Облигации Уральская сталь БО-001Р-05. Купон до 20,00% на 2,5 года с ежемесячными выплатами

Также это металлургическое предприятие полного цикла. Включает основные переделы: агломерационный, коксохимический, доменный, электросталеплавильный, листопрокатный.
Развивает фасоннолитейный цех, запускается в эксплуатацию трубопрокатный и планируется строительство колесопрокатного производства.
📍 Параметры выпуска Уральская сталь БО-001Р-05
• Рейтинг: A(RU) (АКРА, прогноз «негативный»), A+.ru (НКР, прогноз стабильный);
• Номинал: 1000Р
• Объем: 3 млрд рублей
• Срок обращения: 2,5 года
• Купон: не выше 20,00% годовых (YTM не выше 21,94% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
• Сбор заявок: до 27 августа
• Дата размещения: 29 августа
Финансовые результаты по МСФО за 2024
• Выручка: 154,7 млрд руб. (-4,7% г/г);
• Чистая прибыль: 5,4 млрд руб. (-83% г/г);
• EBITDA 15 млрд руб. (в 2023 году было 38,9 млрд руб.);
• Долгосрочные обязательства: 21,9 млрд руб. (-49,7% г/г);
• Краткосрочные обязательства: 92,9 млрд руб. (+102,9% г/г);
• Соотношение Чистый Долг/EBITDA на уровне 5,4x в 2023 г. было 0,9х.
В феврале 2025 года АКРА понизило кредитный рейтинг АО «Уральская Сталь» до уровня A(RU), изменив прогноз на «Негативный». Это связано с высокой вероятностью сохранения средних уровней по долговой нагрузке и обслуживанию долга в 2025 году.
В обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на 350 млн юаней и биржевой выпуск на $20 млн:
• Уральская Сталь выпуск 1 $RU000A105Q63 Доходность — 22,04%. Купон: 10,80%. Текущая купонная доходность: 11,00% на 4 месяца, выплаты 2 раза в год.
• Уральская Сталь БО-1Р-2 $RU000A1066A1 Доходность — 20,26%. Купон: 10,60%. Текущая купонная доходность: 11,05% на 8 месяцев, выплаты 4 раза в год.
• Уральская Сталь БО-001Р-03CNY $RU000A107U81 Доходность — 8,47%. Купон: 7,05%. Текущая купонная доходность: 7,09% на 5 месяцев, выплаты 4 раза в год.
📍 Похожие выпуски облигаций по параметрам
• Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (23,01%) А- на 2 года 11 месяцев
• ВИС ФИНАНС БОП09 $RU000A10C634 (17,59%) А+ на 2 года 10 месяцев
• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (17,44%) А- на 2 года 9 месяцев
• Группа Позитив 001P-03 $RU000A10BWC6 (15,83%) АА- на 2 года 7 месяцев
• Селигдар 001Р-04 $RU000A10C5L7 (17,99%) А+ на 2 года 4 месяцев
• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (19,76%) А на 2 года
• Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (19,93%) А на 1 год 10 месяцев
• АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 (16,99%) АА- на 1 год 8 месяцев
• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (20,40%) А- на 1 год 8 месяцев
Что по итогу: Риск в данной истории пропорционален потенциальной доходности. Эмитент предлагает аномально высокую доходность для своего рейтинга, а дефицит подобных бумаг на рынке может обеспечить краткосрочный рост котировок после размещения.
Однако фундаментальные показатели компании ослабевают: растет долговая нагрузка, ухудшается операционная эффективность. Таким образом, инвестиционный тезис здесь — не ценность, а чистая спекуляция на ожидаемом смягчении монетарной политики ЦБ.
