Будем изучать и это
Ну что ж. Для расширения своего круга общения буду публиковать посты и здесь.
Немного о себе. Я финансовый аналитик, эксперт по построению системы финансового планирования и бюджетирования. Наверное здесь этого будет достаточно. Хотя продолжать можно еще на страницу точно. :) Но думаю это будет лишнее. В последние несколько являюсь внешним финансовым директором. Это как бухгалтерия на аутсорсе. Наверняка здешние обитатели этого не увидятся. Хотя часто встречаю удивление и вопрос в глазах предпринимателей, когда им говорю о себе.
Постараюсь здесь давать полезную информацию, мысли.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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