Ставка ЦБ как приговор: почему даже снижение не разгонит рынок

Внезапное обострение геополитической обстановки «польский кейс» остановило позитивную динамику рынка. Внешние угрозы и риторика сдерживают интерес к российским акциям, из-за чего инвесторы продолжают сидеть в консервативных инструментах — облигации и фонды денежного рынка.
Стимулирующего эффекта от смягчения монетарной политики ЦБ не видно, поскольку рынок по-прежнему движется в первую очередь отталкиваясь от геополитического фона.
📍 Бенефициары снижения ставки простояли торговую неделю в боковом движении, так и не вызвав интерес покупателя. Волатильность в основном присутствовала в акциях экспортеров и компаний получающих выручку в валюте.
Не уйти ниже 2900 пунктов по итогу торгов позволило заявление от Еврокомиссии, что обсуждать детали и сроки нового, 19-го пакета санкций против России пока преждевременно. Полученная отсрочка, позволит на время рынку выдохнуть и позитивно скажется на общем настроении.
📍 Ожидания по ставке
Поскольку инфляция и потребительский спрос в экономике оказались ниже прогнозов ЦБ, это открывает пространство для более активного решения. Однако, учитывая традиционную осторожность регулятора, ожидаю снижения ставки лишь до 16,5% с сохранением умеренно-жесткой риторики.
При таком решении ЦБ покупка рисковых активов в краткосрочной перспективе выглядит рискованно. Я планирую распродать спекулятивную часть портфеля, чтобы снизить риски, и буду выжидать. Долгосрочные инвесторы, напротив, могут получить возможность купить активы по более привлекательным ценам.
Мысли вслух
Отсутствие завершения военного конфликта создает на рынке идеальные условия для спекуляций, где главными факторами становятся азарт и склонность к риску.
Также стоит отметить: масштаб сегодняшнего смягчения политики ЦБ напрямую определит длительность паузы до следующего. Данный факт лишний раз доказывает, что удачный момент для инвестиций в акции обязательно наступит, но лишь в будущем, минуя текущий год при ставке в экономике 12-14%.
📍 Из корпоративных новостей
Астра планирует инвестировать в развитие облачной платформы Astra Cloud ₽1 млрд до конца 2025 года
Делимобиль подтвердил планы по обратному выкупу акций
Мосбиржа с 16 сентября снимет запрет на короткие позиции по акциям Эталон
Новатэк третий танкер с российского завода Арктик СПГ 2 выгрузился и покинул терминал в Китае в среду
Аэрофлот в сентябре возобновит международные полеты из Краснодара. Рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай
• Лидеры: ВТБ $VTBR (+5,33%), ЮГК $UGLD (+3,42%), Циан $CNRU (+3,17%), IVA $IVAT (+2,16%), Алроса $ALRS (+1,8%).
• Аутсайдеры: Эталон $ETLN (-3,08%), Novabev $BELU (-2%), НЛМК $NLMK (-1,9%), Ростелеком $RTKM (-1,86%).
12.09.2025 - пятница
• $VSEH - закрытие реестра по дивидендам 1 руб (дивгэп)
• $MGKL - Группа МГКЛ опубликует операционные результаты за 8 мес. 2025 г.
• $KAZT - ВОСА КуйбышевАзот; выплата дивидендов - 6 мес. 2025 г. (рекомендация СД 4,00 руб/ао и 4,00 руб/ап)
• Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30)
• Пресс-конференция Председателя Банка России Набиуллиной (15:00)
'Не является инвестиционной рекомендацией
