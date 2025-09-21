Стоит ли бояться оферты в облигациях? Как на этом заработать

📍 Виды оферт

• Безотзывная (put-оферта) выгодна для инвестора. В дату оферты инвестор может вернуть облигацию эмитенту и получить деньги в сумме номинальной стоимости бумаги. Также инвестор может оставить бумагу в собственности до следующей оферты или официального срока погашения.

Она позволяет высвободить средства при досрочном погашении для реинвестирования по более высокой доходности в случае роста процентных ставок и застраховаться от рисков, связанных с длительным владением облигацией.

• Отзывная (call-оферта) выгодна для эмитента. Инвестор лишается права выбора. Если эмитент захочет досрочно выкупить облигацию — он не спросит согласия владельца. В обозначенный срок инвестор получит деньги на счёт и перестанет владеть ценной бумагой.

Она даёт право эмитенту выкупить выпуск облигаций с рынка в установленную дату, даже когда это невыгодно инвесторам. Например, если ставки на рынке значительно снизились, эмитент может погасить бумаги и рефинансировать долг по более низким ставкам.

Главный недостаток: облигация с офертой - инвестиция не для ленивых. Недостаточно просто купить ее и ждать даты погашения. Чтобы не потерять свои вложения, инвестору нужно знать дату оферты и размер купона.