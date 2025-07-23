Единая ERP через цифровой суверенитет

На словах — цифровой суверенитет, на деле — хаотичное распыление ресурсов. Государство заявляет о поддержке отечественных ERP–разработчиков, но параллельно запускают дублирующие инициативы, которые могут похоронить уже существующий рынок.

Государство vs. бизнес

Компании вложили миллиарды рублей в свои ERP–системы, опираясь на господдержку отечественных вендоров. Теперь все выглядит так, как–будто государство решило сыграть в «догонялки» — создать еще одну систему, но уже под своим контролем. Вопрос: зачем?

Если цель — технологическая независимость , то логичнее дорабатывать уже имеющиеся решения, а не тратить 10 лет и сотни миллиарды рублей на новый проект.

Если цель — контроль (что очень похоже), то всё встает на свои места: госкомпании получат «удобную» систему, а рыночные игроки — удар в спину.

Не исключено, что за этой инициативой стоят крупные госкорпорации, которые хотят не просто замену SAP и Oracle, а кастомизированную ERP под свои нужды — но за государственный счет.

50+ ERP–систем — это сила или слабость?

АРПП «Отечественный софт» гордо заявляет о 50+ российских ERP–системах, но при этом 60% промышленных гигантов всё еще сидят на SAP. Почему?

Либо российские ERP не дотягивают по функционалу (спорное утверждение).

Либо корпорации просто не хотят переходить, потому что SAP — это не только софт, но и готовая экосистема интеграторов, методологов и поддержки.

Вместо того чтобы укреплять существующие решения, власти предлагают еще одну бюрократическую надстройку — консорциум. Но если уже созданные ЦКР (центры компетенций по ПО) и ИЦК (индустриальные центры компетенций) не справились, почему новая структура будет эффективнее?

Кому выгоден этот консорциум?

Госкомпаниям — если они смогут пролоббировать свою ERP, получив госфинансирование.

Отдельным чиновникам — потому что крупные бюджеты = возможность распила.

Новым «приближенным» вендорам — тем, кто войдет в консорциум и получит доступ к госзакупкам и крупному бизнесу.

А вот нынешние разработчики рискуют остаться у разбитого корыта: их продукты могут исключить из госзаказов (шаг №1) и отодвинуть от крупного и среднего бизнеса (шаг №2) под предлогом «несоответствия стандартам новой системы».

Цифровой суверенитет или цифровая имитация?

Государство может создать мощную ERP–систему, но для этого нужно:

Консолидировать существующих игроков, а не плодить новых.

Инвестировать в интеграторов и методологов, а не только в код.

Обеспечить реальный спрос — обязать госкомпании переходить на отечественные решения.

Пока же риски перевешивают

Дублирование функций — зачем 51–я ERP , если первые 50, накопив огромный методологический опыт, крайне далеки от идеала?

Распыление бюджета — сотни миллиардов рублей на проект, который может устареть еще до релиза.

Демотивация рынка — частные разработчики потеряют доверие к господдержке.

Если эта инициатива — не продуманная стратегия, а сиюминутная реакция на давление лоббистов, то цифровой суверенитет так и останется мифом. Ну а если это сознательный вектор, которому планирует следовать государство, то это классическая централизация со спусканием вендоров в унитаз и сомнительным функциональным результатом...

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