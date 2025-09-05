Идеальный шторм для рубля: почему девальвация становится единственным выходом

Причиной стало обострение геополитики: Дональд Трамп выступил с призывом к странам ЕС полностью прекратить закупки российской нефти, в то время как сами европейские страны пытались оказать на него давление для введения ещё более жёстких антироссийских санкций.

Дополнительное давление оказало начало обсуждения продления на полгода персональных санкций против России, срок которых истекает 15 сентября. Пока консенсуса по этому вопросу нет.

Нефтяные котировки проседают на сообщениях о том, что ОПЕК+ все-таки рассмотрит вопрос об очередном увеличение добычи, тогда как недавно говорили о том, что картель возьмет паузу. Конкретика по данному вопросу должна поступить в ближайшее воскресенье.

📍 Из позитивного: поддержку рынку продолжают оказывать полученные данные по динамике потребительских цен. Вновь зафиксировано снижение (дефляция), которое составило 0,08% после роста на 0,02% с 19 по 25 августа. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция снизилась до 8,28% по сравнению с 8,43% неделей ранее.

Индекс государственных облигаций RGBI подрос на 1%, достигнув отметки 121,05 пункта, что является максимальным значением за последние две недели. Рост спроса на ОФЗ связан с статистическими данными, указавшими на возобновление дефляции на недельном интервале и существенное замедление годовой инфляции.

МосБиржа продолжает консолидироваться в рамках широкого ценового коридора. Протестированный уровень поддержки 2850 пунктов подтвердил свою силу. При этом на дневных графиках сохраняется восходящий тренд, что позволяет рассматривать сценарий с возобновлением роста и тестированием уровня 3000 пунктов.

Решительное снижение ставки ЦБ может стать спекулятивным катализатором роста. Однако без мирного урегулирования конфликта вся эта волатильность — лишь «идеальный шторм», бушующий в пользу краткосрочных игроков.

Если вы не ожидаете перемирия до конца года, то акции нельзя назвать дешёвыми. Военные действия и санкции будут и дальше истощать бюджет, и единственным способом решить эту проблему, по сути, остаётся девальвация. Поэтому валютные инструменты всем нам в помощь.

📍 Из корпоративных новостей

Русал $RUAL планирует построить 3 ЦОДа, один в Иркутской области уже согласован, инвестиции в него составят 30 млрд руб

Ozon ожидает, что процедура регистрации МКПАО «Озон» завершится в октябре 2025 года

Ростелеком $RTKM IT-разработчик Базис (принадлежит дочке Ростелекома РТК-ЦОД) планирует провести IPO осенью-зимой 2025

Роснефть $ROSN и Китай подписали соглашение о доппоставке 2,5 млн т нефти в год через Казахстан

Новатэк $NVTK начал отгрузки СПГ с проекта Арктик СПГ - 2, первое судно уже зашло в Китай

СПБ Биржа $SPBE с 12 сентября снижает требования к free float с 10% до 5% для включения акций во второй котировальный список

Газпром $GAZP планирует в период с 2025 по 2029 год обустроить Южно-Киринское месторождение проекта Сахалин-3

Мосбиржа возобновляет торги обыкновенными акциями Эталон с 8 сентября 2025 года

• Лидеры: Озон Фарма $OZPH (+1,74%), Сургутнефтегаз $SNGSP (+1,17%), Эн+ $ENPG (+1,07%).

• Аутсайдеры: ВК $VKCO (-2%), Фикс Прайс $FIXR (-1,63%), РусАгро $RAGR (-1,58%), Селигдар $SELG (-1,58%).

05.09.2025 - пятница

• Восточный экономический форум (ВЭФ). День 3. Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании

