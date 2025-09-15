Почему падение рынка еще не закончилось: обзор ключевых уровней и главных рисков

Как заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выбор стоял между снижением на 1% и сохранением текущего уровня. В пользу осторожного подхода сыграли такие факторы, как увеличение бюджетного дефицита и рост инфляционных ожиданий. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 октября.
Нужно понимать, что 17% — всё ещё очень высокая ставка, которая не способна запустить инвестиционный цикл заново. Люди продолжат сохранять деньги на депозитах, а бизнес не будет брать новые кредиты для развития.
Учитывая четко выраженную позицию регулятора о неспешном смягчении денежно-кредитной политики, актуальность облигаций с плавающим купоном (флоатеров) не снижается. В связи с этим, мы сегодня рассмотрим данный сегмент рынка, взяв в качестве примера размещение «Аэрофлота».
📍 Из негативного
До конца октября нужно будет сверстать бюджет на ближайшие три года и все больше ходят разговоров о пересмотре налоговой базы, в частности: Кабмин рассматривает повышение НДС с 20% до 22%. Окончательного вердикта нет, но, по словам чиновников, альтернативы повышению налогов нет: иначе дыру в бюджете не закрыть.
Санкционный фактор ускорил падение индекса: Президент США угрожает санкциями против наших банков и нефтегазового сектора, а также новыми пошлинами для Китая и Индии за покупку российских энергоносителей.
США также предложили странам G7 принять запрет на страхование морских перевозок и разработать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов. Подобное настроение Трампа вызвано отсутствием прогресса по украинскому вопросу.
Однако вчера рынок начал немного приходить в себя: Страны НАТО должны полностью отказаться от российской нефти и только потом США рассмотрят усиление санкционного давления. Следует отметить, что Трамп выдвинул в адрес ЕС заведомо невыполнимое условие, принять которое будет крайне сложно.
📍 Вторичные санкции в действии
США ввели санкции против компаний стран, поставляющих продукцию в Россию. Под ограничения попадут 23 китайских компании, три турецких, две — из ОАЭ, по одной — из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня. Япония в свою очередь, снижает порог цены на импорт сырой нефти из России с $60 долларов до $47,6.
Что дальше: По итогам недели индекс завершил торги ниже уровня 2850 пунктов. Высока вероятность дальнейшей коррекции на фоне сегодняшнего заседания ЕС, посвященного обсуждению 19-го пакета санкций.
Дополнительным фактором давления станет экспирация фьючерсов (18-19 сентября), которая традиционно сопровождается повышенной волатильностью и часто совпадает с локальными минимумами индекса. Ближайшие значимые уровни поддержки расположены в области 2800 пунктов и в зоне незакрытого ценового гэпа около 2790 пунктов.
📍 Из корпоративных новостей
МГКЛ $MGKL по итогам января — августа выручка увеличилась в 3,3 раза к году ранее
Ростелеком $RTKM купил 51% разработчика цифровых решений для ретейла АСТОР
Промомед $PRMD и вьетнамская фармкомпания договорились о сотрудничестве
ФосАгро $PHOR акционеры одобрили решение о выплате дивидендов за первое полугодие в 273 рубля на акцию
• Лидеры: Циан $CNRU (+1,73%), БСП $BSPB (+1,43%).
• Аутсайдеры: Самолет $SMLT (-4,93%), СПБ Биржа $SPBE (-4,6%), ЛСР $LSRG (-4,58%), Эталон $ETLN (-4,46%).
15.09.2025 - понедельник
• ЕС представит новый пакет санкций против России
