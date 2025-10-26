Хотите открыть ресторан в Дубае, но не знаете, с чего начать и сколько это стоит? Экспертный материал российского юриста, основателя компании GLOBAL TAX ASSISTANT Смбата Алиханяна раскрывает все этапы — от регистрации компании до получения разрешений и запуска заведения.

Как открыть ресторан в Дубае: пошаговое руководство от Смбата Алиханяна

Почему важно начать с правильной формы компании

Дубай — одно из самых дорогих мест для бизнеса, и цена ошибки здесь может быть критичной. По словам Смбата Алиханяна, многие предприниматели не доходят до запуска, спотыкаясь уже на первых шагах.

«Самый важный этап — определиться с юридической формой компании. Если вы планируете ресторан, вам нужно зарегистрироваться в Mainland, а не во Freezone. Исключения — это специальные зоны вроде DIFC или DMCC, где для работы нужно отдельное разрешение».

Исследование рынка и выбор локации

Прежде чем заполнять документы, важно понять территорию и аудиторию.

В Дубае каждая локация — отдельная бизнес-экосистема. От того, где вы откроетесь, зависит не только поток клиентов, но и юридические требования.

«Посмотрите на примеры успешных брендов: Hook Place — кальянная в DIFC, Duа Band — гастробар Дмитрия Блинова, открывшийся в Dubai Hills Business Park и уже попавший в гид Мишлен. Локация определила их успех».

Регистрация компании и лицензия

Первым делом регистрируется торговое наименование — лучше, если оно совпадает с брендом ресторана. Затем подаётся заявка на предварительное одобрение лицензии (pre-approval).

На этом этапе ещё не нужен арендный договор, что даёт время на поиск подходящего помещения. Однако есть нюанс:

«Многие не знают, что с pre-approval нельзя открыть банковский счёт. А без счёта — не внести депозит и не подписать договор аренды. Поэтому существуют легальные способы зарегистрировать компанию без помещения, чтобы сразу открыть счёт. Мы в GLOBAL TAX ASSISTANT умеем это делать правильно».

Как открыть ресторан в Дубае: пошаговое руководство от Смбата Алиханяна



Поиск помещения и договор аренды

В Дубае почти вся коммерческая недвижимость принадлежит девелоперам — Emaar, Nakheel, Dubai Properties и другим.

Заключая договор, предприниматель обязуется выписывать чеки постдатой на несколько лет вперёд. Это не просто формальность: за неисполнение обязательств по чеку предусмотрена уголовная ответственность.

Минимальная площадь ресторана должна составлять не менее 750 кв. футов (примерно 75 м²). И только после регистрации аренды в Dubai Land Department можно продолжить оформление лицензии.

Муниципальные согласования и Food License

После подписания договора помещение должно быть одобрено Dubai Municipality. Важное условие — соответствие санитарным и техническим нормам.

Затем предприниматель получает Food License, дающую право на приготовление и продажу блюд.

Вы получили food license, вы получили trade license, уже зарегистрировали компанию, и приступаете к процедуре строительства ресторана.



Ремонт и подрядчики в Дубае: как не потерять время, деньги и нервы

Когда вы получили все разрешения, зарегистрировали компанию и заключили договор аренды, наступает, пожалуй, самый сложный и нервный этап — строительство и ремонт ресторана.

«Стройка — это процесс специфический. А в Дубае — особенно специфический», — отмечает юрист и основатель GLOBAL TAX ASSISTANT Смбат Алиханян.

Особенности строительного процесса в Дубае

Подавляющее большинство строительных и ремонтных работ в Дубае выполняют подрядчики из Пакистана, Индии и Бангладеша. У них большой опыт именно в местных стандартах, но зачастую возникают трудности коммуникации с русскоязычными заказчиками, которые привыкли к другим подходам.

«Кто-то из России пытается привезти своих строителей — и вот тут начинаются проблемы. Наши не знают, как получать разрешительную документацию в Дубае, а местные подрядчики не всегда понимают заказчиков из России. Отсюда и конфликты, и затяжки по срокам».

