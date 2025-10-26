Саудовская Аравия: все, что нужно знать перед стартом бизнеса

О чем важно помнить при запуске бизнеса в странах Персидского залива, какие ошибки обходятся дороже всего и как выстроить работу с первого дня правильно? На эти и многие другие вопросы мы попросили ответить Смбата Алиханяна, учредителя международной консалтинговой компании GLOBAL TAX ASSISTANT.

Саудовская Аравия еще пять лет назад была закрытой страной. Сегодня туда летают прямые рейсы из Москвы, страна готовится к Expo 2030 и активно строит «город будущего». Это один из самых быстроразвивающихся рынков в мире.

Саудовская Аравия — центр мировых инвестпроектов. Сюда заходят крупнейшие фонды, международные корпорации и консалтинговые группы. Государство вкладывает триллионы долларов в развитие инфраструктуры, туризма, IT и промышленности.

Это не просто рынок нефти. Это рынок идей. Здесь нужны технологии, сервис, экспертиза. Все, что делается качественно и с международным уровнем, востребовано.

Если раньше для запуска компании в Саудовской Аравии требовалось получить две лицензии — инвестиционную и коммерческую, то с апреля 2025 года процесс упростился.

Теперь обе лицензии оформляются одновременно, через один портал. Это серьезное изменение, которое сокращает срок открытия компании вдвое.

Любая компания из России, ОАЭ или другой страны может открыть «дочку» в Саудовской Аравии без участия местного партнера. Это делает рынок доступным не только для крупных корпораций, но и для среднего бизнеса.

В 2025–2030 годах Саудовская Аравия станет «точкой притяжения» для пяти направлений бизнеса

Строительство и девелопмент

Это рынок №1 в мире по объемам стройки. Курорты в пустыне, жилые комплексы — строительных проектов сотни. Здесь можно строить, управлять, проектировать и зарабатывать серьезные деньги. Управление недвижимостью

Саудовская Аравия испытывает дефицит апартаментов и отелей. Аренда дорогая, загрузка высокая, спрос растет. Все, что связано с управлением недвижимостью — от ремонта до посуточной аренды — сейчас на взлете. Производство продуктов питания и агроинновации

Страна дает льготы и бесплатную землю производителям. Мы, например, помогаем российскому стартапу Фитопирамиды выйти на рынок Сауди — они выращивают овощи без почвы и почти без воды. Это будущее агротехнологий. Туризм и ивенты

К Expo 2030 Саудовская Аравия готовится принять миллионы туристов. Развиваются гостиницы, рестораны, развлечения.

Сейчас — идеальное время входа в туризм. Когда легализуют алкоголь (ожидается к 2026 году), рынок ресторанов и событий буквально взорвется. IT и технологические стартапы

Саудовская Аравия хочет стать главным IT-хабом региона. Главное — иметь готовый продукт.

После регистрации компании счет в банке открывается примерно за месяц. Система лояльная и мультивалютная. Но важно помнить: налоги в Саудовской Аравии выше, чем в Эмиратах — есть НДС, налог на прибыль и религиозный сбор закят 2,5% для компаний с местными участниками.

Также директор компании должен получить местный ID, без которого невозможно взаимодействовать с банками и госорганами.

Частая ошибка новичков — не оформить разрешение на выезд, и потом человек не может покинуть страну. Мы решаем это заранее, оформляем годовой выездной документ вместе с икамой.

Саудовская Аравия — рынок огромных возможностей, но с четкими правилами.

Здесь важно уважать культуру и быть готовым к бюрократии. Зато те, кто вошел правильно, закрепляются надолго. Мы уже работаем с компаниями из России, которые строят заводы, открывают магазины и реализуют IT-проекты.

Советы для бизнеса, который хочет выйти на рынок Саудовской Аравии: