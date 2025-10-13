Экономика без суеты: как ОАЭ выстраивает систему доверия

Стратегическое партнерство с ОАЭ открывает новые горизонты для российского бизнеса на фоне впечатляющего экономического роста эмиратов. По прогнозу МВФ, их ВВП увеличится на 4,8% в 2025 году, что создает уникальное «окно возможностей» для выхода на один из самых динамичных и защищенных правовыми гарантиями рынков мира.

По данным Международного валютного фонда, в 2025 году ВВП Объединённых Арабских Эмиратов увеличится на 4,8%, что значительно превышает среднемировые показатели. Экономическая политика Эмиратов остаётся примером сочетания устойчивости, гибкости и стратегического мышления — с акцентом на диверсификацию, технологическое обновление и создание комфортных условий для инвесторов. Подробнее в материале российского юриста, учредителя компании GLOBAL TAX ASSISTANT — FZCO Смбата Алиханяна.

Рост поддерживают туризм, строительство, финансы, недвижимость, а также возобновление нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+. В 2026 году темпы могут ускориться до 5%, при умеренной инфляции на уровне 1,6–2%. Финансовая система страны сохраняет прочность: у банков — высокие резервы, растёт кредитование частного сектора, а уровень проблемных активов снижается.

В числе основных направлений модернизации — внедрение цифрового дирхама и регулирование стейблкоинов, что укрепляет позиции ОАЭ как ведущего финансового центра региона.

Закон и порядок — основа доверия

Особое место в деловой репутации ОАЭ занимает строгость законодательства. Здесь нет места произволу или неясности правил. Чёткие нормы и прозрачные процедуры рассматриваются не как ограничение, а как гарантия безопасности и стабильности.

Для бизнеса это означает защищённость инвестиций, предсказуемость решений и равные условия для всех участников рынка. Именно сочетание твёрдости закона и гибкости регулирования делает Эмираты привлекательными для иностранных предпринимателей, в том числе из России.

Налоговая система: гибкость без потери контроля

С 1 января 2026 года Министерство финансов ОАЭ планирует внедрить новую систему акцизного налога на напитки, содержащие сахар. Вместо фиксированной ставки появится многоуровневая модель, где размер налога будет зависеть от содержания сахара.

Эта мера направлена на повышение эффективности налогового администрирования и гармонизацию законодательства с нормами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Компании, которые уплатили акциз по действующей 50%-й ставке, смогут скорректировать налоговую нагрузку после вступления реформы в силу — это шаг, подчёркивающий внимание властей к интересам бизнеса.

Такие изменения показывают, что государство сохраняет строгий контроль за соблюдением правил, но при этом готово выстраивать партнёрские отношения с предпринимателями.

Экономика, которая не зависит от нефти

В сентябре 2025 года ненефтяной частный сектор ОАЭ показал самый сильный рост за последние семь месяцев. По данным S&P Global PMI, индекс деловой активности поднялся с 53,3 до 54,2 пунктов.

Рост заказов, увеличение занятости и устойчивый оптимизм компаний подтверждают, что стратегия диверсификации экономики даёт результат. ОАЭ постепенно снижают зависимость от нефтяных доходов, укрепляя позиции в сфере туризма, финансов, логистики, недвижимости и производства.

Для инвесторов это сигнал о надёжности и долгосрочной устойчивости рынка.

Энергия партнёрства: Россия и ОАЭ усиливают сотрудничество

Сотрудничество России и ОАЭ продолжает развиваться. С 30 сентября по 2 октября 2025 года в Дубае прошла международная выставка WETEX-2025 — одно из крупнейших мировых событий в области устойчивого развития и «зелёных» технологий.

Российские компании традиционно приняли участие в коллективном стенде «Made in Russia», представив передовые разработки в сфере энергоэффективности и инноваций. Торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терёхин и заместитель министра промышленности и передовых технологий Эмиратов Осама Фадель посетили российские стенды, обсудив перспективы сотрудничества в области устойчивого развития.

Этот диалог — отражение устойчивых и дружественных связей между нашими странами. ОАЭ открыто демонстрируют интерес к российскому опыту в науке, технологиях и промышленности, создавая условия для совместных проектов и обмена инновациями.

Страна, где выгодно развиваться

ОАЭ остаются одним из немногих регионов мира, где сочетаются:

высокие темпы экономического роста; строгое, но справедливое законодательство; современная инфраструктура и свободные экономические зоны; благоприятный инвестиционный климат; дружественные отношения с Россией.

Для российских предпринимателей Эмираты — это настоящее пространство возможностей, где закон защищает, экономика растёт, а государство поддерживает тех, кто готов развиваться.