Хватит кормить лося или когда закрывать убыточную позицию? Практические советы

Давайте начнем с того, что у вас не должно возникать таких вопросов, так как перед входом в сделку вы всегда должны понимать, где вы закроете сделку с прибылью, а где закроете с убытком и какой размер его будет.

Но если уж вы сидите в таких сделках давайте разберёмся, что делать?

Точка 0. Уберите эмоции - они вам ни к чему. Важно осознать факт, что сейчас вы уже в этой сделке и убыток уже есть. Он не зафиксирован, но все же в моменте просадка имеется и нужно с ней как-то работать.

📍 Дальше мы начинаем смотреть на размер этого убытка, и тут начинаются варианты развития

  • Убыток есть, но его размер не катастрофический. Тогда выставляете стоп от текущих значений и ждете. Либо сработает стоп, либо сделка вернётся к точке вашего входа, и вы сможете закрыть ее в 0 или легкий плюс.

  • Убыток достаточно большой и вы чувствуете, что он морально съедает вас. Мешает торговать другие идеи и просто нормально существовать вне рынка.

В таком случае - закрыли и забыли. Забыли про потерянные деньги, но никогда не забывайте про горький опыт. Вы за него заплатили, а многие уроки в нашей жизни стоят достойно дорого.

Обязательно выносите уроки из каждой сделки, которую вы совершаете, неважно, закрыта она в плюс или в минус.

📍 Пара полезных советов для новичков

  • Никогда не пытайтесь отбить потерянные деньги и делать это основной целью торговли. Такие действия в 90% случаях приводят к необдуманным сделкам, которые, в свою очередь, снова приводят к убыткам

  • Забудьте про слово усреднение - это не усреднение, а накопление и увеличение убытков. Из личного опыта, видел тех людей, которые из небольшой интрадей сделки, в которой стоп был буквально 0.5%, наусреднялись до всего депозита и потеряли от него больше половины.

  • Передвигайте ваши стопы за ценой. Таков способ поможет минимизировать убытки и максимизировать прибыль при трендовых движениях.

Лучшее, что вы можете сделать - это выработать торговую стратегию/план, который будете безукоризненно следовать. Таким образов у вас не будет лишних сомнений, как лучше поступить в той или иной сделке. Все действия будут известны вам заранее!

И самого главное - никогда не давайте убыткам выходить за рамки вашей рыночной жизни, чтобы они мешали вам нормально жить по всем параметрам: финансы, моральное состояние, время и т.д.

