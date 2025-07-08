Лучшие нейросети для решения бухгалтерских задач в 2025 году

Но многие не совсем понимают, как использовать машинный интеллект и какие сервисы станут хорошим помощником с работой представителей этой непростой специальности.
Преимущества ИИ при его использовании в бухгалтерии
На данном этапе развития нейросети, эта технология не может полностью заменить человеческий труд. В особенности в вопросах бухгалтерии, где каждая ошибка может стоит слишком дорого. Однако неоспорим и тот факт, что во многих операциях машинный интеллект превосходит человека. Чтобы понять, где можно использовать нейросеть, следует четко определить сильные стороны любой модели искусственного интеллекта:
Способность обрабатывать большой объем информации;
Умение анализировать, выделять главное и структурировать;
Высокая точность выполняемых операций;
Адаптивность под требования каждого конкретного пользователя.
Не стоит воспринимать нейросеть как отдельного работника. Это скорей инструмент, который сделает труд человека более комфортным, точным и эффективным.
Какие бухгалтерские задачи перепоручить нейросети
Любой бухгалтер скажет, что его специальность вобрала в себя множество различных операций. Обработка первичных документов, планирование, управленческий учет, подготовка и демонстрация отчетов, оценка эффективности – все это входит в круг компетентности опытного специалиста. При этом для ИИ в этом списке немало применений:
Распознание и обработка документов;
Оформление презентаций и отчетов;
Предотвращение мошеннических операций;
Ведение налоговой отчетности;
Аналитика и прогнозирование эффективности предприятия;
Составление поточных документов.
На определенном уровне вовлечения, ИИ можно задействовать практически в любых бухгалтерских процессах. Выше указаны самые перспективные сферы использования машинного интеллекта. На их основе мы подобрали сервисы, указанные ниже.
Numerous.ai – удобный сервис для работы с таблицами
Numerous.ai – ресурс, умеющий работать с файлами Excel и Google Shits. Именно в таком формате представлена большая часть информации, проходящей через руки бухгалтера. Удобство для пользователя в том, что, работая с этим ИИ, не нужно осваивать возможности редакторов. Любое действие можно выполнить, задав запрос (промт) простыми словами.
Сервис будет помощником, если нужно:
сгенерировать сложную формулу;
распределить данные по категориям;
найти нужную информацию;
проверить таблицу на ошибки;
проанализировать финансовые операции;
отформатировать таблицы.
Платформа позволяет автоматизировать работу и проверять результат человеческого труда на ошибки. При длительном взаимодействии с числами, именно такой помощник нужен, чтобы убедиться в точности своих вычислений.
Presentacium.ru – ресурс для быстрого оформления презентаций
Presentacium.ru – хорошее решение, если нет времени на ручное форматирование и создание слайдов. Платформа сократит время на оформление и обеспечит качественную генерацию презентации, если бухгалтеру нужно:
Составить отчет по финансовой успешности предприятия;
Визуализировать бюджетный план;
Обучить кадры;
Структурировать данные для аудита;
Продемонстрировать различную аналитику.
Работа через платформу Presentacium.ru может выполняться на основе короткого запроса или с использованием текстового документа. В последний можно добавить таблицы и диаграммы, которые войдут в наполнение генерации.
TaxGPT.com – универсальный налоговый помощник
TaxGPT.com – надежный инструмент, если нужно разобраться с налоговыми вопросами. Как правило, они вызывают немало трудностей, ведь приходится не только точно рассчитывать результаты всех финансовых операций, а и быть в курсе актуального налогового законодательства. Эта платформа поможет, если нужно:
найти ответ на вопрос налогоплательщика (анализирует обширные базы законопроектов и нормативных актов);
создать документ (позволяет генерировать шаблоны и заполненные налоговые документы);
иметь доступ к актуальным данным с обновлением онлайн (постоянно сверяет свои базы данных с законодательными актами);
безопасно хранить и передавать документы (сервис работает по протоколам AWS и Azure).
Сайт довольно прост в освоении и позволяет работать с учетом налогообложения в разных государствах. Однако стоит помнить, что генерации ИИ, касающиеся сферы налогообложения, требуют тщательной проверки, перед их передачей в контролирующие органы.
Gpt-tools.ru – универсальный помощник для анализа и генерации
Gpt-tools.ru – платформа с палитрой разнообразного нейросетевого функционала. Есть в нем возможность генерации контента и анализа данных. Рассчитан сервис больше под бизнес-пользователей. А поэтому в нем предусмотрено много полезных вариантов использования для бухгалтеров:
Прогнозирование финансовых тенденций;
Составление бизнес-плана;
Проверка документов на ошибки;
Генерации различных форм;
Умный калькулятор со встроенным ИИ-помощником;
Анализ текстов и таблиц.
Платформа реализует сразу несколько моделей нейросети. Основная задача Gpt-tools.ru заключается в сохранении времени человека за счет автоматизации монотонных рабочих процессов, а поэтому и освоение интерфейса займет всего 10-15 минут.
Dbrain.io – ресурс для расшифровки бумажных документов
Dbrain.io – это отечественный продукт, а поэтому пользователь получает все преимущества полностью русскоязычного интерфейса. Функционал сервиса построен в достаточно узком русле распознания отсканированных документов, но именно с этим вопросом возникает немало трудностей при ведении бухгалтерского учета. Через сайт можно расшифровать:
чеки;
накладные;
счета;
банковские выписки;
и прочие документы.
Платформа умеет находить информацию даже на бумаге, которую глазами прочесть уже невозможно. Кроме того, вся информация преподносится с сохранением, а в некоторых случаях и с улучшением, структуры.
Заключение
Машинный интеллект – это непросто новомодная технология, для многих специалистов, включая бухгалтеров. ИИ является инструментом для избавления своей специальности от рутины и монотонности. Сохраненное время позволяет человеку заняться более важными задачами. По этой причине привлечение нейросетей становится важным фактором на пути повышения успешности как целого предприятия, так и каждого отдельного работника.
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