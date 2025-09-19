Что скрывается за отметкой 2780 пунктов? К чему готовиться инвестору

📍 Уже ближе к вечерней сессии на рынок вылилась очередная порция разочарования и угроз из Америки

Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, но только если союзники прекратят покупать российскую нефть. Якобы снижение цены на нефть, завершит конфликт на Украине. Он повторяет это, как мантру и в его словах все меньше новой для нас информации, но рынок заранее готовится к худшему сценарию.

Но есть и обратная сторона медали: некоторые европейские политики стали подозревать, что Трамп намеренно выдвигает неисполнимые условия для европейцев, чтобы не вводить ограничения против России.

Глобально ничего не поменялось, но ситуация напряжённая: индекс балансирует у стратегической поддержки 2780п. после пробития которой открывается дорога вплоть до 2700п. Компании с внушительным весом в индексе МосБиржи балансируют на грани более глубокой коррекции, что в крайний торговый день не вселяет уверенности в способности отстоять текущие рубежи.

Но посмотрим, как все сложится. В принципе квартальная экспирация осталась позади, да и часть негатива впиталась в рынок, поэтому тут 50 на 50. Всем отличного пятничного настроения. Все обязательно будет хорошо, но не сразу.