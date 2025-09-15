Облигации Аэрофлот П02-БО-02. Ставка ЦБ + 1,9% на 5 лет с ежемесячным купоном

В «Аэрофлот» входят три перевозчика, которые работают под брендами «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», а также ряд других компаний, занимающихся наземным обслуживанием воздушного флота, подготовкой летного состава, разработкой программного обеспечения и др.
📍 Параметры выпуска Аэрофлот П02-БО-02
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Номинал: 1000Р
• Объем выпуска: 30 млрд рублей
• Срок обращения: 5 лет
• Купон: КС + 1,9%
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
• Дата сбора книги заявок: 15 сентября до 15:00
• Дата размещения: 19 сентября
Финансовые результаты за 6 месяцев 2025 года
• Выручка выросла на 10% и достигла 414,8 млрд рублей.
• Пассажиропоток увеличился до 25,9 млн человек, а пассажирооборот (объём перевозок) вырос на 3,7%.
• Доходы от грузовых перевозок выросли на 5,6%, до 15,1 млрд рублей, несмотря на падение объёмов.
• Дополнительные услуги принесли 9,1 млрд рублей (+4,2%).
• Операционные расходы без учёта прочих статей увеличились на 14,3% и достигли 409,4 млрд рублей.
• Чистая прибыль за шесть месяцев — 74,3 млрд рублей, но после корректировки и вычета издержек показатель упал до 4,3 млрд рублей.
• Чистый долг сократился на 20% и составил 476 млрд рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA снизилось с 2,5х до 2,3х.
На бирже торгуются 2 выпуска облигаций на сумму 69,65 млрд рублей
• Аэрофлот выпуск 1 $RU000A103943 Доходность: 16,37%, Купон: 8,35%. Текущая купонная доходность: 8,76% на 8 месяцев, 4 раза в год
• Аэрофлот П02-БО-01 $RU000A10BGJ4 Флоатер. Текущая цена: 1019Р. Купон: КС+2,4% на 2 года 6 месяцев, ежемесячно
📍 Что готов предложить нам рынок долга
• РЖД 001Р-28R $RU000A106ZL5 (ААА) Текущая цена: 1000Р Купон: КС+1,2% на 5 лет, ежемесячно
• Россети 001Р-11R $RU000A107CG2 (ААА) Текущая цена: 993Р Купон: КС+1,05% на 4 года 3 месяца, ежемесячно
• Газпром капитал выпуск 14 $RU000A1087J8 (ААА) Текущая цена: 996Р Купон: КС+1,3% на 3 года 5 месяцев, ежемесячно
• Норникель БО-001Р-07 $RU000A1083A6 (ААА) Текущая цена: 998Р Купон: КС+1,3% на 3 года 4 месяца, ежемесячно
• МТС 002P-02 $RU000A1078S8 (ААА) Текущая цена: 990Р Купон: КС+1,25% на 3 года 2 месяца, 4 раза в год
• АФК Система 001Р-31 $RU000A1098F3 (АА-) Текущая цена: 931Р Купон: КС+2,2% на 3 года 2 месяца, 4 раза в год
• Инарктика 002Р-03 $RU000A10B8P3 (А+) Текущая цена: 1016Р Купон: КС+3,4% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно
• Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 (АА) Текущая цена: 1001Р Купон: КС+1,7% на 1 года 8 месяцев, ежемесячно
• Балтийский лизинг БО-П11 $RU000A108P46 (АА-) Текущая цена: 968Р Купон: КС+2,3% на 1 года 7 месяцев, ежемесячно
• ПАО «КАМАЗ» БО-П14 $RU000A10ASW4 (АА-) Текущая цена: 1020Р Купон: КС+3,4% на 1 года 3 месяца, ежемесячно
Что по итогу
Инвесторы уже имеют доступ к флоатеру этого эмитента (Аэрофл2Б01), который торгуется с небольшой премией к номиналу. Новый выпуск, хотя и имеет более длинный срок, не предлагает особой премии по доходности.
В преддверии снижения ключевой ставки держать длинные флоатеры невыгодно. Поэтому более долгий срок нового выпуска, скорее всего, будет воспринят рынком как недостаток, а не преимущество, что не позволит его цене вырасти после размещения.
Не является инвестиционной рекомендацией
