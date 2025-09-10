Игры разума: почему рынок растет, когда риски только множатся?

С другой стороны, прозвучало заявление от постпреда НАТО: о том, что Украина допускает возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения в обмен на гарантии безопасности. Вот только подтверждения о подобной готовности со стороны Украины не последовало.
📍 Помимо пятничного заседания ЦБ по ставке нас ожидает очередное испытание в виде 19-го пакета санкций ЕС
Ограничения могут коснуться НПЗ компаний в третьих странах, которые экспортируют российскую нефть в ЕС, а также торговые компании, работающие с ней. Из российских компаний, санкции могут коснуться Лукойл и Роснефть.
Франция и Германия в свою очередь, призывают ужесточить санкции против банков и криптобирж в Центральной Азии, работающих с РФ.
На вечерней сессии не обошлось без выступления Трампа: Он заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, но ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды" на уровне лидеров. По традиции, обвинил Россию в том, что она якобы оттягивает решения по конфликту на Украине.
Позитивные ожидания по звонку двух президентов канули в лету: Белый дом заявил, что пока не готов анонсировать новый телефонный разговор между Путиным и Трампом.
📍 Из того, что настораживает
Дефицит бюджета России за январь-август составил 4,2 трлн рублей или же 1,9% ВВП, — предварительная оценка Минфина.
• Нефтегазовые доходы: упали на 20% — с 7,6 до 6 трлн рублей.
• Ненефтегазовые доходы: выросли на 14% — с 15,5 до 17,7 трлн рублей.
Расходы бюджета выросли на 21%, в том числе, государственные закупки прибавили почти треть.
Правительству необходимо ликвидировать дефицит федерального бюджета. В этом контексте особый интерес представляет скорое представление обновлённой версии бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг. Вариантов для исправления ситуации не так много и все они наверняка не понравятся участникам биржевых торгов.
Что по технике: Выход и закрепление выше 2920 пунктов разорвали прежний диапазон 2850–2920п. Дальнейший путь наверх преграждает сопротивление 2940-2950 пунктов, которое не взять по инерции — нужна свежая позитивная новость.
Идеальным триггером стала бы очередная дефляция, которая способна усилить основания для резкого решения ЦБ по снижению ставки, если конечно раньше позитивных ожиданий, не вмешается геополитика. Во второе, к сожалению, верится больше.
📍 Из корпоративных новостей
Эталон проведет допэмиссию объемом до 400 млн акций - материалы к ВОСА
Сбербанк отчет по РПБУ за 8 месяцев 2025 года: Чистая прибыль ₽119,6 млрд (+6,4% г/г) Рентабельность капитала 22,2%
ЮГК продажа госпакета ЮГК планируется в ближайшее время, заявил главы Минфина Антон Силуанов
Novabev $BELU производство крепкого алкоголя в России за 8 месяцев 2025 года снизилось на 5,6% г/г
Мать и дитя $MDMG объявляет об открытии клиники репродуктивного здоровья в Сургуте
Озон Фарма намерена закупать стеклянную медтару у китайской Cangzhou Four Stars Glass
Соллерс $SVAV продажи новых пикапов в августе 2025 года упали на 40% г/г и на 8% м/м
Новатэк $NVTK третий танкер с Арктик СПГ-2 пришел в Китай
• Лидеры: IVA $IVAT (+17,7%), ЮГК $UGLD (+3,08%), Сургутнефтегаз-п $SNGSP (+2,8%), Полюс $PLZL (+2,64%).
• Аутсайдеры: Эталон $ETLN (-3,57%), Транснефть $TRNFP (-1,28%), Озон Фарма $OZPH (-1,12%).
10.09.2025 - среда
• Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск)
