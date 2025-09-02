Инвесторы ждут новостей из Китая: какие бумаги могут получить поддержку?

Низкая активность инвесторов объясняется пессимистичными ожиданиями из-за отсутствия сдвигов в урегулировании конфликта и нарастающих признаков замедления темпов экономического роста.
Основные торги индекс МосБиржи закрыл просадкой на 0,43% до 2886,97 пункта, индекс РТС потерял 0,55%, снизившись до 1130,8 пункта. На вечерней сессии настроения остались негативные, индекс МосБиржи снижается на 0,4% до 2888,16 пункта.
Драйверами на сегодняшний день могут стать новости из Китая, где с визитом находится президент РФ Владимир Путин. Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил, что «Газпром» и корпорация CNPC планируют подписать три ключевых документа. Антонов не исключил, что какие-то соглашения будут подписаны и с «Роснефтью», а также Новатэком. Эти бумаги на особом счету у спекулянтов в эти дни.
Ралли продолжается: Цены на золото и серебро обновили максимумы на фоне роста ожиданий снижения ставки ФРС на заседании 17 сентября. Спрос на драгоценные металлы также вырос из-за того, что неоднократная критика в адрес ФРС со стороны президента США Дональда Трампа усилила опасения по поводу потери независимости регулятора, выполняющего функции центрального банка страны.
📍 Из негативного: Экономика замедляется темпами быстрее, чем прогнозировалось. Если раньше ожидали темпы роста 1,5%, то сейчас уже - 1,2% рост ВВП. Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому придется мобилизовывать ресурсы.
Лидеры ряда стран ЕС, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят украинское урегулирование 4 сентября в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Financial Times со ссылкой на трех дипломатов.
По ее данным, на встрече будут присутствовать те, кто встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа, - премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Что по технике: На дневном графике индекс МосБиржи остается в фазе консолидации: любые попытки роста выше 2900–2925 встречают продажи, интерес к покупкам поддерживается на снижении к 2850–2860 пунктов. Отсутствие выраженных драйверов не позволяет рынку выйти из диапазона.
📍 Из корпоративных новостей
ФосАгро Россия нарастила поставки удобрений в Индию, Китай и Латинскую Америку на 20% год к году
МосБиржа общий объем торгов в августе 2025 года вырос на 14,4% г/г до ₽143,5 трлн
ВинЛаб в 1п 2025г увеличил выручку на четверть по сравнению с прошлым годом, до ₽47,5 млрд
ТГК-14 выручка по МСФО в январе — июне выросла на 15% год к году, а прибыль снизилась на 37%
ЕвроТранс СД рекомендовал акционерам дивиденды за 2кв 2025г в размере 8,18 руб/акция (ДД 6,1%, отсечка - 20 октября
• Лидеры: Эн+ $ENPG (+3,43%), ЕвроТранс $EUTR (+2,3%), РусГидро $HYDR (+1,8%), Novabev $BELU (+1,53%).
• Аутсайдеры: Магнит $MGNT (-3,7%), Мечел $MTLR (-3,7%), Система $AFKS (-2,75%), Сегежа $SGZH (-2,38%).
02.09.2025 - вторник
• $GAZP - Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подпишут соглашения
• $BELU - СД Новабев даст рекомендации по дивидендам и определит дату ВОСА
• $PRMD - Вебинар для инвесторов Промомед, посвященный операционным и финансовым результатам за II кв. и I полугодие 2025 г. (15:00 мск)
• Пресс-конференция по проекту Основных направлений единой государственной ДКП на 2026-2028 гг. (15:00 мск)
• Трёхсторонние переговоры Россия - Китай - Монголия, а также российско-китайские переговоры с участием делегации из России. Переговоры Путина и Си Цзиньпина.
✅️ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки — это лучшая мотивация для меня делать подобные посты.
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию