Рабочие истории #3 || «Схемы» в учете

(История от коллег...)
Начало: подозрительно гладкий проект
Обычно внедрение ERP — это бесконечные драки за ТЗ, крики «это не то, что мы хотели!» и внезапные «срочные правки» за день до сдачи. Но тут всё шло… странно хорошо.
Заказчик — солидная консалтинговая контора, работающая с фирмами от 500 млн выручки до бесконечности. Переходили с западной системы на нашу, родную, 1С.
Техзадание согласовали без истерик. Сроки не сдвигали. Бюджет не резали. Даже ответственные с их стороны не орали, а помогали — как будто мы не подрядчики, а их любимые племянники, которых нельзя расстраивать.
Я ждал подвоха. И не зря.
Миграция данных и странные закономерности
Когда добрались до переноса истории заказов, заметили странную тенденцию:
Часть клиентов (примерно 30%) внезапно отваливалась на разных этапах.
Особенно часто — у определенных менеджеров. Может конечно эти менеджеры были не на столько талантливые, как все остальные менеджеры, а может ребятишкам просто временно (на протяжении трех лет) очень сильно не везло... Всякое может быть, а тут еще лезем мы, такие неприлично подозрительные со своими закономерностями...
И почти всегда — если выручка клиента до 800–900 млн. Тоже странно... наверное и здесь всему виной подозрительность таких недоверчивых парней, как я и мои коллеги.
Причем клиенты вроде бы довольны, договор подписан, а потом — бац! — «передумали».
Выглядело так, будто их аккуратно переводили куда–то налево.
Разговор с топом: «Вы кому еще рассказали?»
Мы с начальником решили: надо сказать руководству заказчика. Мол, ребят, у вас тут мутная схема, может, сами не в курсе?
Назначили встречу с их руководителем офиса. Рассказали.
Ждали вопросов в духе:
«Какие менеджеры?»
«Как давно это происходит?»
«Какие будут ваши доказательства?»🤖
Но первым делом он спросил:
— Вы кому–нибудь еще об этом говорили?
Я чуть не поперхнулся. Прям как в плохом детективе, где после такой фразы героя находят в реке.
Мы честно ответили: «Нет, только мы двое».
И тут понеслось.
Топ:
Начал хвалить нашу «профессиональную скромность».
Напомнил про NDA (оказывается в их случае NDA на столько NDA, что распространяется не только на клиентов, но и на самих владельцев бизнеса — кто бы мог подумать).
Сообщил, что мы так хорошо работаем, что скоро получим два новеньких MacBook (в рамках «корпоративного розыгрыша», не смотря на то, что мы сотрудники совершенно другой организации... но разве такие мелочи могут чему–то помешать, когда ты являешься настолько невыносимо талантливым сотрудником?..)
Пообещал дополнительный бонус нашей компании за успешное завершение проекта. И даже за неуспешное, на сколько мы его поняли...
А насчет странных данных сказал:
— Я разберусь. Если там есть нарушения, виновные будут наказаны. И вообще у нас все сотрудники крайне хорошие и очень неприлично любят родную компанию. Поэтому я думаю, что это просто какое–то неудачное совпадение!
Звучало это как: «Я сам дома собаку накажу за то, что она обгадила ваш ковер. Хотя, моя собака точно не гадит! Она ест муку и выдает исключительно пирожки...».
Разговор с собственниками: шок, чистки и полиграф
Мы поняли: это круговая порука.
Но мы работаем на собственников, а не на их менеджеров. Поэтому пошли наверх.
Реакция владельцев бизнеса была эпичной. Особенно когда выяснилось, что руководитель офиса (тот самый, который бросался в нас макбуками) — университетский друг одного из собственников.
Итог
12 человек вылетели с волчьим билетом (в их сфере это карьерная смерть).
Половина офиса прошла полиграф (видимо, чтобы найти еще невыносимо «талантливых», но невезучих менеджеров).
Топ исчез (официально — «ушел в творческий отпуск»).
Чем всё закончилось
Проект мы закрыли в срок. Владельцы теперь нас любят (логично). Мы тоже себя любим...
А самое забавное — гадать, зачем этим менеджерам вообще нужно было рисковать, устраивая компании внутри компаний внутри компаний. У них и так зарплаты как у нефтяников. Видимо, жадность — вечный двигатель корпоративного воровства.
Мораль
Если при миграции данных в ERP вам слишком сильно улыбаются — копните глубже. Возможно, вы найдете не только баги, но и схемы.
P.S.
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