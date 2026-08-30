За кого будет бороться рынок труда через пять лет

Рынок труда — живой организм, который меняется быстрее, чем успевают переписываться учебные программы. Пока вузы и колледжи утверждают новые стандарты, компании уже нанимают людей на должности, пять лет назад попросту не существовших. В Минске это заметно особенно ярко: город активно развивает IТ-кластер, перестраивает логистику под новые маршруты и ускоряет онлайн-торговлю. Мы собрали истории людей, которые оказались на передовой этих изменений. В их дипломах нет таких специальностей — учиться приходилось на ходу. У каждой профессии своя логика возникновения, свой уникальный набор навыков и свой вопрос без однозначного ответа: она появилась надолго или является переходной формой перед следующей перестройкой рынка?
IT и искусственный интеллект: инженер по внедрению нейросетей
Еще несколько лет назад работа с нейросетями была развлечением для энтузиастов. Сегодня в Минске это отдельная строчка в штатном расписании десятков компаний — от банков до промышленных предприятий, которым нужно встроить генеративный ИИ в реальные бизнес-процессы: обработку документов, поддержку клиентов, аналитику производства.
С ЧЕМ СВЯЗАНА ПРОФЕССИЯ. Инженер по внедрению нейросетей не пишет модели с нуля — он адаптирует готовые языковые и генеративные модели под задачи конкретной компании: настраивает промпты и сценарии, встраивает нейросети в существующие информационные системы, обучает сотрудников пользоваться инструментом и следит, чтобы автоматизация не плодила ошибок и «фантазий» модели.
В вакансиях инженера по внедрению нейросетей называют по-разному в зависимости от того, что именно нужно делать. Чаще всего встречаются названия AI Engineer, MLOps-инженер, AI/ML Integration Specialist, промпт-инженер или AI Product Manager.
ОТКУДА БЕРУТСЯ КАДРЫ. Профильного факультета, где готовят инженеров по нейросетям, в Беларуси пока нет. На эту должность чаще всего приходят из смежных направлений: программисты-бэкендеры (разработчики), системные аналитики, специалисты по данным, иногда — лингвисты и переводчики, которые оказались нужны для тонкой настройки языковых моделей. Из старого набора навыков пригодятся базовое программирование, понимание баз данных и API (взаимодействие программ, сервисов, приложений); из нового — работа с большими языковыми моделями, промпт-инжиниринг, основы машинного обучения, которые сейчас массово добирают на курсах и в бесплатных программах онлайн-школ.
ЗАРПЛАТА. По оценкам минских рекрутинговых агентств, специалист такого профиля в Минске получает в среднем 3500–6000 белорусских рублей* на руки в зависимости от опыта и отрасли, в отдельных IТ-компаниях верхняя планка выше.
ПЕРСПЕКТИВЫ. Пока спрос растет быстрее предложения: почти каждая организация, которая заявляет о цифровой трансформации, ищет такого специалиста. Однако профессия может раствориться в смежных через 3–5 лет, когда работа с ИИ станет базовым навыком любого айтишника, а не отдельной специальностью.
— Я пришел на эту позицию из обычной разработки — писал внутренние сервисы для компании из сферы финансовых технологий. В какой-то момент руководство попросило посмотреть, можно ли автоматизировать разбор клиентских обращений с помощью нейросети. Разобрался, получилось, и постепенно это стало моей основной задачей, — делится Артем Радкевич, выпускник курсов одного из столичных учебных центров, инженер по внедрению нейросетей в сфере финтеха. — Помогает то, что я не боюсь признавать: готового решения «из коробки» почти никогда нет, все приходится докручивать руками под реальные документы и реальных людей. И еще — постоянное чтение: за этой темой физически невозможно угнаться, если не читать новое постоянно.
Внешняя торговля и логистика: специалист по альтернативным логистическим цепочкам
После перестройки традиционных маршрутов поставок белорусским компаниям пришлось учиться выстраивать логистику заново — через новые страны-партнеры, новые таможенные схемы, новых поставщиков комплектующих и оборудования. Так на рынке труда появилась отдельная вакансия — специалиста, который умеет собирать работающую цепочку поставки там, где прежней схемы уже нет.
