АУСН на практике: спасение утопающего — дело рук самого утопающего

В первой части я рассказывала, зачем решила перейти на АУСН и как считала выгоду. А теперь делюсь практикой, чтобы для вас это не стало сюрпризом, если вдруг алгоритмы сработают некорректно. Рассказываю, с чем столкнулась, как угодила в ловушку и какие выводы сделала.

В первой части я объясняла, почему решила применить АУСН на практике — чтобы глубоко понять принципы работы системы и в последствии консультировать клиентов без иллюзий. Ссылка на первую часть: https://www.klerk.ru/user/2572475/697478/



Далее со мной произошла история, как в поговорке: спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Я как профессионал с огромным опытом, вооруженный багажом знаний, столкнулась с ситуацией, когда ничем не могла себе помочь. Стольким клиентам я помогла, столько сложных задач и запутанных ситуаций решила, а здесь оказалась бессильна.

Что у меня произошло:

Я работала на АУСН, и всё было прекрасно, пока внезапно налоговая не приостановила операции по моим расчетным счетам за непредставление РСВ.

Сначала я отнеслась к этому как к технической накладке. Ведь согласно ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, налогоплательщики на АУСН освобождены от обязанности сдавать РСВ.

Однако решение вопроса затянулось.

Шаг 1. Звонок в камеральный отдел

Я попыталась выяснить причину по телефону. Может, были какие-то изменения, которые я упустила? Но инспектор ответил однозначно: «Всё законно. Вы обязаны были подать РСВ, а раз не подали — это следствие неисполнения обязанности».

Шаг 2. Использование сервиса «Оперативная помощь»

Для ускорения процесса я обратилась к специальному сервису ФНС — «Оперативная помощь: Несогласие с сальдо ЕНС и блокировкой счета».

Принцип работы: Вы направляете электронное сообщение, выбираете тему, прикладываете сканы документов.

Регламент: Если блокировка незаконна, вопрос должны решиться в течение 24 часов.

Я отправила обращение и быстро получила ответ, который констатировал отказ:

«Счет закрыт за непредставление деклараций: Расчет по страховым взносам.... Основания для отмены решения о приостановлении операций по счетам отсутствуют. С уважением, Центр оперативной помощи ФНС России.»

Шаг 3. Официальное обращение и ожидание

Стало понятно, что оперативные каналы не помогут. Оставался только путь письменного официального обращения через личный кабинет. Процесс требует времени, и на этот период счета остаются заблокированными.

Ситуация затянулась, и это было самое неприятное — понимать, что бизнес простаивает, а вопрос находится в стадии бюрократического рассмотрения. Я столкнулась с той ситуацией, когда сработал механизм, и сработал неправильно, и ты перед этой системой оказываешься бессильна. Это как в кино про Дон Кихота, который пытался сражаться с ветряной мельницей и победить её.

Спустя время мне позвонил инспектор. Она сообщила, что в ходе разбирательства выяснилось: сработали некорректные автоматические алгоритмы. Документы были подготовлены и направлены в банк, а на почту вскоре пришел официальный ответ из УФНС:

«...в настоящий момент проведена актуализация информации в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщиков»... принято решение об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика... Приносим свои извинения за доставленные неудобства.»

Счет разблокировали, ситуация разрешилась.

Выводы и профессиональный взгляд на АУСН

Эта ситуация наглядно показала две вещи.

Во-первых, АУСН — это пилотный проект. А на этапе запуска и тестирования любых новых систем сбои неизбежны. Показательный пример — запуск Единого налогового счета (ЕНС) в 2023 году. Тогда тоже были массовые сбои с остатками и ошибочные требования, но потребовалось время, и систему стабилизировали.

Во-вторых, на АУСН нельзя расслабляться. Кажущаяся простота и отсутствие отчетности не означают, что можно пустить все на самотек. Мой опыт показывает: нужно регулярно проверять личный кабинет, состояние ЕНС и уведомления. Необходимо всегда быть начеку, чтобы вовремя заметить ошибки.

Бухгалтер на АУСН — это не просто наблюдатель, который смотрит, как система считает налоги. Это человек, который контролирует корректность этой системы и защищает бизнес от подобных технических сюрпризов.

P.S. К сожалению, на этом мои «приключения» на АУСН не закончились, и я столкнулась с другими неочевидными ловушками этого режима. О них я расскажу в следующей части. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

А вы сталкивались с техническими сбоями в работе налоговых сервисов? Как решали вопрос? Делитесь опытом в комментариях.