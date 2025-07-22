Как ключевая ставка ЦБ влияет на кредиты и почему тебе это важно

Советы по управлению кредитами и сбережениями

Следи за новостями ЦБ на klerk.ru и сайте Центробанка. Сравни предложения банков перед подачей заявки. Планируй большие покупки тогда, когда ставки по кредитам на дне цикла. Размещай свободные средства на вкладах сразу после решения ЦБ — банки меняют ставки в течение нескольких дней.

Ключевая ставка ЦБ — не просто цифра в новостях. Она влияет на твою ипотеку, автокредит и даже доход по вкладам. Следи за её изменениями, чтобы брать займы и размещать сбережения с максимально выгодными условиями.