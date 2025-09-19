Что скрывается за отметкой 2780 пунктов? К чему готовиться инвестору

Надеяться на вертолётные деньги с запуском печатного станка вместо решения системных проблем — это тактика, которая лишь купирует проблему на время, порождая новые вызовы. Наверняка, средства будут изымать в виде повышения налоговой базы и сокращения субсидирования, что в долгосрочной перспективе ведет к стагнации. Рынок это прекрасно понимает и переоценивает возможные риски.
По итогам торгов индекс МосБиржи просел на 0,65% и составил 2795,75 п., индекс РТС упал на 0,86% - до 1058,91 пункта. На вечерней сессии снижение продолжилось, едва сохранив равновесии возле стратегического рубежа 2780п.
📍 Пара слов про бюджет
Российское правительство рассматривает возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) ради сокращения дефицита бюджета и сохранения бюджетного правила. В предыдущий раз НДС повышали в 2019 году — тогда ставку налога увеличили с 18% до 20%.
По предварительным оценкам, эта мера может принести в федеральный бюджет около 1 трлн рублей в год, но также спровоцирует рост цен и замедлит потребительский спрос. Ожидается, что проект бюджета представят 29 сентября.
Также имеется информация о введении разового налога на сверхприбыль банков в размере 10%. Подтверждения она не получила, но если сильно прижмет, то и до этого могут дойти.
📍 Уже ближе к вечерней сессии на рынок вылилась очередная порция разочарования и угроз из Америки
Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, но только если союзники прекратят покупать российскую нефть. Якобы снижение цены на нефть, завершит конфликт на Украине. Он повторяет это, как мантру и в его словах все меньше новой для нас информации, но рынок заранее готовится к худшему сценарию.
Но есть и обратная сторона медали: некоторые европейские политики стали подозревать, что Трамп намеренно выдвигает неисполнимые условия для европейцев, чтобы не вводить ограничения против России.
Глобально ничего не поменялось, но ситуация напряжённая: индекс балансирует у стратегической поддержки 2780п. после пробития которой открывается дорога вплоть до 2700п. Компании с внушительным весом в индексе МосБиржи балансируют на грани более глубокой коррекции, что в крайний торговый день не вселяет уверенности в способности отстоять текущие рубежи.
Но посмотрим, как все сложится. В принципе квартальная экспирация осталась позади, да и часть негатива впиталась в рынок, поэтому тут 50 на 50. Всем отличного пятничного настроения. Все обязательно будет хорошо, но не сразу.
📍 Из корпоративных новостей
ЮГК государство рассчитывает продать контрольный пакет компании и другие активы Константина Струкова ближе к концу октября.
АФК Система ведет переговоры о продаже Сберу своей доли в крупнейшем российском производителе микроэлектроники Элемент.
Whoosh отчитался за восемь месяцев: количество аккаунтов выросло на 24%, флот СИМ — на 18%
Совкомфлот Австралия намерена ввести санкции против 95 судов
• Лидеры: Циан $CNRU (+3,97%), Ozon $OZON (+1,4%), ИКС 5 $X5 (+1,2%), ВТБ $VTBR (+0,96%), Фикс Прайс $FIXR (+0,9%).
• Аутсайдеры: МКБ $CBOM (-3,65%), Астра $ASTR (-2,9%), РусГидро $HYDR (-2,72%).
• $X5 - X5 Group акции будут включены в базу расчёта Индекса Мосбиржи, Индекса РТС и Индекса голубых фишек.
