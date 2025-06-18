Рабочие истории #1 || ТЗ есть, системы нет

12,5 миллионов. Месяцы работы. И никого, кто бы ответил за провал. «Ресурсы заняты», — сказали они. Контракт? Без обязательств. Тендеры? Сомнительные фирмы. Время уходит, а виноватых нет. Разве что один парень из договорного отдела…

Курю во дворе бизнес–центра, перебираю в голове цифры: 12,5 миллионов. Месяцы работы. Десятки совещаний. Всё это превратилось в стопку бумаг, которые теперь пылятся на сервере. Самое смешное — ничего не предвещало такого развития событий...

Началось всё в прошлом году. Руководство вдруг спохватилось (хотя мы говорили об этом уже более двух лет), что поддержка УПП заканчивается в 2026. Ну и решили, что надо срочно переезжать на ERP. Нашли подрядчика (долго искали), проверенного, с хорошей репутацией, с хорошей командой. Заключили договор на техобследование и разработку ТЗ за эти самые 12,5 мегарублей.

Три месяца коллеги ходили по отделам, задавали вопросы, тратили свое время и время наших сотрудников. В итоге выдали толстенный отчёт. Красивый, с графиками, диаграммами. На этом всё и закончилось.

Когда пришло время внедрения, они просто сказали: "Извините, у нас все ресурсы заняты". Вот так. 12,5 миллионов на ветер (но это, забегая вперед). Потому что в договоре не было никаких обязательств по дальнейшему внедрению. Кто это промахнул? Да всем плевать.

Стали искать других подрядчиков. Каждый, кому мы показывали это ТЗ, говорил одно и то же: "Да, хорошее техзадание. Но мы будем делать своё". То есть опять платить, опять тратить время.

Пытались устраивать тендеры. Первый раз – никто не пришёл. Второй раз (подняли НМЦК на 25%) – пришли какие–то левые конторы. Одна вообще с выручкой в размере нашего контракта. Другая – два с половиной инвалида в штате в офисе в промзоне. У третьих репутации, как отзывы у подпольного казино... Кто–то более–менее отмытый и человекоподобный на этот тендер даже не сунулся.

Обратились в 1С. Нам дали список "рекомендованных партнёров". Половина – те, кто уже отказался. Остальные сказали, что все специалисты загружены до конца 2026 года. "Где вы раньше были, да еще и с такими объемами?" – спрашивают. Да где мы были? Мы как раз вовремя начали, просто все профикалили.

Теперь лето 2025. До конца поддержки УПП осталось меньше года. ERP нет. Бухгалтерия и зарплата ведутся в УПП. CIO написал заявление, возложив всю вину исключительно на себя. Спорно... Что будем делать? Никто не знает.

А самое смешное – уволили парня из договорного отдела. Мол, это он виноват, что в контракте не прописали обязательства по внедрению. Хотя все эти договоры согласовывали юристы, финансисты, руководство. Но крайним сделали его. Наверное, чтобы остальные не нервничали.

Вот и всё. Деньги потрачены. Время упущено. Ответственных нет. Работаем дальше.

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