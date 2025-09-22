Почему рынок рухнул и что будет дальше? Прогноз на неделю

Среди тьмы, накрывшей российский фондовый рынок, сложно найти нотки позитива, но я постараюсь разложить все по полочкам так, чтобы вы смогли сложить свое мнение о происходящем. Так что поехали:
📍 Слухи стали явью
Минфин предлагает поднять НДС в России с 20% до 22%. И это далеко не последняя мера, которую хотят принять для сокращения дефицита бюджета. Это может коснуться многих секторов экономики, которые сейчас получаются господдержку. Поэтому впереди нас ждут не менее жесткие решения. Час икс 29 сентября.
Не с первой попытки, но были согласованны новые санкции: В рамках 19-го пакета вводится запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков, чтобы «закрыть финансовые лазейки» и повысить эффективность санкционного режима.
Предлагается запретить импорт СПГ из России на год раньше, чем планировалось — к 1 января 2027 года, а также полностью запретить любые транзакции с такими компаниями, как «Газпром нефть» и «Роснефть». Впервые в санкционный режим ЕС вводятся ограничения в сфере криптовалют.
📍 Из позитивного
ЕС будет исходить из собственных интересов и не собирается автоматически вводить пошлины в 100% для Индии и Китая, основываясь на предложении Трампа. Тем самым, риск вторичных санкций на торговых партнеров России стал существенно ниже.
Кроме того, конфискация замороженных активов России невозможна без нарушения международного права, это может обернуться "началом полного хаоса".
Никто не хочет идти на подобное непопулярное решение и похоже, угрозы так и останутся просто словами. В краткосрочной перспективе это должно позволить рыночным котировках выдохнуть, но для активизации долгосрочных покупок это будет маловато.
Геополитический фон: то российские беспилотники замечены в Польше, то как стало известно в пятницу, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии. Все это в совокупности с крайним торговым днем, вызвало волну распродаж, приведя к перепроданности индекса, которую мы наблюдали два раза в этом году (апрель и середина июля)
Сейчас RSI снова опустился ниже 30 пунктов и, судя по истории, на предстоящей неделе высок шанс увидеть технический отскок, целью которого будет снятие перепроданности. На умеренно нейтральном фоне рост возможен до 2760-2780 пунктов. Для большего понадобятся более весомые аргументы, которых пока не видно. Всех с началом новой торговой недели.
📍 Из корпоративных новостей
Хэдхантер $HEAD дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 233 руб./акц (ДД: 6,6%) Отсечка - 27 сентября
ВТБ $VTBR цена размещения в рамках допэмиссии составила 67 рублей за ценную бумагу
Эталон $ETLN исторический рекорд по продажам в августе 2025 года - 76 тыс кв м (+41% г/г)
Сбер ведет переговоры с ПАО АФК Система о выкупе доли корпорации в производителе микроэлектроники ГК Элемент
• Лидеры: Ростелеком $RTKMP (+1,8%), Ozon $OZON (+1,68%), Мать и дитя $MDMG (+0,94%).
• Аутсайдеры: ДВМП $FESH (-8,94%), М.Видео $MVID (-5,17%), Астра $ASTR (-4,44%), Whoosh $WUSH (-4,3%).
22.09.2025 - понедельник
• $OZON - Ozon последний день торгов акциями в связи с предстоящей редомициляцией
• $OZPH - Озон Фарма собрание акционеров и утверждение дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (рекомендация - 0,25 руб.)
• $KAZT - КуйбышевАзот последний день с дивидендом 4 рубля.
✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию