День Икс 29 сентября: покупать или ждать? Обзор ключевых уровней и рисков

Российский рынок на фоне пятничной распродажи продолжил нисходящее движении и на старте новой торговой недели, котировки в моменте опускались более чем на 1,5%.

Коррекция усилилась на сообщении о выступлении Владимира Путина, который должен был сделать важное заявление на совещании с членами Совбеза РФ. Сразу поползли слухи о возможной мобилизации, которая аккурат была объявлена три года назад, но ничего подобного участники торгов не услышали.

Индекс Мосбиржи достаточно технично оттолкнулся от сильного уровня поддержки 2700п от которого два раза в этом году мы наблюдали реакцию со стороны покупателей.

С точки зрения техники, закрытие выше 2740п оставляет надежды, что восстановление продолжится. О полноценном развороте, я бы не говорил, уровни по отскоку у меня остаются прежними - 2780-2800п. Для большего нужны конкретные триггеры.

📍 Индекс гособлигаций RGBI: опустился ниже 117 пунктов впервые с 16 июля 2025 года. ОФЗ снижаются в ожидании параметров бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, а также налоговых изменений.

Спешить с покупками я бы не стал. До дня икс - 29 сентября, чуть меньше недели, и за это время может поступить много противоречивой информации.

📍 События за которыми стоит следить

Завтра в Нью-Йорке стартует 80-я сессия Генеральная Ассамблея ООН, которая пройдет с 23 по 29 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.

Его выступление ожидается в конце недели - в субботу, 27 сентября. До этого, как пишут СМИ, должна состояться его встреча с госсекретарем США Марко Рубио на полях форума. Также сообщается о встрече в Нью-Йорке Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Российский президент в преддверии начала мероприятий Генассамблеи сообщил, что наша страна готова добровольно придерживаться условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще год после истечения договора. На вечерней сессии рост усилился на новости, что Трампу это предложение оказалось по нраву.

Помимо геополитических вопросов в фокусе внимания инвесторов по прежнему остается проект бюджета, величина его дефицита и меры по наполнению играют важную роль по возможному вектору снижения ключевой ставки. Всех беспокоит возможный рост инфляции на фоне возможного повышения НДС.

В пятницу страны ЕС проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России.

📍 По итогу: пока только ожидания встреч на международном уровне и сильнейшая перепроданность акций подталкивают рынок вперед.

Неопределенности в рынке предостаточно, и желание предугадать, куда же пойдет индекс Мосбиржи, равнозначно гаданию на кофейной гуще.

Для снижения волатильности портфеля стоит сфокусировать внимание на долговом рынке - иксов тут не будет, но за спокойный сон, вы сами себе скажите спасибо.

Сегодня, по традиции, в поиске идей, разберем первичный рынок долга, так что не прощаюсь.

📍 Из корпоративных новостей

ГК Элемент $ELMT купила 51% акций производителя промышленных роботов Эйдос Робототехника.

Яковлев $IRKT чистый долг в 1п 2025г вырос на 77% г/г до 100,4 млрд руб, в том числе в связи с задержкой оплат от заказчиков.

Транснефть Венгрия выступает против любых санкций и ограничений ЕС на поставки нефти из РФ.

М.Видео СД предложил утвердить допэмиссию 1,5 млрд акций по открытой подписке.

• Лидеры: Whoosh $WUSH (+3,6%), Совкомбанк $SVCB (+2,47%), Транснефть $TRNFP (+2,2%), ФосАгро $PHOR (+1,88%), ЮГК $UGLD (+1,75%).

• Аутсайдеры: М.Видео $MVID (-24,6%), Самолет $SMLT (-4,35%), Ростелеком $RTKM (-3,66%).

23.09.2025 - вторник

• $KAZT $KAZTP - Закрытие реестра по дивидендам КуйбышевАзот - 6 мес. 2025 г. (4,00 руб/ао и 4,00 руб/ап)

