Отскок от 2700: технический анализ и фундаментальные причины падения рынка

Рынок вчера оценивал новости по бюджету и налогам. Информации поступило очень много, поэтому постараюсь передать только основное:
Минфин сообщил, что предложил повысить ставку НДС до 22% с 20% с 1 января 2026 года. Такое решение принесет бюджету около 1,2 трлн рублей дополнительных доходов.
📍 Из негативного
Увеличение налога может сократит растущий дефицит бюджета, но краткосрочно приведёт к росту инфляции на 1–1,5 п. п. Этот шаг может замедлить скорость снижения ключевой ставки и даже побудить ЦБ взять паузу.
Также предлагается отменить льготный тариф страховых взносов для малого и среднего бизнеса, в торговле, стройке и добыче, и установить общие тарифы — 30% до предельной базы и 15% свыше базы.
Кроме того, министерство представило проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Дефицит бюджета определен в размере 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году. Изначально дефицит на этот год планировался на уровне 1,17 трлн рублей. Затем его повысили до 3,8 трлн.
📍 Позитивным моментом стало, что Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6% и ожидает ее ослабления до 4% уже к концу 2026 года.
Цели по росту ВВП были обозначены как 7% за 3 года, что неплохо в условиях остывающей экономики. Кроме того, Минэкономразвития заявило, что у экономики России есть резерв, и потенциал роста может быть не ниже 3% в год.
Геополитический фон
Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН прошла, можно сказать, штатно. Стороны обменялись мнениями по украинскому конфликту, но ничего нового мы так и не услышали. Трамп продолжает давить на страны ЕС, чтобы те отказались от российских энергоресурсов.
📍 С точки зрения теханализа - индекс Мосбиржи оттолкнулся от уровня поддержки 2700 пунктов, с ложным пробоем до 2677 пунктов, который быстро был выкуплен. Индекс все еще выглядит локально перепроданным, оставаясь у нижней границы многомесячного боковика для продолжения роста важно закрепляться выше 2750 пунктов.
Ближе к пятнице российский рынок может оказаться под давлением. Страны ЕС проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России.
📍 Из корпоративных новостей
Ozon пока не планирует защищать котировки от навеса после возобновления торгов. Также, на текущий момент ретейлер не рассматривает возможность IPO для Ozon-банка, входящего в контур компании.
Мечел сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-июле составил 225 млрд руб. против убытка 3,1 млрд руб годом ранее.
Мосбиржа с 25 сентября добавит 320 выпусков облигаций 113 эмитентов на вечерние торги. Общее количество облигаций увеличится до 1630 ценных бумаг.
• Лидеры: Магнит $MGNT (+5,77%), ПИК $PIKK (+4,7%), Самолет $SMLT (+4,43%), Россети $FEES (+3,8%).
• Аутсайдеры: Хэндерсон $HNFG (-2%), Башнефть $BANE (-1,85%), МТС Банк $MBNK (-1,23%).
25.09.2025 - четверг
• $BSPB - Банк Санкт-Петербург ВОСА по дивидендам за 1п 2025г в размере 16,61 руб/обычка и 0,22 руб/преф
• $VKCO - ВК Госа в заочной форме
• $HEAD - Хэдхантер последний день с дивидендом 233 руб
• $T - Т-Технологии проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (ранее СД рекомендовал 35 р)
✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию