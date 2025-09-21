ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
Виталий Быков
Инвестиции

Стоит ли бояться оферты в облигациях? Как на этом заработать

В сделке по приобретению облигации цель инвестора — заработать, а эмитента — сначала продать, а в будущем погасить облигации по выгодной для себя цене. И здесь в игру вступает оферта.

Оферта — это право досрочного погашения ценной бумаги. Этим правом обладает либо эмитент, либо держатель облигации.

📍 Виды оферт

• Безотзывная (put-оферта) выгодна для инвестора. В дату оферты инвестор может вернуть облигацию эмитенту и получить деньги в сумме номинальной стоимости бумаги. Также инвестор может оставить бумагу в собственности до следующей оферты или официального срока погашения.

Она позволяет высвободить средства при досрочном погашении для реинвестирования по более высокой доходности в случае роста процентных ставок и застраховаться от рисков, связанных с длительным владением облигацией.

• Отзывная (call-оферта) выгодна для эмитента. Инвестор лишается права выбора. Если эмитент захочет досрочно выкупить облигацию — он не спросит согласия владельца. В обозначенный срок инвестор получит деньги на счёт и перестанет владеть ценной бумагой.

Она даёт право эмитенту выкупить выпуск облигаций с рынка в установленную дату, даже когда это невыгодно инвесторам. Например, если ставки на рынке значительно снизились, эмитент может погасить бумаги и рефинансировать долг по более низким ставкам.

Главный недостаток: облигация с офертой - инвестиция не для ленивых. Недостаточно просто купить ее и ждать даты погашения. Чтобы не потерять свои вложения, инвестору нужно знать дату оферты и размер купона.

📍 Некоторые способы заработать инвестору на оферте в облигациях

• Реинвестирование средств. При росте ставки ЦБ инвестору лучше избавиться от старых облигаций и купить новые с более высокой доходностью.

• Бумаги с безотзывной put-офертой можно предъявить к погашению досрочно, а полученные деньги вложить в бумаги с более высокой доходностью.

• Выигрыш на росте стоимости. Если можно позволить себе рисковать, то стоит остановиться на call-облигациях, которые при выходе на рынок торгуются с дисконтом. Тогда есть шанс выиграть на росте стоимости и продать бумагу дороже цены покупки.

📍 Как погасить облигации по оферте

Помните про дату оферты. Установите напоминание за пару недель до события.

Следите за информацией о величине купона. Эмитент обязан опубликовать её за 14 дней до наступления оферты.

После оценки новой величины примите решение о том, стоит ли погашать облигацию, если у вас put-оферта.

Узнайте время и правила подачи заявки. Информацию можно посмотреть на сайтах эмитента или запросить у брокера.

Подайте заявку брокеру минимум за 3 дня, иначе её могут не успеть обработать. Чем раньше подадите заявку, тем выше вероятность, что её удовлетворят.

Свяжитесь с брокером в день оферты, чтобы он провёл сделку.

📍 По итогу

Не стоит бояться оферт, особенно Put. Они вполне могут стать плюсом, а не минусом при принятии инвестиционного решения.

Чтобы минимизировать риски, оценивайте рынок и собственные силы. Если вы начинающий инвестор, выбирайте безотзывные put-облигации. Если можете позволить себе рисковать, то остановитесь на call-облигациях, которые при выходе на рынок торгуются с дисконтом. Тогда есть шанс выиграть на росте стоимости и продать бумагу дороже цены покупки.

Важно следить за сообщениями эмитента, так как он может снизить купон даже до нуля. Если пропустить этот момент, то можно потерять прибыль. Благодарю за внимание.

'Не является инвестиционной рекомендацией

