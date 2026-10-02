Как белорусскому производителю системно выйти на рынки ЕАЭС и дальнего зарубежья

Шаг 1. Код ТН ВЭД: без него не существует ни один рынок

Первое, с чего начинается работа с любым рынком, — не поиск покупателя и не расчет цены, а присвоение товару кода ТН ВЭД (Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности). Это десятизначный цифровой идентификатор, который определяет, какая пошлина будет начислена на товар при ввозе, под какие технические регламенты и сертификаты он подпадает и по каким базам вообще можно найти статистику по нему.

– Код ТН ВЭД — это паспорт товара в международной торговле, — формулирует Виталий Жук. Без точного кода нельзя получить данные ни о пошлинах, ни об объемах рынка, ни о барьерах: все инструменты анализа, от Trade Map до национальных таможенных баз, работают через этот код. Для международной статистики используются первые шесть цифр (гармонизированная система, ГС), в ЕАЭС применяется полный десятизначный код.

Справочно: Trade Map — крупнейшая международная аналитическая платформа и база данных по мировой торговле, разработанная Международным торговым центром (МТЦ, совместное агентство ООН и ВТО). Содержит статистику экспорта и импорта более чем для 220 стран и территорий. В России официально рекомендуется Школой экспорта РЭЦ как базовый бесплатный инструмент для поиска рынков сбыта, оценки мирового спроса и анализа конкурентов.