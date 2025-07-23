Единая ERP через цифровой суверенитет
Государство vs. бизнес
Компании вложили миллиарды рублей в свои ERP–системы, опираясь на господдержку отечественных вендоров. Теперь все выглядит так, как–будто государство решило сыграть в «догонялки» — создать еще одну систему, но уже под своим контролем. Вопрос: зачем?
Если цель — технологическая независимость, то логичнее дорабатывать уже имеющиеся решения, а не тратить 10 лет и сотни миллиарды рублей на новый проект.
Если цель — контроль (что очень похоже), то всё встает на свои места: госкомпании получат «удобную» систему, а рыночные игроки — удар в спину.
Не исключено, что за этой инициативой стоят крупные госкорпорации, которые хотят не просто замену SAP и Oracle, а кастомизированную ERP под свои нужды — но за государственный счет.
50+ ERP–систем — это сила или слабость?
АРПП «Отечественный софт» гордо заявляет о 50+ российских ERP–системах, но при этом 60% промышленных гигантов всё еще сидят на SAP. Почему?
Либо российские ERP не дотягивают по функционалу (спорное утверждение).
Либо корпорации просто не хотят переходить, потому что SAP — это не только софт, но и готовая экосистема интеграторов, методологов и поддержки.
Вместо того чтобы укреплять существующие решения, власти предлагают еще одну бюрократическую надстройку — консорциум. Но если уже созданные ЦКР (центры компетенций по ПО) и ИЦК (индустриальные центры компетенций) не справились, почему новая структура будет эффективнее?
Кому выгоден этот консорциум?
Госкомпаниям — если они смогут пролоббировать свою ERP, получив госфинансирование.
Отдельным чиновникам — потому что крупные бюджеты = возможность распила.
Новым «приближенным» вендорам — тем, кто войдет в консорциум и получит доступ к госзакупкам и крупному бизнесу.
А вот нынешние разработчики рискуют остаться у разбитого корыта: их продукты могут исключить из госзаказов (шаг №1) и отодвинуть от крупного и среднего бизнеса (шаг №2) под предлогом «несоответствия стандартам новой системы».
Цифровой суверенитет или цифровая имитация?
Государство может создать мощную ERP–систему, но для этого нужно:
Консолидировать существующих игроков, а не плодить новых.
Инвестировать в интеграторов и методологов, а не только в код.
Обеспечить реальный спрос — обязать госкомпании переходить на отечественные решения.
Пока же риски перевешивают
Дублирование функций — зачем 51–я ERP, если первые 50, накопив огромный методологический опыт, крайне далеки от идеала?
Распыление бюджета — сотни миллиардов рублей на проект, который может устареть еще до релиза.
Демотивация рынка — частные разработчики потеряют доверие к господдержке.
Если эта инициатива — не продуманная стратегия, а сиюминутная реакция на давление лоббистов, то цифровой суверенитет так и останется мифом. Ну а если это сознательный вектор, которому планирует следовать государство, то это классическая централизация со спусканием вендоров в унитаз и сомнительным функциональным результатом...
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