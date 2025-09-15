Облигации Аэрофлот П02-БО-02. Ставка ЦБ + 1,9% на 5 лет с ежемесячным купоном

Финансовые результаты за 6 месяцев 2025 года

• Выручка выросла на 10% и достигла 414,8 млрд рублей.

• Пассажиропоток увеличился до 25,9 млн человек, а пассажирооборот (объём перевозок) вырос на 3,7%.

• Доходы от грузовых перевозок выросли на 5,6%, до 15,1 млрд рублей, несмотря на падение объёмов.

• Дополнительные услуги принесли 9,1 млрд рублей (+4,2%).

• Операционные расходы без учёта прочих статей увеличились на 14,3% и достигли 409,4 млрд рублей.

• Чистая прибыль за шесть месяцев — 74,3 млрд рублей, но после корректировки и вычета издержек показатель упал до 4,3 млрд рублей.

• Чистый долг сократился на 20% и составил 476 млрд рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA снизилось с 2,5х до 2,3х.