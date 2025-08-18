Продавать или откупать акции на фоне поступающих новостей? Давайте разбираться

В преддверии саммита России и США за прошлую неделю индекс Мосбиржи вырос практически на 3%. Однако после объявления итогов, резко скорректировался вниз — классическая реакция фиксации прибыли на факте события.

Самым верным решением было бы более агрессивно фиксировать профит. Я это сделал, но в скромных масштабах, чем изначально планировал. В голове крутились мысли, что встреча между Трампом и Путиным может принести гораздо больше, чем просто обмен мнениями. Как я писал ранее, я ожидал как минимум краткосрочного перемирия в воздушных операциях — это было бы на руку Трампу, и на этом фоне можно было бы добиться ослабления санкционного режима. Но этого, увы, не случилось.

Однако не всё так плохо. На повестке дня теперь стоит полное прекращение действий вместо временного перемирия. Это можно считать очередным дипломатическим успехом Путина. Ведь изначально Зеленский настаивал на предварительном прекращении огня и лишь затем - на переговорах о мире. Для российской армии, такое промежуточное перемирие оказалось бы губительным, так как мгновенно снизило бы наступательный потенциал.

📍 Предстоящая неделя может положить конец острой фазе конфликта: Уже сегодня состоится важная дипломатическая встреча: Дональд Трамп сначала проведёт закрытые переговоры с Владимиром Зеленским (20:15 мск), а затем встретится с лидерами ЕС (22:00 мск). Главной темой станет вопрос территориальных границ Украины. США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, но теперь все зависит от Киева.

Более гибкая позиция Украины и её готовность к диалогу могут позволить состояться трёхсторонней встрече 22 августа с участием США, России и Украины. На этом фоне российский рынок может вернуть утраченные 3000 пунктов: при условии, что компромисс будет найден

Как ни странно, успех этих переговоров во многом будет зависеть от Трампа и его способности оказывать давление на оппонентов. Ни Европа, ни Зеленский не хотят становиться врагами Америки - равно как и остаться без военной и финансовой поддержки. А значит, как бы ни хотелось, им придётся балансировать в поисках компромиссного решения.

📍 Из позитивного: США не хотят вводить санкции против России, так как это будет означать, что переговоры по достижению мира на Украине закончены. Также Америка опасаются, что санкции против Китая за переработку российской нефти могут спровоцировать рост цен на энергоносители на глобальном рынке. Все это выглядит достаточно позитивного и снижает градус санкционного давления, пусть даже временно.

Глубина коррекции индекса Мосбиржи в начале торгов будет зависеть от того, насколько убедительной покажется инвесторам предстоящая встреча в Овальном кабинете. Бенефициары геополитического потепление первыми пошли под нож: Газпром, СПБ Биржа, Аэрофлот, Новатэк - простояли в планках выходные дни, что не позволило индексу уйти ниже 2932 пунктов.

Выбор между покупкой просевших активов и переходом в менее волатильные бумаги зависит от вашей готовности к риску. Компании, чувствительные к ключевой ставке, оставались без особого внимания в последние дни. Однако текущая четырехнедельная дефляция и резкое замедление экономики создают значительный спекулятивный потенциал - можно рассчитывать на прибыль от ожидаемого движения цен перед заседанием ЦБ.

• Лидеры: РусАгро $RAGR (+4,22%), Сегежа $SGZH (+3,48%), Система $AFKS (+2,98%).

• Аутсайдеры: Совкомбанк $SVCB (-2,27%), ДВМП $FESH (-1,55%), Эн+ $ENPG (-0,9%), Софтлайн $SOFL (-0,87%).

18.08.2025 - понедельник

• $LSNG - Ленэнерго финансовые результаты по РСБУ за 1 полугодие 2025 г.

Наш телеграм канал

✅️ Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.

'Не является инвестиционной рекомендацией