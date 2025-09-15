ЦОК КПП БСН 03.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как работать с импортом и экспортом без штрафов →
Виталий Быков
Инвестиции

Облигации Аэрофлот П02-БО-02. Ставка ЦБ + 1,9% на 5 лет с ежемесячным купоном

ПАО «Аэрофлот» — крупнейшая авиационная группа России, одна из старейших в мире. Основным аэропортом базирования является Международный аэропорт Шереметьево.

В «Аэрофлот» входят три перевозчика, которые работают под брендами «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», а также ряд других компаний, занимающихся наземным обслуживанием воздушного флота, подготовкой летного состава, разработкой программного обеспечения и др.

📍 Параметры выпуска Аэрофлот П02-БО-02

• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем выпуска: 30 млрд рублей

• Срок обращения: 5 лет

• Купон: КС + 1,9%

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

• Дата сбора книги заявок: 15 сентября до 15:00

• Дата размещения: 19 сентября

Финансовые результаты за 6 месяцев 2025 года

Выручка выросла на 10% и достигла 414,8 млрд рублей.

Пассажиропоток увеличился до 25,9 млн человек, а пассажирооборот (объём перевозок) вырос на 3,7%.

Доходы от грузовых перевозок выросли на 5,6%, до 15,1 млрд рублей, несмотря на падение объёмов.

Дополнительные услуги принесли 9,1 млрд рублей (+4,2%).

Операционные расходы без учёта прочих статей увеличились на 14,3% и достигли 409,4 млрд рублей.

Чистая прибыль за шесть месяцев — 74,3 млрд рублей, но после корректировки и вычета издержек показатель упал до 4,3 млрд рублей.

Чистый долг сократился на 20% и составил 476 млрд рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA снизилось с 2,5х до 2,3х.

На бирже торгуются 2 выпуска облигаций на сумму 69,65 млрд рублей

Аэрофлот выпуск 1 $RU000A103943 Доходность: 16,37%, Купон: 8,35%. Текущая купонная доходность: 8,76% на 8 месяцев, 4 раза в год

Аэрофлот П02-БО-01 $RU000A10BGJ4 Флоатер. Текущая цена: 1019Р. Купон: КС+2,4% на 2 года 6 месяцев, ежемесячно

📍 Что готов предложить нам рынок долга

РЖД 001Р-28R $RU000A106ZL5 (ААА) Текущая цена: 1000Р Купон: КС+1,2% на 5 лет, ежемесячно

Россети 001Р-11R $RU000A107CG2 (ААА) Текущая цена: 993Р Купон: КС+1,05% на 4 года 3 месяца, ежемесячно

Газпром капитал выпуск 14 $RU000A1087J8 (ААА) Текущая цена: 996Р Купон: КС+1,3% на 3 года 5 месяцев, ежемесячно

Норникель БО-001Р-07 $RU000A1083A6 (ААА) Текущая цена: 998Р Купон: КС+1,3% на 3 года 4 месяца, ежемесячно

МТС 002P-02 $RU000A1078S8 (ААА) Текущая цена: 990Р Купон: КС+1,25% на 3 года 2 месяца, 4 раза в год

АФК Система 001Р-31 $RU000A1098F3 (АА-) Текущая цена: 931Р Купон: КС+2,2% на 3 года 2 месяца, 4 раза в год

Инарктика 002Р-03 $RU000A10B8P3 (А+) Текущая цена: 1016Р Купон: КС+3,4% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно

Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 (АА) Текущая цена: 1001Р Купон: КС+1,7% на 1 года 8 месяцев, ежемесячно

Балтийский лизинг БО-П11 $RU000A108P46 (АА-) Текущая цена: 968Р Купон: КС+2,3% на 1 года 7 месяцев, ежемесячно

• ПАО «КАМАЗ» БО-П14 $RU000A10ASW4 (АА-) Текущая цена: 1020Р Купон: КС+3,4% на 1 года 3 месяца, ежемесячно

Что по итогу

Инвесторы уже имеют доступ к флоатеру этого эмитента (Аэрофл2Б01), который торгуется с небольшой премией к номиналу. Новый выпуск, хотя и имеет более длинный срок, не предлагает особой премии по доходности.

В преддверии снижения ключевой ставки держать длинные флоатеры невыгодно. Поэтому более долгий срок нового выпуска, скорее всего, будет воспринят рынком как недостаток, а не преимущество, что не позволит его цене вырасти после размещения.

Наш телеграм канал

✅️ Стараюсь на ежедневной основе разбирать первичный рынок и находить для Вас интересных эмитентов под различные сценарии. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Информации об авторе

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

3 подписчика83 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы