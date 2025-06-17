ЦОК Общая ПРОФК 14.06 Мобильный (2)
Юлия Вячеславовна Безрутченко
Общество

Будем изучать и это

Я не так давно стала активным пользователем Клерка. Хотя периодически его читала, он выходил в первых рядах при моих запросах. И вот решилась на более активное его использование. А здесь еще оказывается можно и посты делать.
Будем изучать и это

Ну что ж. Для расширения своего круга общения буду публиковать посты и здесь.

Немного о себе. Я финансовый аналитик, эксперт по построению системы финансового планирования и бюджетирования. Наверное здесь этого будет достаточно. Хотя продолжать можно еще на страницу точно. :) Но думаю это будет лишнее. В последние несколько являюсь внешним финансовым директором. Это как бухгалтерия на аутсорсе. Наверняка здешние обитатели этого не увидятся. Хотя часто встречаю удивление и вопрос в глазах предпринимателей, когда им говорю о себе.

Постараюсь здесь давать полезную информацию, мысли.

Информации об авторе

Юлия Вячеславовна Безрутченко

Юлия Вячеславовна Безрутченко

Руководитель в Индивидуальный предприниматель

1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Сергей Пропастин
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Кейс адвоката: защитил продажи на маркетплейсе от угроз владельца патента

Компания зашла на рынок с новым товаром. Конкурент напал, прикрываясь патентом на полезную модель. Атаку конкурента отбили. Перешли к активной обороне.

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