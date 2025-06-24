Что делать, если вам продали некачественный товар? Советы юриста!

Шаг 1: Сохраните доказательства покупки
Первое, что нужно сделать, — сохранить чек или другое подтверждение покупки (например, выписку с банковской карты). Если чека нет, это не лишает вас права на возврат, но придется доказывать факт покупки другими способами (свидетели, записи с камер и т.д.).
Шаг 2: Определите недостатки товара
Некачественным считается товар, который не соответствует заявленным характеристикам, имеет дефекты или не может использоваться по назначению. Важно понять, является ли недостаток производственным браком или результатом неправильного использования (это может повлиять на исход дела).
Шаг 3: Обратитесь к продавцу
Согласно ст. 22 ЗоЗПП, вы имеете право потребовать:
- замены товара на аналогичный;
- соразмерного уменьшения цены;
- устранения недостатков за счет продавца;
- полного возврата денег.Для возврата денег важно обратиться к продавцу в течение гарантийного срока или в разумный срок (обычно до 2 лет), если гарантия не установлена. Составьте письменную претензию в двух экземплярах (один остается у вас с отметкой о вручении).
Шаг 4: Если продавец отказывает
Если магазин отказывается выполнять требования, вы имеете право обратиться в Роспотребнадзор с жалобой или подать иск в суд. В большинстве случаев продавцы идут на уступки после получения претензии, чтобы избежать проверок и судебных разбирательств
Образец претензии для возврата денег за некачественный товар
Выше прикрепил готовый шаблон претензии, который вы можете использовать. Заполните пустые графы своими данными.🖹 Претензию можно передать лично или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.Совет юриста: Если товар технически сложный (телефон, ноутбук и т.д.), возврат денег возможен только при существенных недостатках или если магазин не устранил дефект в установленный срок (45 дней). В остальных случаях вам сначала предложат ремонт или замену.
Не бойтесь отстаивать свои права! Если у вас есть вопросы или нужна помощь в составлении документов, пишите в комментариях или в личные сообщения.
А с какими случаями покупки некачественного товара сталкивались вы? Делитесь историями!
Комментарии1
Сначала ты читаешь весь этот бюрократический лабиринт про доказательства на три листа, а потом удивляешься, почему тебе легче купить новый чайник, чем пытаться вернуть старый!