Отскок от 2700: технический анализ и фундаментальные причины падения рынка

📍 Из негативного

Увеличение налога может сократит растущий дефицит бюджета, но краткосрочно приведёт к росту инфляции на 1–1,5 п. п. Этот шаг может замедлить скорость снижения ключевой ставки и даже побудить ЦБ взять паузу.

Также предлагается отменить льготный тариф страховых взносов для малого и среднего бизнеса, в торговле, стройке и добыче, и установить общие тарифы — 30% до предельной базы и 15% свыше базы.

Кроме того, министерство представило проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Дефицит бюджета определен в размере 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году. Изначально дефицит на этот год планировался на уровне 1,17 трлн рублей. Затем его повысили до 3,8 трлн.

📍 Позитивным моментом стало, что Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6% и ожидает ее ослабления до 4% уже к концу 2026 года.

Цели по росту ВВП были обозначены как 7% за 3 года, что неплохо в условиях остывающей экономики. Кроме того, Минэкономразвития заявило, что у экономики России есть резерв, и потенциал роста может быть не ниже 3% в год.