Бюджет-2026: к чему готовиться бухгалтеру и директору. Разбор главных цифр

Как кредитный брокер, я проанализировал динамику расходов за последние 10 лет и выделил 4 ключевых тренда, которые напрямую повлияют на ваш бизнес.
График расходов федерального бюджета России по 7 основным статьям с 2016 по 2026 год
Тренд №1. Силовой блок — денег все больше, контроля тоже
Сюда входят две крупнейшие статьи: «Национальная оборона» (12,9 трлн) и «Национальная безопасность» (3,9 трлн). Суммарно это 16,8 трлн рублей — почти 38% всего бюджета. Расходы на оборону за 10 лет выросли в 4 раза, на безопасность — вдвое.
Что это значит для бизнеса:
Для подрядчиков ОПК: Финансирование будет стабильным. Готовьтесь к ужесточению требований, авансированию через спецсчета и тотальному казначейскому сопровождению. Ошибки в документах будут стоить дорого.
Для остального бизнеса: Рост расходов на силовиков всегда ведет к усилению контроля. Ждите больше проверок со стороны ФНС, трудовой инспекции и других ведомств. Аккуратность в учете и «обеление» процессов — уже не рекомендация, а условие выживания.
Тренд №2. Экономика и долги — дорогие деньги надолго
Здесь два показательных пункта: «Национальная экономика» (4,8 трлн) и, главное, «Обслуживание госдолга» (3,9 трлн). Расходы на проценты по долгам выросли в 6 раз за 10 лет.
Что это значит для бизнеса:
Каждый десятый рубль бюджета уходит на проценты. Причина — высокая ключевая ставка ЦБ (сейчас 17%). Государство занимает дорого, а значит, и бизнес будет занимать дорого.
Не ждите дешевых кредитов. Ставки для юрлиц в 20-22% — это новая реальность на ближайший год-полтора. При планировании инвестпроектов или пополнении оборотных средств закладывайте именно эти цифры.
Рефинансирование «заморожено». Если у вас есть старые кредиты под 8-12%, выгодно перекредитоваться не получится.
Субсидии — только для избранных. Деньги в «Национальную экономику» пойдут в основном на IT, АПК и импортозамещение. Если вы не входите в эти отрасли, рассчитывать на господдержку сложно.
Сюда относятся «Социальная политика» (7,1 трлн), «Здравоохранение» (1,9 трлн) и «Образование» (1,7 трлн). Суммарно — 10,7 трлн. Несмотря на большие цифры, рост здесь скромный, а по «социалке» даже есть снижение к пиковым значениям 2024 года.
Что это значит для бизнеса:
МРОТ и взносы. Рост МРОТ, скорее всего, будет плановым, без резких скачков. Это позволяет точнее прогнозировать ФОТ.
Кадровый голод. Увеличение расходов на образование не решит проблему дефицита кадров здесь и сейчас. Инвестиции в обучение собственных сотрудников становятся необходимостью.
Спрос населения. Отсутствие бурного роста социальных выплат означает, что потребительский спрос в массовом сегменте останется сдержанным.
Тренд №4. Инфраструктура — «тихий» рост и новые ниши
Это статьи «ЖКХ» (2,0 трлн), «Охрана окружающей среды» (1,1 трлн) и другие. Здесь самый интересный — рост расходов на ЖКХ в 17 раз за десятилетие.
Что это значит для бизнеса:
Для строителей: Модернизация коммунальных сетей — это огромный рынок госконтрактов на ближайшие годы.
Для всех остальных: Субсидирование тарифов означает, что рост цен на отопление, воду и электричество для бизнеса будет более плавным. Это позволяет точнее планировать операционные расходы.
Главный вывод: что делать бизнесу уже сейчас?
Пересмотрите финансовую модель. Если вы планировали брать кредиты в 2026 году, заложите в расчеты ставку 20%+, а не 15%.
Проведите аудит документооборота. Усиление контроля неизбежно. Убедитесь, что ваш бухгалтерский и кадровый учет в идеальном порядке.
Ищите возможности в госсекторе. Изучите тендеры в вашей отрасли. Смещение фокуса на гособоронзаказ и импортозамещение — главный тренд спроса.
Создайте «подушку безопасности». Дорогие кредиты и сдержанный спрос повышают риск кассовых разрывов. Наличие резервного фонда становится критически важным.
Дмитрий Зернов,
кредитный брокер, эксперт по финансовым решениям для бизнеса.
ключевая ставка + 5,5 пунктов к ней, это уже реальность
Дмитрий Зернов, отличная статья, реальные прогнозы и рекомендации