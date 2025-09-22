Почему рынок рухнул и что будет дальше? Прогноз на неделю

📍 Слухи стали явью

Минфин предлагает поднять НДС в России с 20% до 22%. И это далеко не последняя мера, которую хотят принять для сокращения дефицита бюджета. Это может коснуться многих секторов экономики, которые сейчас получаются господдержку. Поэтому впереди нас ждут не менее жесткие решения. Час икс 29 сентября.

Не с первой попытки, но были согласованны новые санкции: В рамках 19-го пакета вводится запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков, чтобы «закрыть финансовые лазейки» и повысить эффективность санкционного режима.

Предлагается запретить импорт СПГ из России на год раньше, чем планировалось — к 1 января 2027 года, а также полностью запретить любые транзакции с такими компаниями, как «Газпром нефть» и «Роснефть». Впервые в санкционный режим ЕС вводятся ограничения в сфере криптовалют.