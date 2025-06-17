Будем изучать и это

Я не так давно стала активным пользователем Клерка. Хотя периодически его читала, он выходил в первых рядах при моих запросах. И вот решилась на более активное его использование. А здесь еще оказывается можно и посты делать.

Ну что ж. Для расширения своего круга общения буду публиковать посты и здесь.

Немного о себе. Я финансовый аналитик, эксперт по построению системы финансового планирования и бюджетирования. Наверное здесь этого будет достаточно. Хотя продолжать можно еще на страницу точно. :) Но думаю это будет лишнее. В последние несколько являюсь внешним финансовым директором. Это как бухгалтерия на аутсорсе. Наверняка здешние обитатели этого не увидятся. Хотя часто встречаю удивление и вопрос в глазах предпринимателей, когда им говорю о себе.

Постараюсь здесь давать полезную информацию, мысли.