С ЧЕМ СВЯЗАНА ПРОФЕССИЯ. Работник прорабатывает альтернативные маршруты доставки грузов, ищет новых поставщиков и посредников, разбирается в таможенном регулировании нескольких стран одновременно, оценивает риски (сроки, курсы валют, санкционные ограничения) и умеет быстро перестраивать логистику, если один из каналов поставки перестает работать.
ОТКУДА БЕРУТСЯ КАДРЫ. Специальность «менеджер по альтернативной логистике» в белорусских дипломах не значится. В профессию приходят логисты старой школы, специалисты по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), таможенные декларанты и даже переводчики с восточных языков: знание языка и делового этикета партнерской страны иногда решает больше, чем формальное логистическое образование. Из старого багажа нужно знание Инкотермса (международные правила, определяющие обязанности продавца и покупателя по доставке, рискам и расходам при купле-продаже товаров), таможенного законодательства и документооборота; из нового — умение работать с малознакомыми рынками, вести переговоры через посредников и просчитывать цепочку поставки как многовариантную задачу, а не единственный маршрут.
Вакансии для специалиста по альтернативным логистическим цепочкам в Беларуси чаще всего размещаются под общими названиями «менеджер по международной логистике», «специалист по ВЭД» или «логист по мультимодальным перевозкам». На день написания материала на одном из сервисов по поиску работы мы нашли 86 вакансий для международных логистов.
ЗАРПЛАТА. В Минске такие специалисты в среднем зарабатывают 2500–4500 белорусских рублей, у руководителей направления с опытом выстраивания нескольких параллельных маршрутов доход может быть заметно выше — за счет премии за закрытые сделки.
ПЕРСПЕКТИВЫ. Пока внешняя торговля Беларуси перестраивается, спрос на таких специалистов будет только расти. Уйдет ли профессия в прошлое — вопрос не техники, а геополитики: если логистические маршруты стабилизируются на годы вперед, задача постепенно превратится в рутинную, а не в кризисно-творческую.
— Я много лет занималась классической внешнеэкономической деятельностью: оформляла контракты, работала с таможней по понятным, обкатанным маршрутам. Когда прежние схемы перестали работать, пришлось буквально с нуля искать, через какие страны и каких посредников теперь можно провезти оборудование, — говорит Виктория Гринько, специалист по логистике в сфере оптовых поставок промышленного оборудования. — Справляться помогает привычка не паниковать, когда план А не сработал: у меня всегда в работе одновременно два-три варианта маршрута. И еще — сеть контактов, которую нарабатываешь годами: без личных связей в этой профессии сложно быстро находить рабочие решения.
Электронная торговля: менеджер маркетплейсов
Белорусские и региональные маркетплейсы за последние годы стали для многих производителей и небольших брендов основным каналом продаж. Вести магазин на маркетплейсе — это не просто «выложить товар», а отдельная дисциплина со своей аналитикой, алгоритмами ранжирования и рекламными инструментами. Так родилась профессия менеджера маркетплейсов.
С ЧЕМ СВЯЗАНА ПРОФЕССИЯ. Менеджер маркетплейсов отвечает за карточки товаров (фото, описание, ключевые слова), следит за рейтингом и отзывами, управляет ценами и участием в акциях, настраивает внутреннюю рекламу площадки, анализирует продажи конкурентов и держит на контроле остатки и логистику до склада маркетплейса.
ОТКУДА БЕРУТСЯ КАДРЫ. В наших вузах на менеджера маркетплейсов не учат — в профессию приходят чаще всего маркетологи, бывшие продавцы-консультанты, специалисты по контекстной рекламе и даже фотографы, которые начинали со съемки товаров для карточек. Что пригодится из старого арсенала: знание базового маркетинга, навыки копирайтинга и умение работать с таблицами; из нового — понимание алгоритмов ранжирования конкретных площадок, юнит-экономика (расчет реальной прибыли с учетом комиссий и логистики маркетплейса) и работа с их рекламными кабинетами.
