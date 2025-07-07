Рабочие истории #6 || Генпрокуратура запускает 1С
В конце июня 2025 года в ЕИС «Закупки» скромно появился запрос цен на доработку типовых решений 1С и создание КАИС ФХД. Это такая умная система для финансово–хозяйственных дел. Ну или, если еще проще, корпоративная управленческая система для госсектора. А в начале июня ведомство вдруг отменило предыдущий конкурс с бюджетом в 609,4 млн рублей. Почему? Тайна. В карточке закупки — ни слова.
Но это не просто четвертая попытка, это уже эпик с судебной развязкой. После второго тендера контракт–то заключили, но потом заказчик резко передумал, и теперь "рекомендованные партнеры" выясняют отношения в суде. Дело, кстати, еще идет... Можно периодически нажимать F5 на соответствующих ресурсах и увлекательно следить за развитием событий!
Техническое задание в новом тендере — все те же 200+ страниц. Возможно этот переходящий трофей есть результат редактуры неприлично талантливых топов... Ну и порождение вереницы внутренних и публичных КатЭндКрапов естественно... Потому что, приходя на проект, подрядчики довольно быстро сообщали, что они планировали снимать какое–то другое кино, возможно то, которое описано в техническом задании. И сразу хотели уйти из проекта совсем навсегда... Ну а в какие–то разы им предлагали уйти совсем навсегда транзитом через ФАС и суд.
Суть проекта: перетащить данные из 115 баз «Парус–Бюджет 8», создать "единое информационное пространство" и обеспечить работу 2,5 тыс. пользователей с поддержкой 1,7 тыс. сеансов одновременно.
Кто же станет счастливчиком в этом квесте? Пока ясно одно: Генпрокуратура хочет реализовать цифровую трансформацию, а настоящие профессионалы рынка 1С уже готовят заявки. Или нет. Скоро увидим…
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Комментарии2
Кажется, что у проекта есть всё для идеального телесериала — интрига, судебные битвы и даже тайна на 609,4 миллиона рублей; осталось только музыку добавить!
Вау, это что-то вроде "Игры престолов" в мире IT — интересно, кто в итоге займет трон 1С-короля в этой закупочной драме?