групп обработки «Закрытие месяца».
Примеры таких механизмов — переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства». При обязательном начале применения этих стандартов с 2022 года переходные корректировки относились к межотчетному периоду между 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года.
Возможность обособленного учета таких проводок и соответствующие регламентные операции описаны в информации 1С о версии 3.0.117.
Как посмотреть операции межотчетного периода в отчетах
Проверить корректировки можно с помощью стандартных отчетов в разделе «Отчеты»: оборотно-сальдовой ведомости, анализа счета, карточки счета и других отчетов (рисунок 4).
Чтобы увидеть нужные проводки, задайте период и выберите подходящий вариант в настройке «Вид периода».
Укажите даты отчета
В поле «Период» установите одинаковые даты начала и окончания — 31 декабря предыдущего года. Например, для проверки корректировок перед началом 2027 года укажите период с 31.12.2026 по 31.12.2026.
Выберите вид периода
Установите переключатель «Вид периода» в нужное положение (рисунок 5).
Вид периода
Что показывает отчет
Когда использовать
Межотчетный период
Только обороты межотчетного периода
Чтобы отдельно проверить переходные корректировки
Отчетный и межотчетный периоды
Обороты за выбранные даты с учетом операций межотчетного периода
Чтобы посмотреть обычные операции и межотчетные корректировки вместе
Учитывайте, что переключатель не расширяет заданный диапазон дат. Если выбран только день 31 декабря, отчет покажет обычные обороты этого дня и межотчетные корректировки. Чтобы посмотреть обороты всего предыдущего года вместе с корректировками, задайте период с 1 января по 31 декабря и выберите вид «Отчетный и межотчетный периоды».
Заключение
Межотчетный период в 1С:Бухгалтерии позволяет отдельно учесть корректировки, которые должны повлиять на показатели следующего года. При ручном вводе важно указать дату 31 декабря, установить флажок «Межотчетный период» и убрать суммы из колонок налогового учета. Проверить результат помогут стандартные отчеты с правильно выбранными датами и видом периода.
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