ЗАРПЛАТА. В Минске такой специалист получает в среднем 1800–3500 белорусских рублей на фиксированной ставке, часто с бонусом за выполнение плана продаж. У тех, кто ведет несколько брендов одновременно на фрилансе, доход может складываться из нескольких источников.
ПЕРСПЕКТИВЫ. Онлайн-торговля продолжает расти, и вместе с ней растет конкуренция за внимание покупателя внутри самих площадок, а значит, роль менеджера маркетплейсов будет только усложняться и специализироваться (отдельно аналитика, реклама, контент). Полностью профессия не исчезнет, но, вероятно, раздробится на несколько более узких.
— Работала продавцом-консультантом в офлайн-магазине бытовой техники. Когда компания начала выходить на маркетплейсы, меня попросили помочь с карточками товаров — потому что я хорошо знала ассортимент и умела объяснять простыми словами, чем один товар отличается от другого. Так и осталась в этом направлении, — рассказывает Полина Шевчук, менеджер маркетплейсов в сфере продажи бытовой техники и электроники. — Помогает умение читать цифры: продажи на маркетплейсе живут по своим правилам, и если не следить за аналитикой каждый день, легко потерять позиции в выдаче. А еще важна насмотренность: постоянно листаю карточки конкурентов, чтобы понимать, что сейчас работает.
Образование и спорт: тренер-куратор киберспорта
Компьютерные игры перестали быть поводом для родительской тревоги и превратились в дисциплину, которую все чаще преподают официально: в Минске открываются киберспортивные секции при школах, центрах дополнительного образования и частных клубах, проводятся турниры между учебными заведениями. Вести такие направления должен человек, который одинаково хорошо понимает игровую индустрию и психологию подросткового коллектива, — так на рынке появился тренер-куратор школьного и студенческого киберспорта.
С ЧЕМ СВЯЗАНА ПРОФЕССИЯ. Такой специалист набирает и тренирует команду по одной или нескольким игровым дисциплинам, выстраивает игровую тактику и разбирает записи матчей, следит за режимом и психологическим состоянием подростков (выгорание в киберспорте частое явление), готовит команду к турнирам и взаимодействует с родителями и администрацией учебного заведения, которым нужно объяснять, что киберспорт — это дисциплина, а не праздное сидение за компьютером.
ОТКУДА БЕРУТСЯ КАДРЫ. Тренеров по киберспорту в белорусских вузах пока не готовят, рассказали корреспонденту «Р» в Белорусской федерации киберспорта. В профессию приходят бывшие профессиональные и полупрофессиональные игроки, а также организаторы киберспортивных турниров и стримеры, которые постепенно перешли от собственных выступлений к обучению других. Тренеру необходимо умение работать с детским коллективом, знание конкретных игровых дисциплин и аналитики игровой статистики, понимание того, как устроены турниры и лиги, в том числе студенческие.
ЗАРПЛАТА. В Беларуси такой тренер получает в среднем 800–2500 белорусских рублей в учреждении дополнительного образования. В частных киберспортивных клубах и школах, где оплата часто привязана к числу учеников и результатам команды на турнирах, доход может быть значительно выше.
ПЕРСПЕКТИВЫ. Направление растет вместе с интересом молодежи к киберспорту и постепенным признанием его на уровне спортивных федераций и студенческих лиг. Уйти в прошлое профессия вряд ли может — скорее со временем она разделится на более узкие роли (отдельно тренер по тактике, отдельно психолог команды, отдельно менеджер турниров), как это уже произошло в традиционном спорте.
Кстати, в Казахстане киберспорт теперь официально преподают на уровне высшего образования. В июле 2026 года в Астане состоялось открытие Казахского национального университета спорта, где была запущена специализированная образовательная программа «Киберспорт (Esport)».
В Китае также учат специалистов по киберспорту в высших и профессиональных учебных заведениях. Министерство образования и министерство спорта КНР официально утвердили соответствующие образовательные программы, и десятки вузов и колледжей уже ведут подготовку кадров для игровой индустрии.
