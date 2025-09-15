Почему падение рынка еще не закончилось: обзор ключевых уровней и главных рисков

Как заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выбор стоял между снижением на 1% и сохранением текущего уровня. В пользу осторожного подхода сыграли такие факторы, как увеличение бюджетного дефицита и рост инфляционных ожиданий. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 октября.

Нужно понимать, что 17% — всё ещё очень высокая ставка, которая не способна запустить инвестиционный цикл заново. Люди продолжат сохранять деньги на депозитах, а бизнес не будет брать новые кредиты для развития.

Учитывая четко выраженную позицию регулятора о неспешном смягчении денежно-кредитной политики, актуальность облигаций с плавающим купоном (флоатеров) не снижается. В связи с этим, мы сегодня рассмотрим данный сегмент рынка, взяв в качестве примера размещение «Аэрофлота».