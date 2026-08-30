За кого будет бороться рынок труда через пять лет

IT и искусственный интеллект: инженер по внедрению нейросетей

Еще несколько лет назад работа с нейросетями была развлечением для энтузиастов. Сегодня в Минске это отдельная строчка в штатном расписании десятков компаний — от банков до промышленных предприятий, которым нужно встроить генеративный ИИ в реальные бизнес-процессы: обработку документов, поддержку клиентов, аналитику производства.



С ЧЕМ СВЯЗАНА ПРОФЕССИЯ. Инженер по внедрению нейросетей не пишет модели с нуля — он адаптирует готовые языковые и генеративные модели под задачи конкретной компании: настраивает промпты и сценарии, встраивает нейросети в существующие информационные системы, обучает сотрудников пользоваться инструментом и следит, чтобы автоматизация не плодила ошибок и «фантазий» модели.



В вакансиях инженера по внедрению нейросетей называют по-разному в зависимости от того, что именно нужно делать. Чаще всего встречаются названия AI Engineer, MLOps-инженер, AI/ML Integration Specialist, промпт-инженер или AI Product Manager.



ОТКУДА БЕРУТСЯ КАДРЫ. Профильного факультета, где готовят инженеров по нейросетям, в Беларуси пока нет. На эту должность чаще всего приходят из смежных направлений: программисты-бэкендеры (разработчики), системные аналитики, специалисты по данным, иногда — лингвисты и переводчики, которые оказались нужны для тонкой настройки языковых моделей. Из старого набора навыков пригодятся базовое программирование, понимание баз данных и API (взаимодействие программ, сервисов, приложений); из нового — работа с большими языковыми моделями, промпт-инжиниринг, основы машинного обучения, которые сейчас массово добирают на курсах и в бесплатных программах онлайн-школ.



ЗАРПЛАТА. По оценкам минских рекрутинговых агентств, специалист такого профиля в Минске получает в среднем 3500–6000 белорусских рублей* на руки в зависимости от опыта и отрасли, в отдельных IТ-компаниях верхняя планка выше.



ПЕРСПЕКТИВЫ. Пока спрос растет быстрее предложения: почти каждая организация, которая заявляет о цифровой трансформации, ищет такого специалиста. Однако профессия может раствориться в смежных через 3–5 лет, когда работа с ИИ станет базовым навыком любого айтишника, а не отдельной специальностью.

— Я пришел на эту позицию из обычной разработки — писал внутренние сервисы для компании из сферы финансовых технологий. В какой-то момент руководство попросило посмотреть, можно ли автоматизировать разбор клиентских обращений с помощью нейросети. Разобрался, получилось, и постепенно это стало моей основной задачей, — делится Артем Радкевич, выпускник курсов одного из столичных учебных центров, инженер по внедрению нейросетей в сфере финтеха. — Помогает то, что я не боюсь признавать: готового решения «из коробки» почти никогда нет, все приходится докручивать руками под реальные документы и реальных людей. И еще — постоянное чтение: за этой темой физически невозможно угнаться, если не читать новое постоянно.