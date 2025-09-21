Стоит ли бояться оферты в облигациях? Как на этом заработать

Оферта — это право досрочного погашения ценной бумаги. Этим правом обладает либо эмитент, либо держатель облигации.
📍 Виды оферт
• Безотзывная (put-оферта) выгодна для инвестора. В дату оферты инвестор может вернуть облигацию эмитенту и получить деньги в сумме номинальной стоимости бумаги. Также инвестор может оставить бумагу в собственности до следующей оферты или официального срока погашения.
Она позволяет высвободить средства при досрочном погашении для реинвестирования по более высокой доходности в случае роста процентных ставок и застраховаться от рисков, связанных с длительным владением облигацией.
• Отзывная (call-оферта) выгодна для эмитента. Инвестор лишается права выбора. Если эмитент захочет досрочно выкупить облигацию — он не спросит согласия владельца. В обозначенный срок инвестор получит деньги на счёт и перестанет владеть ценной бумагой.
Она даёт право эмитенту выкупить выпуск облигаций с рынка в установленную дату, даже когда это невыгодно инвесторам. Например, если ставки на рынке значительно снизились, эмитент может погасить бумаги и рефинансировать долг по более низким ставкам.
Главный недостаток: облигация с офертой - инвестиция не для ленивых. Недостаточно просто купить ее и ждать даты погашения. Чтобы не потерять свои вложения, инвестору нужно знать дату оферты и размер купона.
📍 Некоторые способы заработать инвестору на оферте в облигациях
• Реинвестирование средств. При росте ставки ЦБ инвестору лучше избавиться от старых облигаций и купить новые с более высокой доходностью.
• Бумаги с безотзывной put-офертой можно предъявить к погашению досрочно, а полученные деньги вложить в бумаги с более высокой доходностью.
• Выигрыш на росте стоимости. Если можно позволить себе рисковать, то стоит остановиться на call-облигациях, которые при выходе на рынок торгуются с дисконтом. Тогда есть шанс выиграть на росте стоимости и продать бумагу дороже цены покупки.
📍 Как погасить облигации по оферте
• Помните про дату оферты. Установите напоминание за пару недель до события.
• Следите за информацией о величине купона. Эмитент обязан опубликовать её за 14 дней до наступления оферты.
• После оценки новой величины примите решение о том, стоит ли погашать облигацию, если у вас put-оферта.
• Узнайте время и правила подачи заявки. Информацию можно посмотреть на сайтах эмитента или запросить у брокера.
• Подайте заявку брокеру минимум за 3 дня, иначе её могут не успеть обработать. Чем раньше подадите заявку, тем выше вероятность, что её удовлетворят.
• Свяжитесь с брокером в день оферты, чтобы он провёл сделку.
📍 По итогу
Не стоит бояться оферт, особенно Put. Они вполне могут стать плюсом, а не минусом при принятии инвестиционного решения.
Чтобы минимизировать риски, оценивайте рынок и собственные силы. Если вы начинающий инвестор, выбирайте безотзывные put-облигации. Если можете позволить себе рисковать, то остановитесь на call-облигациях, которые при выходе на рынок торгуются с дисконтом. Тогда есть шанс выиграть на росте стоимости и продать бумагу дороже цены покупки.
Важно следить за сообщениями эмитента, так как он может снизить купон даже до нуля. Если пропустить этот момент, то можно потерять прибыль. Благодарю за внимание.
