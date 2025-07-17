Каталогпо.рф - каталог отечественного ПО для бизнеса и государства

Платформа «Каталогпо.рф» — это шлюз в Единый реестр российских программ (ЕРРП), где бизнес и госсектор могут найти проверенные ИТ-решения — от ERP-систем до AI и баз данных.

Что ищут заказчики

Сервис предлагает фильтры для поиска ПО по ключевым параметрам:

Класс (CRM, ERP, ОС, СУБД и др.)

Отрасль (медицина, энергетика, производство и пр.)

Тип лицензии (коммерческая, свободная)

Соответствие требованиям (включая совместимость с РЭП)

Наличие техподдержки и документации

Это особенно полезно, когда нужно подобрать софт под конкретную задачу: автоматизацию учета, управление ИТ-инфраструктурой или защиту данных.

ЕРРП — это входной билет, а не знак качества

Не стоит считать, что включение ПО в Единый реестр (ЕРРП) автоматически означает его высокое качество и готовность к использованию.

Наличие в реестре — это всего лишь формальное соответствие требованиям поиска. Оно не подтверждает:

Надёжность и зрелость решения

Возможность масштабирования под крупные проекты

Соответствие конкретным задачам заказчика

Однако ЕРРП помогает глубже анализировать продукты:

Изучать карточки с версиями и сроками обновлений

Проверять наличие разработчика на рынке

Оценивать опыт внедрения в других организациях

Кто может пользоваться каталогом

Бизнес

Муниципальных учреждений

Госкомпаний

Бюджетных организаций

ЕРРП — не только источник данных, но и помощник в навигации среди требований и регламентов. Особенно ценны функции сравнения и отзывы пользователей (пока их мало, но спрос растёт).

Почему важно смотреть дальше реестра

Рынок российского ПО быстро меняется: появляются новые продукты, обновляются лицензии. Заказчикам нужно задавать правильные вопросы:

Есть ли круглосуточная поддержка?

Предусмотрено обучение?

Как решается интеграция?

Какие примеры внедрений?

Часть ответов можно найти в ЕРРП, но для успешной закупки нужен дополнительный анализ и диалог с поставщиком.

Реалии

ЕРРП — важный инструмент цифровой трансформации. Он упрощает поиск ПО, снижает риски и создаёт прозрачную экосистему. Однако импортозамещение требует не только формального соблюдения правил, но и понимания задач, готовности к изменениям и экспертной оценки. Каталог — это компас, но маршрут прокладывает сам заказчик.

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