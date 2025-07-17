Каталогпо.рф - каталог отечественного ПО для бизнеса и государства
Что ищут заказчики
Сервис предлагает фильтры для поиска ПО по ключевым параметрам:
Класс (CRM, ERP, ОС, СУБД и др.)
Отрасль (медицина, энергетика, производство и пр.)
Тип лицензии (коммерческая, свободная)
Соответствие требованиям (включая совместимость с РЭП)
Наличие техподдержки и документации
Это особенно полезно, когда нужно подобрать софт под конкретную задачу: автоматизацию учета, управление ИТ-инфраструктурой или защиту данных.
ЕРРП — это входной билет, а не знак качества
Не стоит считать, что включение ПО в Единый реестр (ЕРРП) автоматически означает его высокое качество и готовность к использованию.
Наличие в реестре — это всего лишь формальное соответствие требованиям поиска. Оно не подтверждает:
Надёжность и зрелость решения
Возможность масштабирования под крупные проекты
Соответствие конкретным задачам заказчика
Однако ЕРРП помогает глубже анализировать продукты:
Изучать карточки с версиями и сроками обновлений
Проверять наличие разработчика на рынке
Оценивать опыт внедрения в других организациях
Кто может пользоваться каталогом
Бизнес
Муниципальных учреждений
Госкомпаний
Бюджетных организаций
ЕРРП — не только источник данных, но и помощник в навигации среди требований и регламентов. Особенно ценны функции сравнения и отзывы пользователей (пока их мало, но спрос растёт).
Почему важно смотреть дальше реестра
Рынок российского ПО быстро меняется: появляются новые продукты, обновляются лицензии. Заказчикам нужно задавать правильные вопросы:
Есть ли круглосуточная поддержка?
Предусмотрено обучение?
Как решается интеграция?
Какие примеры внедрений?
Часть ответов можно найти в ЕРРП, но для успешной закупки нужен дополнительный анализ и диалог с поставщиком.
Реалии
ЕРРП — важный инструмент цифровой трансформации. Он упрощает поиск ПО, снижает риски и создаёт прозрачную экосистему. Однако импортозамещение требует не только формального соблюдения правил, но и понимания задач, готовности к изменениям и экспертной оценки. Каталог — это компас, но маршрут прокладывает сам заказчик.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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