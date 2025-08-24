Облигации Уральская сталь БО-001Р-05. Купон до 20,00% на 2,5 года с ежемесячными выплатами

Финансовые результаты по МСФО за 2024

• Выручка: 154,7 млрд руб. (-4,7% г/г);

• Чистая прибыль: 5,4 млрд руб. (-83% г/г);

• EBITDA 15 млрд руб. (в 2023 году было 38,9 млрд руб.);

• Долгосрочные обязательства: 21,9 млрд руб. (-49,7% г/г);

• Краткосрочные обязательства: 92,9 млрд руб. (+102,9% г/г);

• Соотношение Чистый Долг/EBITDA на уровне 5,4x в 2023 г. было 0,9х.

В феврале 2025 года АКРА понизило кредитный рейтинг АО «Уральская Сталь» до уровня A(RU), изменив прогноз на «Негативный». Это связано с высокой вероятностью сохранения средних уровней по долговой нагрузке и обслуживанию долга в 2025 году.

В обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на 350 млн юаней и биржевой выпуск на $20 млн:

• Уральская Сталь выпуск 1 $RU000A105Q63 Доходность — 22,04%. Купон: 10,80%. Текущая купонная доходность: 11,00% на 4 месяца, выплаты 2 раза в год.

• Уральская Сталь БО-1Р-2 $RU000A1066A1 Доходность — 20,26%. Купон: 10,60%. Текущая купонная доходность: 11,05% на 8 месяцев, выплаты 4 раза в год.

• Уральская Сталь БО-001Р-03CNY $RU000A107U81 Доходность — 8,47%. Купон: 7,05%. Текущая купонная доходность: 7,09% на 5 месяцев, выплаты 4 раза в год.