— Я несколько лет играл на полупрофессиональном уровне, но в какой-то момент понял, что мне интереснее не сама игра, а то, как собрать из разрозненных подростков команду, которая слышит друг друга, — говорит Кирилл Ляшко, тренер киберспортивного направления. — Справляться помогает то, что сам прошел через все ошибки, которые сейчас делают мои ученики, — это экономит время на объяснениях. И еще — терпение к родителям: с ними иногда приходится говорить дольше, чем с самой командой, объясняя, что дисциплина в киберспорте не менее строгая, чем в футбольной секции.
Строительство и геодезия: оператор дронов
Еще десять лет назад съемку строительной площадки или поля вели вручную, с земли, и на это уходили дни. Сегодня беспилотник делает то же самое за несколько часов. Так выросла отдельная профессия, востребованная сразу в нескольких отраслях: строительстве, геодезии, сельском хозяйстве и медиапроизводстве.
С ЧЕМ СВЯЗАНА ПРОФЕССИЯ. Оператор дронов проводит аэрофотосъемку и видеосъемку объектов, строит по полученным снимкам трехмерные модели местности и ортофотопланы, следит за ходом строительных работ и объемами выработки на карьерах, а в аграрной сфере — мониторит состояние посевов. Работа требует не только умения управлять беспилотником, но и знания норм воздушного пространства, поскольку полеты дронов в Беларуси регулируются отдельными правилами и требуют согласований, особенно вблизи населенных пунктов и охраняемых объектов.
ОТКУДА БЕРУТСЯ КАДРЫ. При вузах сегодня работают профессиональные курсы подготовки операторов гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА/дронов). В профессию приходят геодезисты и инженеры-строители, которые добавили аэросъемку к своим прежним обязанностям, рассказали нашему корреспонденту в ДОСААФ, где преподают курс «Подготовка операторов гражданских беспилотных летательных аппаратов классов С0 — С4 для выполнения полетов в подкатегориях А1, А2, А3 в условиях умеренного риска».
Работают в этой сфере бывшие фотографы и видеооператоры, увлекшиеся аэросъемкой, а также агрономы и просто технически подкованные энтузиасты, получившие свидетельство пилота. Для этого им необходимо освоить программы фотограмметрии для построения 3D-моделей по снимкам, базовые навыки геоинформационных систем и правила использования воздушного пространства.
ЗАРПЛАТА. В Минске оператор дронов в среднем зарабатывает 1500–3500 белорусских рублей на ставке в компании. Специалисты, которые совмещают съемку с последующей обработкой данных в фотограмметрических программах и востребованы в строительной геодезии, могут получать больше, особенно работая на нескольких заказчиков одновременно.
ПЕРСПЕКТИВЫ. Спрос на аэросъемку продолжает расти вместе с удешевлением самих дронов и техники для обработки данных. Долгосрочный риск для профессии не исчезновение, а автоматизация: по мере того как дроны учатся летать по маршруту самостоятельно, а обработка снимков все больше делается алгоритмами, ценность будет смещаться от умения пилотировать к умению грамотно интерпретировать данные.
— По образованию я инженер-геодезист, работал с классическим тахеометром и нивелиром. Дрон в какой-то момент просто стал еще одним инструментом в этом же наборе, только гораздо более быстрым, — сообщает Анатолий Снежков, оператор дронов в сфере строительной геодезии. — Справляться помогает именно геодезическое образование, полученное еще в советское время в Казахстане: без понимания, как строится точная модель местности, красивые кадры с воздуха остаются просто красивыми кадрами, а не рабочим документом для стройки. Ну и конечно, приходится постоянно следить за изменениями в правилах полетов — это не разовая история, а то, что нужно проверять регулярно.
Учебные заведения рано или поздно догонят рынок труда. Вопрос лишь в том, какие профессии из сегодняшнего атласа доживут до появления специальных кафедр, а какие растворятся в чем-то еще более новом.
*Указанные зарплаты — усредненные оценочные данные по рынку труда Минска, основанные на открытых обзорах зарплат и общении с рекрутинговыми агентствами. Фактический доход зависит от компании, опыта специалиста и отрасли.
Начать дискуссию