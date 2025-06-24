Рабочие истории #3 || «Схемы» в учете

Начало: подозрительно гладкий проект

Обычно внедрение ERP — это бесконечные драки за ТЗ, крики «это не то, что мы хотели!» и внезапные «срочные правки» за день до сдачи. Но тут всё шло… странно хорошо.

Заказчик — солидная консалтинговая контора, работающая с фирмами от 500 млн выручки до бесконечности. Переходили с западной системы на нашу, родную, 1С.

Техзадание согласовали без истерик. Сроки не сдвигали. Бюджет не резали. Даже ответственные с их стороны не орали, а помогали — как будто мы не подрядчики, а их любимые племянники, которых нельзя расстраивать.

Я ждал подвоха. И не зря.