В отсутствии новых вводных риски закрытия позиций нарастают. Пора ли на выход

Российский рынок исчерпал импульс к росту, полученный на новостях поводу встречи президентов РФ и США. По итогам основной сессии индекс МосБиржи опустился на 0,14%, до 2973,02 пункта, РТС прибавил 0,20%, до 1176,54 пункта.

Фондовый рынок отреагировал снижением на жесткую позицию Москвы по украинскому вопросу. Накануне важных переговоров между Россией и США официальные лица дали понять, что их подход к конфликту не изменился с прошлого года. Это охладило ожидания инвесторов, рассчитывавших на сдвиги в мирном урегулировании после саммита.

Также ситуацию усугубили неоднозначные сигналы из Вашингтона. Американские чиновники намекнули, что в случае провала переговоров последуют новые ограничительные меры против Москвы. При этом обсуждаются разные сценарии — от ужесточения до частичного смягчения санкционного режима с различными временными рамками.

Подобный подход соответствует классической переговорной тактике, когда стороны изначально занимают жесткие позиции, чтобы в процессе диалога иметь возможность для маневров и поиска взаимоприемлемых решений.

Дополнительную нервозность внесла виртуальная встреча западных лидеров с украинским президентом. Участники подтвердили намерение добиваться прекращения боевых действий на востоке Украины. Американский лидер допустил возможность трехсторонних переговоров, но открыто признал, что гарантий успешного исхода двусторонней встречи с российским коллегой нет.

Что готов предложить Трамп: Из возможных вариантов, которые активно обсуждаются иностранными СМИ - США готовы предложить совместную разработку редкоземельных минералов на Аляске. Помимо этого, рассматривается вариант снятия ограничений на поставку запчастей и оборудования для обслуживания гражданских самолетов в России.

Дефляция продолжается вслед за охлаждением экономики: Годовая инфляция в РФ в июле снизилась до 8,79% с 9,40% в июне. Дефляция в РФ с 5 по 11 августа составила 0,08% после снижения цен на 0,13% неделями ранее, сообщил Росстат. ВВП России во 2 кв. 2025 года вырос — на 1,1%. Это ниже ожиданий аналитиков на уровне 1,5%. Рост цен с начала года — 4,2%.

Что по технике: Рынок завершил сессию вяло, едва удержавшись у важной отметки 2955 пунктов. Похоже, до выходных значительной активности ждать не стоит – основные игроки уже заняли свои позиции, зафиксировав прибыль или оставив все без изменений.

Сейчас разумнее занять выжидательную стратегию и оценивать ситуацию уже по итогам саммита. Полностью выходить из рынка, пожалуй, преждевременно, но и наращивать риски перед таким событием я бы не советовал. Оптимальный вариант – сохранить умеренную долю в активах, оставив запас ликвидности для маневров.

Из корпоративных новостей

VK $VKCO МСФО 1п 2025г: Выручка ₽72,56 млрд (+12,65% г/г), Убыток ₽12,67 млрд против убытка ₽24,61 млрд годом ранее

X5 $X5 отчет по МСФО за I полугодие 2025 года: Прибыль ₽42,3 млрд (–21,1% г/г)

Соллерс $SVAV продажи автомобилей в июле 2025г снизились на 35% г/г до 850 шт, за 7 мес 2025г падение составило 23%

Северсталь $CHMF установит крупнейшие в мире шаровые мельницы для производства окатышей

Магнит $MGNT СД утвердил программу облигаций на сумму 150 млрд руб

• Лидеры: РусАгро $RAGR (+5,3%), Сургутнефтегаз $SNGS (+3,68%), ДВМП $FESH (+3,6%), Novabev $BELU (+2,32%).

• Аутсайдеры: Ростелеком $RTKMP (-10,1%), Софтлайн $SOFL (-2,98%).

14.08.2025 - четверг

• $IRAO - Интер РАО операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025 г. Вебкаст (12:00 мск)

Наш телеграм канал

✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией