SAP как индикатор глобальных трендов для России
SAP сегодня
SAP опубликовала впечатляющие финансовые результаты: квартальная прибыль выросла на 32% (до €2,57 млрд), а свободный денежный поток увеличился на 83% (до €2,4 млрд), что почти на €1 млрд превысило прогнозы аналитиков. Основной вклад в рост внесло облачное направление — выручка здесь поднялась на 24% (до €5,13 млрд), а объем заказов вырос на 28% (до €18,1 млрд). Компания подтверждает тренд: подписка на ПО постепенно вытесняет локальные решения.
Для российского ИТ-рынка SAP — не просто отчетность, а отражение ключевых изменений в отрасли:
Массовый переход корпораций на облачные ERP-системы
Растущая роль искусственного интеллекта в управлении бизнес-процессами
В условиях снижения зависимости от зарубежных решений SAP остается ориентиром по скорости цифровой трансформации.
Вызовы для локальных ERP-платформ
Российские разработчики сталкиваются не только с задачей импортозамещения, но и с необходимостью соответствовать новым требованиям рынка:
Масштабируемость решений
Подписочная модель вместо разовых лицензий
Интеграция AI и ускоренное внедрение
Российский рынок ERP: динамика и перспективы
В 2025 году объем рынка ERP-решений в России превысил 100 млрд руб., при ежегодном росте около 20%. На отечественные продукты приходится 75-80% рынка, из которых 70% занимает 1С. Основной драйвер роста — малый и средний бизнес, тогда как крупные компании (например, РЖД, Сбер, Северсталь) развивают собственные разработки.
SAP задает высокую планку, а российский рынок адаптируется, смещая фокус на облака, AI и гибкие модели потребления.
Новости, тренды и экспертные мнения про автоматизацию учета и ERP-решения в telegram-канале.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
SAP демонстрирует впечатляющий рост облачной выручки на 24%, а у нас отечественные ERP-системы, похоже, только начинают осваивать облака, не пора ли подтянуться?
Интересно, как отечественные разработчики справляются с интеграцией AI и переходом на подписочные модели