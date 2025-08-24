ЦОК КПП УСН 22.08 Мобильная
Виталий Быков
Инвестиции

Облигации Уральская сталь БО-001Р-05. Купон до 20,00% на 2,5 года с ежемесячными выплатами

Уральская сталь — бывшая «дочка» Металлоинвеста, а теперь часть холдинга ЗТЗ. Производит мостовую сталь, а также трубные заготовки, толстый лист и штрипс для труб большого диаметра. Входит в топ-8 крупнейших производителей стали в России.

Также это металлургическое предприятие полного цикла. Включает основные переделы: агломерационный, коксохимический, доменный, электросталеплавильный, листопрокатный.

Развивает фасоннолитейный цех, запускается в эксплуатацию трубопрокатный и планируется строительство колесопрокатного производства.

📍 Параметры выпуска Уральская сталь БО-001Р-05

• Рейтинг: A(RU) (АКРА, прогноз «негативный»), A+.ru (НКР, прогноз стабильный);

• Номинал: 1000Р

• Объем: 3 млрд рублей

• Срок обращения: 2,5 года

• Купон: не выше 20,00% годовых (YTM не выше 21,94% годовых)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

• Сбор заявок: до 27 августа

• Дата размещения: 29 августа

Финансовые результаты по МСФО за 2024

• Выручка: 154,7 млрд руб. (-4,7% г/г);

• Чистая прибыль: 5,4 млрд руб. (-83% г/г);

• EBITDA 15 млрд руб. (в 2023 году было 38,9 млрд руб.);

• Долгосрочные обязательства: 21,9 млрд руб. (-49,7% г/г);

• Краткосрочные обязательства: 92,9 млрд руб. (+102,9% г/г);

• Соотношение Чистый Долг/EBITDA на уровне 5,4x в 2023 г. было 0,9х.

В феврале 2025 года АКРА понизило кредитный рейтинг АО «Уральская Сталь» до уровня A(RU), изменив прогноз на «Негативный». Это связано с высокой вероятностью сохранения средних уровней по долговой нагрузке и обслуживанию долга в 2025 году.

В обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на 350 млн юаней и биржевой выпуск на $20 млн:

Уральская Сталь выпуск 1 $RU000A105Q63 Доходность — 22,04%. Купон: 10,80%. Текущая купонная доходность: 11,00% на 4 месяца, выплаты 2 раза в год.

Уральская Сталь БО-1Р-2 $RU000A1066A1 Доходность — 20,26%. Купон: 10,60%. Текущая купонная доходность: 11,05% на 8 месяцев, выплаты 4 раза в год.

Уральская Сталь БО-001Р-03CNY $RU000A107U81 Доходность — 8,47%. Купон: 7,05%. Текущая купонная доходность: 7,09% на 5 месяцев, выплаты 4 раза в год.

📍 Похожие выпуски облигаций по параметрам

Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (23,01%) А- на 2 года 11 месяцев

ВИС ФИНАНС БОП09 $RU000A10C634 (17,59%) А+ на 2 года 10 месяцев

ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (17,44%) А- на 2 года 9 месяцев

Группа Позитив 001P-03 $RU000A10BWC6 (15,83%) АА- на 2 года 7 месяцев

Селигдар 001Р-04 $RU000A10C5L7 (17,99%) А+ на 2 года 4 месяцев

Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (19,76%) А на 2 года

Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (19,93%) А на 1 год 10 месяцев

АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 (16,99%) АА- на 1 год 8 месяцев

Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (20,40%) А- на 1 год 8 месяцев

Что по итогу: Риск в данной истории пропорционален потенциальной доходности. Эмитент предлагает аномально высокую доходность для своего рейтинга, а дефицит подобных бумаг на рынке может обеспечить краткосрочный рост котировок после размещения.

Однако фундаментальные показатели компании ослабевают: растет долговая нагрузка, ухудшается операционная эффективность. Таким образом, инвестиционный тезис здесь — не ценность, а чистая спекуляция на ожидаемом смягчении монетарной политики ЦБ.

