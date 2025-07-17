Бьюти-рынок ОАЭ: перспективы для российских предпринимателей

В теме разбирается Анара Малахова, CEO Global Tax Assistant (FZCO), эксперт по налоговому структурированию в ОАЭ и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC).

Объединенные Арабские Эмираты — один из самых динамичных рынков beauty-индустрии в мире. С объемом в $3,5 млрд и ежегодным ростом 8-10% он привлекает международные бренды, но требует глубокого понимания местных особенностей: от строгих сертификационных норм до налоговых нюансов.

В чем реальные перспективы для российских предпринимателей? Какие подводные камни ждут тех, кто хочет вывести свой бренд в ОАЭ? И как правильно структурировать бизнес, чтобы минимизировать риски?

Динамика бьюти-рынка ОАЭ: текущее состояние и перспективы роста

Бьюти-индустрия Объединенных Арабских Эмиратов демонстрирует устойчивый рост даже в условиях глобальной экономической нестабильности. Согласно последним исследованиям международной аналитической компании Euromonitor International, опубликованным в первом квартале 2024 года, общий объем рынка красоты и ухода в ОАЭ достиг впечатляющих 3.5 миллиардов долларов США. При этом среднегодовые темпы роста сектора стабильно составляют 8-10%, что значительно превышает аналогичные показатели в большинстве развитых стран.

Основными факторами, обеспечивающими такой впечатляющий рост, являются несколько аспектов. Во-первых, это исключительно высокий уровень доходов населения. По данным Statista за 2023 год, Дубай занимает первое место в мире по расходам на премиальную косметику — в среднем 520 долларов на человека в год. Во-вторых, постоянный рост туристического потока — по данным Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая (DTCM), в 2024 году эмират принял около 18 миллионов гостей. И в-третьих, особая восприимчивость местного населения к инновациям в сфере красоты — согласно исследованию YouGov MENA за 2024 год, 67% жителей ОАЭ активно интересуются новыми брендами и готовы их пробовать.

Структура рынка: сегментация и потребительские предпочтения

Рынок красоты ОАЭ можно условно разделить на три основных сегмента, каждый из которых обладает своими особенностями и динамикой развития. Люксовая косметика занимает около 40% всего рынка, где традиционно доминируют мировые гиганты индустрии, такие как Chanel и Dior. Однако, как отмечают аналитики Chamber of Commerce Dubai в своем ежегодном отчете за 2024 год, сегмент локальных и нишевых брендов показывает рост на впечатляющие 15% в год. Особенно заметен тренд на так называемую "чистую" косметику (clean beauty) — спрос на эти продукты увеличился на 22% только за последний год.

Сфера услуг салонов красоты и эстетической медицины представляет собой отдельный быстрорастущий сегмент. По данным Dubai Health Authority, общий оборот этого направления в 2024 году превысил 1.2 миллиарда долларов, что подтверждает статус ОАЭ как мирового центра эстетической медицины. Наибольшим спросом пользуются неинвазивные процедуры, рост которых составил 25%, а также услуги мужского ухода, показавшие 30-процентный рост за последние два года.

Третий значимый сегмент — профессиональная косметика для салонов. Здесь ситуация несколько иная: около 90% продукции импортируется, преимущественно из Германии, Франции и Южной Кореи. Однако правительство ОАЭ активно стимулирует развитие локального производства, предлагая налоговые каникулы сроком до 10 лет для предприятий, зарегистрированных в специальных экономических зонах, таких как RAKEZ или DIFC.

Конкурентная среда и регуляторные требования

Выход на рынок ОАЭ сопряжен с необходимостью учитывать несколько важных аспектов конкурентной среды и регуляторных требований. Система сертификации beauty-товаров в эмиратах считается одной из самых строгих в регионе. Все продукты должны соответствовать стандартам ESMA (Emirates Authority for Standardization and Metrology), которые по своей строгости сопоставимы с европейскими нормами. Для открытия салона красоты или клиники эстетической медицины требуется получение лицензии Dubai Health Authority, что предполагает минимальные инвестиции в размере 50 тысяч долларов США.

На розничном рынке доминируют международные сети, такие как Sephora, Boots и Faces, которые контролируют около 60% всего объема продаж, согласно данным RetailME за 2024 год.

Однако это не означает отсутствия возможностей для новых игроков. Малые и нишевые бренды успешно находят свою аудиторию через альтернативные каналы сбыта, включая маркетплейсы Noon и Amazon.ae, а также через коллаборации с престижными отелями и медицинскими центрами. Таможенные пошлины на импорт косметики составляют 5%, однако предприятия, зарегистрированные в свободных экономических зонах, могут рассчитывать на нулевую ставку НДС.

Перспективы для российских предпринимателей

Российские предприниматели, рассматривающие возможность выхода на рынок ОАЭ, могут найти несколько перспективных направлений для развития своего бизнеса. Одним из наиболее привлекательных вариантов является организация B2B-поставок профессиональной косметики.

