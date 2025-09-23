🏠 Сколько лет жизни вы готовы отдать за бетон? Или доступность недвижимости в РФ в XXI веке

📝 Подготовка к исследованию

Для исследования были взяты следующие параметры:

1) Среднегодовая номинальная заработная плата в целом по РФ с 2000 по 2024 год;

2) Медианная заработная плата с 2019 по 2024, с 2000 по 2018 гг - рассчитал эмпирически на основе известных данных;

3) Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на рынке первичного жилья в целом по России;

4) Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на рынке первичного жилья в Москве.

Собственно почему взяты 2 вида зарплат? - все просто, нас интересует среднестатистический россиянин по уровню ЗП, средняя зарплата же сильно искажает реальное положение дел, но по ней есть все официальные данные.

А вот медианная ЗП, наиболее правдоподобно показывает уровень заработка типичного россиянина, только вот официальных данных по ней не хватает, поэтому приходится высчитывать вручную, вводя дополнительный коэффициент.

По этой причине, если кого-то не устроят расчетные данные по медианной ЗП, то можно обратиться к "среднему значению по больнице".

Итак, чтобы построить график, представленный на обложке нам необходимо взять данные по среднегодовой цене за 1 кв. метр в РФ и Москве за 25 лет и разделить на 2 вида зарплат, также взятых по среднему значению за год с 2000 по 2024 гг.

Таким образом, мы получим количество месяцев необходимых для покупки 1 кв. метра в целом по РФ и отдельно в Москве при откладывании 100% сумм с медианной и средней ЗП на интервале 25 лет.