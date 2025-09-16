Почему 2800 пунктов — не предел? Индекс может уйти ниже перед отскоком

Российский фондовый рынок адаптируется к изменившимся условиям: намеренное замедление темпов смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ и угрозы новых санкций от Трампа продолжают оказывать давление на котировки. Под влиянием этих факторов торги завершились снижением, которое, однако, замедлилось к концу сессии.

По итогам торговой сессии котировки индекса приблизились к сильной области поддержки 2800-2790 пунктов, где ранее образовался незакрытый ценовой гэп. При нейтральном новостном фоне возможна попытка развития технического отскока. Закрепление внутри дня выше уровня 2850 пунктов может нарушить нисходящий тренд, поэтому важно следить за поведением цены при приближении к этой отметке.

Однако активность покупателей будет сдерживать высокая вероятность дальнейшей эскалации на фоне заседания ЕС, посвящённого обсуждению 19-го пакета санкций.

Дополнительным фактором давления станет экспирация фьючерсов (18-19 сентября), которая традиционно сопровождается повышенной волатильностью и часто совпадает с формированием локальных минимумов индекса. В связи с этим говорить о развороте тренда пока преждевременно.

📍 США обозначили свои будущие действия в отношении России: Европа должна отказаться от российских энергоносителей и ввести пошлины в отношении Китая и Индии, только после этого Вашингтон рассмотрит усиление санкций против России.

Вот только эти условия неприемлемы для Евросоюза, который опасается оказаться заложником торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Поэтому постепенно подобная угроза должна нивелироваться, снизив градус санкционного давления на Россию и ее торговых партнеров.

Тем, кого беспокоит текущая волатильность, я по-прежнему рекомендую консервативную стратегию: оставаться вне рисковых активов, инвестируя в облигации и фонды денежного рынка.

Придерживаться этой стратегии стоит, как минимум до середины октября. К тому времени прояснится ситуация с бюджетом, и начнет появляться спекулятивный интерес к акциям в преддверии следующего заседания ЦБ.

📍 Из корпоративных новостей:

Озон Фарма объявляет о выходе на рынок нового препарата Иммунотрезан — современного решения для поддержки иммунитета и борьбы с усталостью

Делимобиль запустил веб-интерфейс для аренды автомобилей, чтобы пользователи, которые еще не знакомы с каршерингом, могли бесшовно забронировать авто

ЮГК прокуратура потребовала снести цеха в Пластовском округе

Яндекс $YDEX акционеры одобрили дивиденды за 1п 2025г в размере 80 руб/акция (ДД 1,9%), отсечка - 29 сентября

Газпром $GAZP Минфином обсуждается изменение налоговой нагрузки со следующего года

Дочка Fix Price c 1 по 12 сентября приобрела 13,7 млн акций компании на Мосбирже, бумаги могут быть использованы в рамках программы мотивации сотрудников

ФосАгро $PHOR Евросоюз сократил импорт удобрений из РФ в июле 2025г в годовом выражении почти впятеро, а в месячном выражении практически в 8 раз

Эталон планирует вернуться к вопросу о выплате дивидендов после выхода на чистую прибыль

ОГК-2 СД рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,0598167018 руб/акция (ДД 14,7%), отсечка - 5 ноября

• Лидеры: ДВМП $FESH (+2,73%), ОГК-2 $OGKB (+2,4%), Лента $LENT (+1,94%), Озон Фарма $OZPH (+1,8%).

• Аутсайдеры: Эталон $ETLN (-5%), Whoosh $WUSH (-4,65%), Ростелеком $RTKM (-4,47%), Совкомбанк $SVCB (-3,68%).

16.09.2025 - вторник

• $ETLN - Эталон снятие запрета на короткие продажи

• $HEAD - Хэдхантер внеочередное общее собрание акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2025г. — 233 руб./акция

Наш телеграм канал

✅️ Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.

'Не является инвестиционной рекомендацией