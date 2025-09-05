Хватит кормить лося или когда закрывать убыточную позицию? Практические советы

Но если уж вы сидите в таких сделках давайте разберёмся, что делать?
Точка 0. Уберите эмоции - они вам ни к чему. Важно осознать факт, что сейчас вы уже в этой сделке и убыток уже есть. Он не зафиксирован, но все же в моменте просадка имеется и нужно с ней как-то работать.
📍 Дальше мы начинаем смотреть на размер этого убытка, и тут начинаются варианты развития
Убыток есть, но его размер не катастрофический. Тогда выставляете стоп от текущих значений и ждете. Либо сработает стоп, либо сделка вернётся к точке вашего входа, и вы сможете закрыть ее в 0 или легкий плюс.
Убыток достаточно большой и вы чувствуете, что он морально съедает вас. Мешает торговать другие идеи и просто нормально существовать вне рынка.
В таком случае - закрыли и забыли. Забыли про потерянные деньги, но никогда не забывайте про горький опыт. Вы за него заплатили, а многие уроки в нашей жизни стоят достойно дорого.
Обязательно выносите уроки из каждой сделки, которую вы совершаете, неважно, закрыта она в плюс или в минус.
📍 Пара полезных советов для новичков
Никогда не пытайтесь отбить потерянные деньги и делать это основной целью торговли. Такие действия в 90% случаях приводят к необдуманным сделкам, которые, в свою очередь, снова приводят к убыткам
Забудьте про слово усреднение - это не усреднение, а накопление и увеличение убытков. Из личного опыта, видел тех людей, которые из небольшой интрадей сделки, в которой стоп был буквально 0.5%, наусреднялись до всего депозита и потеряли от него больше половины.
Передвигайте ваши стопы за ценой. Таков способ поможет минимизировать убытки и максимизировать прибыль при трендовых движениях.
Лучшее, что вы можете сделать - это выработать торговую стратегию/план, который будете безукоризненно следовать. Таким образов у вас не будет лишних сомнений, как лучше поступить в той или иной сделке. Все действия будут известны вам заранее!
И самого главное - никогда не давайте убыткам выходить за рамки вашей рыночной жизни, чтобы они мешали вам нормально жить по всем параметрам: финансы, моральное состояние, время и т.д.
