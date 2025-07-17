ЦОК ОК Налоговые проверки-2025 17.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: финансовая сторона бухаутсорсинга
Александр
Интернет и IT

Каталогпо.рф - каталог отечественного ПО для бизнеса и государства

Платформа «Каталогпо.рф» — это шлюз в Единый реестр российских программ (ЕРРП), где бизнес и госсектор могут найти проверенные ИТ-решения — от ERP-систем до AI и баз данных.

Что ищут заказчики

Сервис предлагает фильтры для поиска ПО по ключевым параметрам:

  • Класс (CRM, ERP, ОС, СУБД и др.)

  • Отрасль (медицина, энергетика, производство и пр.)

  • Тип лицензии (коммерческая, свободная)

  • Соответствие требованиям (включая совместимость с РЭП)

  • Наличие техподдержки и документации

Это особенно полезно, когда нужно подобрать софт под конкретную задачу: автоматизацию учета, управление ИТ-инфраструктурой или защиту данных.

ЕРРП — это входной билет, а не знак качества

Не стоит считать, что включение ПО в Единый реестр (ЕРРП) автоматически означает его высокое качество и готовность к использованию.

Наличие в реестре — это всего лишь формальное соответствие требованиям поиска. Оно не подтверждает:

  • Надёжность и зрелость решения

  • Возможность масштабирования под крупные проекты

  • Соответствие конкретным задачам заказчика

Однако ЕРРП помогает глубже анализировать продукты:

  • Изучать карточки с версиями и сроками обновлений

  • Проверять наличие разработчика на рынке

  • Оценивать опыт внедрения в других организациях

Кто может пользоваться каталогом

  • Бизнес

  • Муниципальных учреждений

  • Госкомпаний

  • Бюджетных организаций

ЕРРП — не только источник данных, но и помощник в навигации среди требований и регламентов. Особенно ценны функции сравнения и отзывы пользователей (пока их мало, но спрос растёт).

Почему важно смотреть дальше реестра

Рынок российского ПО быстро меняется: появляются новые продукты, обновляются лицензии. Заказчикам нужно задавать правильные вопросы:

  • Есть ли круглосуточная поддержка?

  • Предусмотрено обучение?

  • Как решается интеграция?

  • Какие примеры внедрений?

Часть ответов можно найти в ЕРРП, но для успешной закупки нужен дополнительный анализ и диалог с поставщиком.

Реалии

ЕРРП — важный инструмент цифровой трансформации. Он упрощает поиск ПО, снижает риски и создаёт прозрачную экосистему. Однако импортозамещение требует не только формального соблюдения правил, но и понимания задач, готовности к изменениям и экспертной оценки. Каталог — это компас, но маршрут прокладывает сам заказчик.

P.S. 🚀 Про автоматизацию учета в телеграм-канале!

Информации об авторе

Александр

Александр

Руководитель проектов

1 подписчик9 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяКонференцияПремиум