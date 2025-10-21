Как использовать возможности рынка дизайна интерьеров ОАЭ, Катара и Омана

Анализ рынка дизайна интерьеров в Дубае

Дубай — глобальный хаб амбиций и возможностей, особенно для дизайнеров интерьеров. Проекты и смелые идеи ценятся высоко.



Анализ рынка дизайна интерьеров в Дубае

Согласно исследованию Verified Market Research, рынок дизайна интерьеров ОАЭ в 2024 году оценивается в колоссальные 12,47 миллиарда долларов. И это лишь начало. Ожидается, что к 2032 году эта цифра взлетит до 18,62 миллиарда долларов. Что стоит за этим ростом? Жажда прекрасного, подпитываемая постоянным ростом населения и фантастическими темпами строительства как жилых башен, так и коммерческих гигантов.

Прогуливаясь по Дубаю, вы оказываетесь на глобальной выставке достижений дизайнерской мысли. Как сообщают отраслевые эксперты, конкуренция здесь высокая. Местные студии бок о бок сражаются с мировыми звездами, и чтобы выделиться, каждая предлагает все более изощренные, технологичные и эксклюзивные решения. Этот плавильный котел культур рождает и уникальный пул талантов. Специалисты сюда стекаются со всего света — из Южной Азии, Европы, Ближнего Востока, создавая истинно космополитичный сплав стилей.

Стоимость этого рынка варьируется. Как указывают аналитики, за дизайн жилого пространства просят от 20 до 100 долларов за квадратный фут. Цена зависит от уровня эксклюзивности: чем он выше, тем больше итоговая сумма. Коммерческие проекты — офисы, бутики, рестораны — стартуют от 50 и могут достигать 200 долларов за тот же квадратный фут, ведь здесь на кону не просто уют, а лицо бренда.