Ловушка на УСН «Доходы минус расходы», о которой мало кто знает

Реальный кейс: собственница бизнеса заказала экспресс-аудит перед подачей декларации по УСН. Обороты приличные, хотела убедиться, что налог рассчитан верно. Но когда я распутывала клубок, обнаружила то, чего клиенты не замечали. Эта ошибка могла стоить миллионов. Как я выявила риск и доказала необходимость пересчета.

В моей практике был случай, который наглядно показывает: на УСН «Доходы минус расходы» не всё так просто, как кажется. И одна ошибка может стоить миллионов.

У косметологической клиники обороты были приличные, и перед подачей годовой декларации по УСН собственница хотела убедиться, что всё посчитано верно. Заказала экспресс-аудит. Я начала смотреть учёт, и это было похоже на распутывание клубка.

Что я увидела

Среди прочих операций я обратила внимание на сомнительные проводки и крупные суммы. Запросила документы, стала разбираться. И выяснилось вот что.

Клиника несколько лет назад приобрела дорогое помещение. Его стоимость была учтена в расходах при УСН. Это стандартная ситуация: купили основное средство, списали в расходы. Но потом помещение продали. Причём продали не просто так, а по соглашению об отступном — в счёт погашения займа. Собственником стало другое юридическое лицо.

Клиенты были уверены, что передача помещения в счёт погашения займа — это не реализация и не доход. Они не знали, что расходы на его приобретение придётся восстановить. А это и есть та самая ловушка.

В чём была ошибка

Согласно п. 3 ст. 346.16 НК РФ, если основное средство продано (или передано) до истечения определённого срока, налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу. Закон устанавливает два срока:

3 года — для основных средств со сроком полезного использования до 15 лет включительно ;

10 лет — для основных средств со сроком полезного использования свыше 15 лет.

Помещение — это недвижимость, у которой срок полезного использования, как правило, превышает 15 лет. Поэтому здесь применяется 10-летний срок. А помещение было в собственности всего два года. Значит, расходы на его приобретение нужно восстановить, а вместо них принять амортизацию по правилам главы 25 НК РФ.

Здесь я нашла несколько ключевых разъяснений и судебных актов:

Письмо Минфина от 20.11.2008 № 03-11-04/2/174 : прямо разъясняет, что при досрочной продаже основного средства нужно исключить расходы на приобретение и принять амортизацию.

Письмо Минфина от 02.06.2021 № 03-11-06/2/43690 : подтверждает, что остаточную стоимость учесть нельзя.

Определение ВС РФ от 07.02.2022 № 306-ЭС21-27756: передача имущества в качестве отступного признаётся реализацией, и доход по ней включается в базу по УСН.

Кроме того, передача имущества по отступному признаётся реализацией на основании п. 1 ст. 39 НК РФ. Это не просто теоретическое положение: суды прямо ссылаются на эту норму.

В официальной информации ФНС России, посвящённой этому вопросу, прямо сказано: «Верховный Суд РФ подтвердил, что передача имущества в качестве отступного признаётся его реализацией, а полученный от неё доход подлежит учёту при исчислении налоговой базы по УСН» (источник: Информация ФНС России «Верховный Суд РФ подтвердил, что передача имущества в качестве отступного облагается налогом»).

Суды трёх инстанций указали: «по соглашению об отступном заемщик становится продавцом, а заимодавец — покупателем. Поэтому вместе с имуществом передаются и права собственности на него на возмездной основе, что является реализацией (п. 1, 3 ст. 38)». Это значит, что доход от такой передачи должен включаться в налоговую базу по УСН.

Реакция клиентов

Когда я озвучила результаты, клиенты были в шоке. Для них это означало огромную сумму налога к доплате. Они сомневались в моих выводах, и мне пришлось доказывать свою правоту, опираясь на нормы, письма Минфина и судебную практику. Это была непростая ситуация, но я понимала: если не пересчитать сейчас, налоговая при проверке сделает это сама и тогда последствия будут ещё хуже.

Что мы сделали

Пересчитали налоговую базу за те периоды, когда расходы на покупку помещения были учтены. Исключили стоимость помещения из расходов, начислили амортизацию, а также отразили доход от реализации — передача по отступному признаётся реализацией. Клиенты осознали масштаб и согласились. Это помогло избежать больших проблем в будущем.

Вывод

Дополнительная проверка — это всегда полезно. Она помогает выявить скрытые риски до того, как их увидит налоговая. Только с той разницей, что бухгалтер на вашей стороне, а налоговая — как вы думаете?

А вы сталкивались с неочевидными ловушками на УСН? Когда всё казалось простым, а потом выяснялись нюансы? Расскажите в комментариях.