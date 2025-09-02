Инвесторы ждут новостей из Китая: какие бумаги могут получить поддержку?

Низкая активность инвесторов объясняется пессимистичными ожиданиями из-за отсутствия сдвигов в урегулировании конфликта и нарастающих признаков замедления темпов экономического роста.

Основные торги индекс МосБиржи закрыл просадкой на 0,43% до 2886,97 пункта, индекс РТС потерял 0,55%, снизившись до 1130,8 пункта. На вечерней сессии настроения остались негативные, индекс МосБиржи снижается на 0,4% до 2888,16 пункта.

Драйверами на сегодняшний день могут стать новости из Китая, где с визитом находится президент РФ Владимир Путин. Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил, что «Газпром» и корпорация CNPC планируют подписать три ключевых документа. Антонов не исключил, что какие-то соглашения будут подписаны и с «Роснефтью», а также Новатэком. Эти бумаги на особом счету у спекулянтов в эти дни.

Ралли продолжается: Цены на золото и серебро обновили максимумы на фоне роста ожиданий снижения ставки ФРС на заседании 17 сентября. Спрос на драгоценные металлы также вырос из-за того, что неоднократная критика в адрес ФРС со стороны президента США Дональда Трампа усилила опасения по поводу потери независимости регулятора, выполняющего функции центрального банка страны.

📍 Из негативного: Экономика замедляется темпами быстрее, чем прогнозировалось. Если раньше ожидали темпы роста 1,5%, то сейчас уже - 1,2% рост ВВП. Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому придется мобилизовывать ресурсы.

Лидеры ряда стран ЕС, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят украинское урегулирование 4 сентября в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Financial Times со ссылкой на трех дипломатов.

По ее данным, на встрече будут присутствовать те, кто встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа, - премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Что по технике: На дневном графике индекс МосБиржи остается в фазе консолидации: любые попытки роста выше 2900–2925 встречают продажи, интерес к покупкам поддерживается на снижении к 2850–2860 пунктов. Отсутствие выраженных драйверов не позволяет рынку выйти из диапазона.