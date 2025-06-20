💸 Увеличил пассивный доход за 2 года в 9 раз

Первый источник пассивного дохода

С начала 2022 года в России периодами наблюдаются высокие значения Ключевой Ставки (КС), которая влияет на доходность вкладов и аналогичных финансовых инструментов завязанных на "ключе". По годам изменения КС выглядят следующим образом:

2022 — от 8,5% до 20% и обратно до 7,5%

2023 — от 7,5% до 16%

2024 — от 16% до 21%

2025 — от 21% до 20% (наст. время)

Всё это время небиржевые денежные средства я размещал на краткосрочных финансовых инструментах сроком от 1 до 3 месяцев, стараясь получать доходность не ниже уровня ключевой ставки. Часто благодаря акциям и каруселям промо-периодов среди разных банков получалось иметь премию к ключу на несколько процентов.

Так, если в сумбурном 2022 году на процентных инструментах получилось заработать 16 632₽, то уже в 2023 году сумма составила 82 551₽, во многом благодаря каскадному повышению ставки во второй половине 2023 года. Ну а рекордный во всех смыслах 2024 принес 174 943₽.

Также на результаты 2023 и 2024 сильно повлияла подготовка к нашей свадьбе, так как сумма пополнений инвестиционного портфеля сократилась, а деньги, направленные на подготовку к торжественному мероприятию хранились как раз на вкладах и накопительных счетах.