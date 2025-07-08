Лучшие нейросети для решения бухгалтерских задач в 2025 году

Но многие не совсем понимают, как использовать машинный интеллект и какие сервисы станут хорошим помощником с работой представителей этой непростой специальности.

Не стоит воспринимать нейросеть как отдельного работника. Это скорей инструмент, который сделает труд человека более комфортным, точным и эффективным.

На данном этапе развития нейросети, эта технология не может полностью заменить человеческий труд. В особенности в вопросах бухгалтерии, где каждая ошибка может стоит слишком дорого. Однако неоспорим и тот факт, что во многих операциях машинный интеллект превосходит человека. Чтобы понять, где можно использовать нейросеть, следует четко определить сильные стороны любой модели искусственного интеллекта:

Преимущества ИИ при его использовании в бухгалтерии

Какие бухгалтерские задачи перепоручить нейросети

Любой бухгалтер скажет, что его специальность вобрала в себя множество различных операций. Обработка первичных документов, планирование, управленческий учет, подготовка и демонстрация отчетов, оценка эффективности – все это входит в круг компетентности опытного специалиста. При этом для ИИ в этом списке немало применений: Распознание и обработка документов; Оформление презентаций и отчетов; Предотвращение мошеннических операций; Ведение налоговой отчетности; Аналитика и прогнозирование эффективности предприятия; Составление поточных документов. На определенном уровне вовлечения, ИИ можно задействовать практически в любых бухгалтерских процессах. Выше указаны самые перспективные сферы использования машинного интеллекта. На их основе мы подобрали сервисы, указанные ниже.

Numerous.ai – удобный сервис для работы с таблицами

Numerous.ai – ресурс, умеющий работать с файлами Excel и Google Shits. Именно в таком формате представлена большая часть информации, проходящей через руки бухгалтера. Удобство для пользователя в том, что, работая с этим ИИ, не нужно осваивать возможности редакторов. Любое действие можно выполнить, задав запрос (промт) простыми словами. Сервис будет помощником, если нужно: сгенерировать сложную формулу;

распределить данные по категориям;

найти нужную информацию;

проверить таблицу на ошибки;

проанализировать финансовые операции;

отформатировать таблицы. Платформа позволяет автоматизировать работу и проверять результат человеческого труда на ошибки. При длительном взаимодействии с числами, именно такой помощник нужен, чтобы убедиться в точности своих вычислений.

Presentacium.ru – ресурс для быстрого оформления презентаций

Presentacium.ru – хорошее решение, если нет времени на ручное форматирование и создание слайдов. Платформа сократит время на оформление и обеспечит качественную генерацию презентации, если бухгалтеру нужно: Составить отчет по финансовой успешности предприятия;

Визуализировать бюджетный план;

Обучить кадры;

Структурировать данные для аудита;

Продемонстрировать различную аналитику. Работа через платформу Presentacium.ru может выполняться на основе короткого запроса или с использованием текстового документа. В последний можно добавить таблицы и диаграммы, которые войдут в наполнение генерации.

TaxGPT.com – универсальный налоговый помощник

TaxGPT.com – надежный инструмент, если нужно разобраться с налоговыми вопросами. Как правило, они вызывают немало трудностей, ведь приходится не только точно рассчитывать результаты всех финансовых операций, а и быть в курсе актуального налогового законодательства. Эта платформа поможет, если нужно: найти ответ на вопрос налогоплательщика (анализирует обширные базы законопроектов и нормативных актов);

создать документ (позволяет генерировать шаблоны и заполненные налоговые документы);

иметь доступ к актуальным данным с обновлением онлайн (постоянно сверяет свои базы данных с законодательными актами);

безопасно хранить и передавать документы (сервис работает по протоколам AWS и Azure). Сайт довольно прост в освоении и позволяет работать с учетом налогообложения в разных государствах. Однако стоит помнить, что генерации ИИ, касающиеся сферы налогообложения, требуют тщательной проверки, перед их передачей в контролирующие органы.

Gpt-tools.ru – платформа с палитрой разнообразного нейросетевого функционала. Есть в нем возможность генерации контента и анализа данных. Рассчитан сервис больше под бизнес-пользователей. А поэтому в нем предусмотрено много полезных вариантов использования для бухгалтеров: Прогнозирование финансовых тенденций;

Составление бизнес-плана;

Проверка документов на ошибки;

Генерации различных форм;

Умный калькулятор со встроенным ИИ-помощником;

Анализ текстов и таблиц. Платформа реализует сразу несколько моделей нейросети. Основная задача Gpt-tools.ru заключается в сохранении времени человека за счет автоматизации монотонных рабочих процессов, а поэтому и освоение интерфейса займет всего 10-15 минут.

Dbrain.io – ресурс для расшифровки бумажных документов