Что делать, если вам продали некачественный товар? Советы юриста!

Образец претензии для возврата денег за некачественный товар

Выше прикрепил готовый шаблон претензии, который вы можете использовать. Заполните пустые графы своими данными.🖹 Претензию можно передать лично или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.Совет юриста: Если товар технически сложный (телефон, ноутбук и т.д.), возврат денег возможен только при существенных недостатках или если магазин не устранил дефект в установленный срок (45 дней). В остальных случаях вам сначала предложат ремонт или замену.



Не бойтесь отстаивать свои права! Если у вас есть вопросы или нужна помощь в составлении документов, пишите в комментариях или в личные сообщения.



А с какими случаями покупки некачественного товара сталкивались вы? Делитесь историями!

