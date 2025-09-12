Ставка ЦБ как приговор: почему даже снижение не разгонит рынок

Внезапное обострение геополитической обстановки «польский кейс» остановило позитивную динамику рынка. Внешние угрозы и риторика сдерживают интерес к российским акциям, из-за чего инвесторы продолжают сидеть в консервативных инструментах — облигации и фонды денежного рынка.

Стимулирующего эффекта от смягчения монетарной политики ЦБ не видно, поскольку рынок по-прежнему движется в первую очередь отталкиваясь от геополитического фона.

📍 Бенефициары снижения ставки простояли торговую неделю в боковом движении, так и не вызвав интерес покупателя. Волатильность в основном присутствовала в акциях экспортеров и компаний получающих выручку в валюте.

Не уйти ниже 2900 пунктов по итогу торгов позволило заявление от Еврокомиссии, что обсуждать детали и сроки нового, 19-го пакета санкций против России пока преждевременно. Полученная отсрочка, позволит на время рынку выдохнуть и позитивно скажется на общем настроении.