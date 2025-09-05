Хватит кормить лося или когда закрывать убыточную позицию? Практические советы

Но если уж вы сидите в таких сделках давайте разберёмся, что делать?

Точка 0. Уберите эмоции - они вам ни к чему. Важно осознать факт, что сейчас вы уже в этой сделке и убыток уже есть. Он не зафиксирован, но все же в моменте просадка имеется и нужно с ней как-то работать.