Почему важно выбирать локальных подрядчиков

В Эмиратах ремонт — это не просто «красивый интерьер». Это жёстко регулируемый процесс, который контролируется муниципалитетом.

Любое изменение планировки, электрики или вентиляции должно быть согласовано и внесено в проект.

«В Дубае ты не можешь построить ресторан «примерно так, как в проекте». Муниципалитет требует, чтобы реализация совпадала с утверждённой визуализацией на 100%. Где на чертеже кухня — там и должна быть кухня, где столы — там столы. Никакой импровизации».

Поэтому лучший вариант — работать с подрядчиками, которые уже имеют опыт оформления ресторанов и кафе в Дубае. Они знают, какие документы подаются в Dubai Municipality, какие чертежи требуются для Food Control Department и как правильно оформить Fit-Out Permit (разрешение на внутренние работы).

Опыт и кейсы клиентов

Эксперт делится историями своих клиентов:

«У нас был клиент — крупная российская сеть клиник, больше 200 филиалов в России. Они зашли в Дубай, сделали ремонт своими силами, но не учли местные требования. В итоге проект затянулся, бюджет вырос, и после завершения работ они просто решили продать помещение и уйти. Это дорогой урок: без локального опыта в стройке здесь сложно».

А вот другой пример — ресторан Duo band Дмитрия Блинова.

Команда Блинова работала с профессиональными локальными подрядчиками, быстро адаптировала проект под нормы Дубая и открыла ресторан в срок. Сегодня у них уже два заведения, а в планах — третий.

«Они просто взломали местную реальность. Поняли, как здесь всё работает, нашли правильных исполнителей — и теперь масштабируются», — говорит Смбат Алиханян.

Юридическая сторона вопроса

Следующий момент, о котором часто забывают — договор подряда.

В странах Залива время течёт по-другому: понятие «срок сдачи» воспринимается гибко.

«Есть местная поговорка — Inshallah, tomorrow — «если будет угодно Богу, завтра». Поэтому всегда подписывайте официальный контракт, где указаны конкретные сроки, штрафы за просрочку и технические требования. Это единственная гарантия, что ваш ресторан откроется вовремя».

Как открыть ресторан в Дубае: пошаговое руководство от Смбата Алиханяна

Советы эксперта

Выбирайте подрядчиков с опытом именно в F&B-проектах — кафе, ресторанов, кофеен. Проверяйте, чтобы они имели допуск в муниципалитет и знали, как оформлять Fit-Out Permits. Заключайте письменный договор с чёткими сроками, этапами и ответственностью. Не пытайтесь строить “по-русски” — в Дубае всё должно соответствовать утверждённым чертежам. Заложите резерв по времени и деньгам — местные реалии требуют запаса.

«Если вы нашли надёжного локального подрядчика, который знает, как получить все разрешения и сдать объект без переделок, считайте, что половина успеха вашего ресторана уже обеспечена», — резюмирует Смбат Алиханян.

Наружная реклама и безопасность

Реклама, камеры и пожарная безопасность — всё под строгим контролем государства.

Разрешение на вывеску выдают и Dubai Municipality, и девелопер объекта. Все камеры наблюдения должны быть подключены к системе Dubai Police, а противопожарное оборудование — сертифицировано (Fire Safety Certificate).

Алкогольная лицензия и налоги

Дубай — мусульманский город, но продажа алкоголя в ресторанах разрешена при соблюдении ряда требований.

Например, зал не должен быть виден с улицы.

За возможность продажи алкоголя бизнес платит муниципальный налог 7% от оборота.

«Это не 7% от прибыли, а от всей выручки. Но при этом алкоголь приносит ресторанам значительную долю дохода — и в Дубае это легально», — поясняет юрист.

Медицинские карты и визы для сотрудников

Каждому сотруднику ресторана необходимо оформить резидентскую визу и пройти медицинское обследование.

В ОАЭ этот процесс достаточно прост: медицинская проверка включена в процедуру получения Emirates ID.

Главный секрет: как сэкономить до 5% бюджета

По словам Смбата Алиханяна, ошибка многих рестораторов — начинать стройку без регистрации на налоги VAT и Corporate Tax.