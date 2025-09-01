📈 Люди стали богаче в 3,5 раза или зарплата против инфляции в России в XXI веке

Дело в увеличении заработной платы россиян, не в номинальном значении, а в количестве товаров и услуг, которые можно на нее приобрести.

В уже упомянутом исследовании мы выяснили, что средний уровень зарплаты россиян с 2000 по 2024 гг вырос на 4 008% — с 2 223₽ до 89 069₽, но брать данный показатель за основу сейчас не совсем корректно, так как он чувствителен к экстремальным значениям в выборке.

Пример: У нас есть 5 людей с разным уровнем ЗП:

1) 30 000₽

2) 45 000₽

3) 50 000₽

4) 65 000₽

5) 150 000₽

Если посчитаем средний уровень зарплаты, то получим (30 000 + 45 000 + 50 000 + 65 000 + 150 000) / 5 = 68 000₽ — это больше, чем у 80% людей (4 из 5) представленных в примере.

Если экстремальное значение станет выше, то средний уровень зп будет еще больше вводить в заблуждение относительно реального положения дел.

По этой причине люди придумали медианную зарплату — показатель, который делит все заработные платы на две равные части: одна половина работников получает больше, а другая — меньше.

На примере выше, медианная зарплата составит 50 000₽, что будет ближе к положению дел на "земле". Данный показатель устойчив к экстремумам и лучше отражает типичный уровень оплаты труда для большинства работников.

Именно поэтому на основе медианной зарплаты рассчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это величина, ниже которой нельзя устанавливать месячную зарплату.