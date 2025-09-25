ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
🔴 Вебинар. Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100.000₽ без опыта →
Виталий Быков
Инвестиции

Отскок от 2700: технический анализ и фундаментальные причины падения рынка

Российский рынок на старте торгов возобновил снижение, причем на минимуме падение индекса Мосбиржи достигало почти 3%. Причины все те же: геополитика, санкции и нарастающий дефицит бюджета.

Рынок вчера оценивал новости по бюджету и налогам. Информации поступило очень много, поэтому постараюсь передать только основное:

Минфин сообщил, что предложил повысить ставку НДС до 22% с 20% с 1 января 2026 года. Такое решение принесет бюджету около 1,2 трлн рублей дополнительных доходов.

📍 Из негативного

Увеличение налога может сократит растущий дефицит бюджета, но краткосрочно приведёт к росту инфляции на 1–1,5 п. п. Этот шаг может замедлить скорость снижения ключевой ставки и даже побудить ЦБ взять паузу.

Также предлагается отменить льготный тариф страховых взносов для малого и среднего бизнеса, в торговле, стройке и добыче, и установить общие тарифы — 30% до предельной базы и 15% свыше базы.

Кроме того, министерство представило проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Дефицит бюджета определен в размере 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году. Изначально дефицит на этот год планировался на уровне 1,17 трлн рублей. Затем его повысили до 3,8 трлн.

📍 Позитивным моментом стало, что Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6% и ожидает ее ослабления до 4% уже к концу 2026 года.

Цели по росту ВВП были обозначены как 7% за 3 года, что неплохо в условиях остывающей экономики. Кроме того, Минэкономразвития заявило, что у экономики России есть резерв, и потенциал роста может быть не ниже 3% в год.

Геополитический фон

Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН прошла, можно сказать, штатно. Стороны обменялись мнениями по украинскому конфликту, но ничего нового мы так и не услышали. Трамп продолжает давить на страны ЕС, чтобы те отказались от российских энергоресурсов.

📍 С точки зрения теханализа - индекс Мосбиржи оттолкнулся от уровня поддержки 2700 пунктов, с ложным пробоем до 2677 пунктов, который быстро был выкуплен. Индекс все еще выглядит локально перепроданным, оставаясь у нижней границы многомесячного боковика для продолжения роста важно закрепляться выше 2750 пунктов.

Ближе к пятнице российский рынок может оказаться под давлением. Страны ЕС проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России.

📍 Из корпоративных новостей

Ozon пока не планирует защищать котировки от навеса после возобновления торгов. Также, на текущий момент ретейлер не рассматривает возможность IPO для Ozon-банка, входящего в контур компании.

Мечел сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-июле составил 225 млрд руб. против убытка 3,1 млрд руб годом ранее.

Мосбиржа с 25 сентября добавит 320 выпусков облигаций 113 эмитентов на вечерние торги. Общее количество облигаций увеличится до 1630 ценных бумаг.

• Лидеры: Магнит $MGNT (+5,77%), ПИК $PIKK (+4,7%), Самолет $SMLT (+4,43%), Россети $FEES (+3,8%).

• Аутсайдеры: Хэндерсон $HNFG (-2%), Башнефть $BANE (-1,85%), МТС Банк $MBNK (-1,23%).

25.09.2025 - четверг

• $BSPB - Банк Санкт-Петербург ВОСА по дивидендам за 1п 2025г в размере 16,61 руб/обычка и 0,22 руб/преф

• $VKCO - ВК Госа в заочной форме

• $HEAD - Хэдхантер последний день с дивидендом 233 руб

• $T - Т-Технологии проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (ранее СД рекомендовал 35 р)

Наш телеграм канал

✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!

'Не является инвестиционной рекомендацией

Информации об авторе

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

4 подписчика99 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы