Как подтвердить 0% ставку по налогу на прибыль, если у врача истекла аккредитация: разбор проверки и позиции Минфина

Применение нулевой ставки по налогу на прибыль для медицинских организаций (ст. 284.1 НК РФ) всегда вызывает повышенное внимание налоговых органов. Одно из ключевых условий — не менее 50% медицинского персонала должны иметь действующую аккредитацию или сертификат специалиста непрерывно в течение налогового периода.

Но что делать, если у части врачей срок аккредитации истёк в 2025 году, а новый они ещё не прошли? Именно с таким вопросом мы столкнулись во время проверки клиники.

Ситуация из практики

В ходе проверки владелица клиники рассказала, что слышала о неком разрешении работать без аккредитации. Я решила разобраться, так как это напрямую влияло на право применять 0% ставку.

Что выяснилось: Приказ Минздрава № 34н

Действительно, Минздрав издал Приказ от 20.01.2026 № 34н, который разрешает некоторым специалистам работать без действующей аккредитации до конца 2026 года. Это не отмена аккредитации, а отсрочка. Под неё подпадают:

медработники, у которых срок аккредитации или сертификата истёк в 2025 году (при условии работы по специальности в 2025 году);

специалисты с немедицинским образованием, работавшие на медицинских должностях в 2025 году, при соответствии квалификационным требованиям (или при наличии более 5 лет непрерывного стажа и переподготовки).

Как это влияет на 0% ставку?

В подпункте 3 пункта 3 статьи 284.1 НК РФ сказано: доля медперсонала с действующей аккредитацией должна быть не менее 50% непрерывно в течение налогового периода. Возник вопрос: если сотрудник работает по Приказу № 34н, считается ли он имеющим аккредитацию для целей расчёта?

Минфин в письмах от 12.05.2026 № 03-03-05/39359 и от 22.05.2026 № 03-03-08/42992 разъяснил: если разрешение на работу по Приказу № 34н фактически является аналогом наличия аккредитации, то таких сотрудников можно учитывать в расчёте 50% для нулевой ставки.

То есть отсрочка по аккредитации не лишает клинику права на 0% ставку, если врач подпадает под Приказ № 34н.

Что ещё изменилось: учебные центры

С 1 марта 2026 года вступили в силу требования Федерального закона от 28.02.2025 № 28-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 28.11.2025 № 1942. Теперь образовательные организации, обучающие медработников, обязаны получить заключение Росздравнадзора о соответствии кадровым и материально-техническим требованиям. Сделать это нужно было не позднее 1 сентября 2026 года. Заключение действует бессрочно. Без него учебный центр не может обучать медицинских работников.

Вывод для бухгалтера

Если ваша клиника применяет 0% ставку и у части врачей истекла аккредитация в 2025 году, проверьте, подпадают ли они под Приказ № 34н. Если да — их можно учитывать в расчёте 50%. Главное — иметь документальное подтверждение статуса каждого сотрудника. Это позволит аргументированно отвечать на вопросы проверяющих.

Нормативные источники:

Приказ Минздрава России от 20.01.2026 № 34н Письмо Минфина России от 12.05.2026 № 03-03-05/39359 Письмо Минфина России от 22.05.2026 № 03-03-08/42992 Федеральный закон от 28.02.2025 № 28-ФЗ Постановление Правительства РФ от 28.11.2025 № 1942

А вы сталкивались с подобными ситуациями при проверках? Были ли споры по аккредитации? Поделитесь в комментариях — обсудим.