Местные клиники и салоны закупают до 70% оборудования и расходных материалов за рубежом, создавая устойчивый спрос на качественную продукцию. Ярким примером успешной экспансии может служить опыт нашего клиента — компании LETUAl.



Цифровые технологии открывают дополнительные возможности для продвижения beauty-брендов. Согласно данным Hootsuite за 2024 год, 89% покупок косметики и средств ухода в ОАЭ инициируются через социальные сети. Особенно эффективным оказывается продвижение через TikTok, где аудитория русскоязычных экспатов превышает 400 тысяч активных пользователей.

Для предпринимателей, рассматривающих возможность организации локального производства, свободные экономические зоны, такие как DMCC или JAFZA, предлагают привлекательные условия. Помимо упомянутых налоговых льгот, здесь доступны сниженные тарифы на аренду производственных помещений и упрощенные процедуры найма иностранного персонала.

Управление рисками и юридическое сопровождение

Выход на рынок ОАЭ требует тщательного анализа потенциальных рисков и разработки стратегии их минимизации.

Налоговая система эмиратов предусматривает стандартную ставку корпоративного налога в размере 9%, однако предприятия, зарегистрированные в свободных зонах, могут получить освобождение от налогов на срок до 50 лет. Ставка НДС установлена на уровне 5%, но не применяется к операциям экспорта.

Налоговая система ОАЭ: основные аспекты для бизнеса 1. НДС: особенности и обязательства С 2018 года в ОАЭ действует налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 5%. В отличие от России, где ставка достигает 20%, эмиратская система считается одной из самых лояльных. Однако здесь есть несколько критически важных нюансов: Обязательная регистрация требуется только при годовом доходе свыше 375,000 дирхам (~$102,000). До этого порога компании освобождены от уплаты НДС и сдачи отчётности.

Экспорт не облагается НДС — налог применяется исключительно к операциям на территории ОАЭ.

Плавающий отчётный период: если регистрация произошла в августе, первый налоговый период будет август-октябрь, а декларация подаётся до 20 декабря. Штрафы: Просрочка регистрации — 10,000 дирхам (~$2,700).

Несвоевременная подача декларации — от 1,000 дирхам (~$270).

Задержка оплаты — пеня 4% от суммы долга. 2. Корпоративный налог: нововведения 2024 года С 1 января 2024 года в ОАЭ введён федеральный корпоративный налог (9%), который заменил прежнюю систему с нулевой ставкой для большинства компаний. Ключевые правила: Налог уплачивается с чистой прибыли (доходы минус расходы).

Отчётный период — календарный год. Первые декларации за 2024 год необходимо подать до 30 сентября 2025 года .

Расходы учитываются по принципу экономической обоснованности (аналогично РФ): аренда, зарплаты, маркетинг и т. д. Важно: Зарплаты сотрудников не облагаются НДФЛ , но включаются в расходы для снижения налогооблагаемой базы.

Налоговые органы следят за "справедливым" уровнем зарплат, чтобы исключить искусственное занижение прибыли. 3. Муниципальный налог для ресторанов и ритейла Этот специфический сбор касается только бизнесов, связанных с продажей алкоголя: Ставка : 7% в Дубае (варьируется по эмиратам).

База налогообложения — вся выручка , а не только доход от алкоголя.

Например, если ресторан продал одну бутылку вина за месяц, но при этом имеет алкогольную лицензию, налог начисляется на общий оборот. 4. Страховые взносы и эмиратизация Взносы ( до 15% от зарплаты) уплачиваются только за сотрудников-граждан ОАЭ.

Эмиратизация — квота на найм местных кадров для определённых отраслей (недвижимость, медицина, страхование). Например, при штате >50 человек требуется минимум 1 локал (для отдельных сфер деятельности, включая медицину, страхование, банковскую сферу, недвижимостью и др.). Штрафы за несоблюдение пока невысоки, но ожидается ужесточение контроля. Где и как платить налоги? Все декларации подаются через единый портал tax.gov.ae. В отличие от России: Не требуется ЭЦП — доступ по логину и паролю.

Оплата онлайн картой или с расчётного счёта компании.

Юридическое сопровождение бизнеса должно включать адаптацию упаковки и состава продукции к требованиям GCC Standardization. В Global Tax Assistant мы имеем успешный опыт сопровождения российских beauty-стартапов при выходе на рынок ОАЭ, где ключевым элементом успеха стал предварительный аудит всей документации и производственных процессов.

Анализ текущей ситуации позволяет сделать однозначный вывод: выход российских beauty-брендов на рынок ОАЭ представляет собой перспективное направление бизнес-экспансии. Особенно благоприятные условия складываются для компаний, предлагающих премиальную или нишевую продукцию, такую как органическая косметика. При этом предприниматели должны быть готовы к значительным первоначальным инвестициям, которые потребуются на сертификацию продукции и маркетинговое продвижение.