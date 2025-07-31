SAP как индикатор глобальных трендов для России

SAP задает высокую планку, а российский рынок адаптируется, смещая фокус на облака, AI и гибкие модели потребления.

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SAP опубликовала впечатляющие финансовые результаты: квартальная прибыль выросла на 32% (до €2,57 млрд), а свободный денежный поток увеличился на 83% (до €2,4 млрд), что почти на €1 млрд превысило прогнозы аналитиков. Основной вклад в рост внесло облачное направление — выручка здесь поднялась на 24% (до €5,13 млрд), а объем заказов вырос на 28% (до €18,1 млрд). Компания подтверждает тренд: подписка на ПО постепенно вытесняет локальные решения.

Для российского ИТ-рынка SAP — не просто отчетность, а отражение ключевых изменений в отрасли:

Массовый переход корпораций на облачные ERP-системы

Растущая роль искусственного интеллекта в управлении бизнес-процессами

В условиях снижения зависимости от зарубежных решений SAP остается ориентиром по скорости цифровой трансформации.

Вызовы для локальных ERP-платформ

Российские разработчики сталкиваются не только с задачей импортозамещения, но и с необходимостью соответствовать новым требованиям рынка:

Масштабируемость решений

Подписочная модель вместо разовых лицензий

Интеграция AI и ускоренное внедрение

Российский рынок ERP: динамика и перспективы

В 2025 году объем рынка ERP-решений в России превысил 100 млрд руб., при ежегодном росте около 20%. На отечественные продукты приходится 75-80% рынка, из которых 70% занимает 1С. Основной драйвер роста — малый и средний бизнес, тогда как крупные компании (например, РЖД, Сбер, Северсталь) развивают собственные разработки.

SAP задает высокую планку, а российский рынок адаптируется, смещая фокус на облака, AI и гибкие модели потребления.

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