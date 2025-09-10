Игры разума: почему рынок растет, когда риски только множатся?

📍 Помимо пятничного заседания ЦБ по ставке нас ожидает очередное испытание в виде 19-го пакета санкций ЕС

Ограничения могут коснуться НПЗ компаний в третьих странах, которые экспортируют российскую нефть в ЕС, а также торговые компании, работающие с ней. Из российских компаний, санкции могут коснуться Лукойл и Роснефть.

Франция и Германия в свою очередь, призывают ужесточить санкции против банков и криптобирж в Центральной Азии, работающих с РФ.

На вечерней сессии не обошлось без выступления Трампа: Он заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, но ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды" на уровне лидеров. По традиции, обвинил Россию в том, что она якобы оттягивает решения по конфликту на Украине.

Позитивные ожидания по звонку двух президентов канули в лету: Белый дом заявил, что пока не готов анонсировать новый телефонный разговор между Путиным и Трампом.