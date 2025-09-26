Негатив поглощен, роста нет. В чем загвоздка? К чему готовиться инвестору

В чем же причина и как долго ждать изменения рыночной конъектуры:

По итогам сессии индекс МосБиржи и Индекс ОФЗ потеряли больше 0,5%. Давление оказывают сохраняющаяся геополитическая напряжённость и неопределённость перспектив дальнейшего снижения ключевой ставки.

📍 Вчерашнее выступление главы Банка России Эльвира Набиуллина не дало оснований поверить, что инфляционные риски с принятым бюджетом подконтрольны и то, что в ближайшем будущем регулятор вернется к более прозрачному циклу снижения ключевой ставки.

В остальном же, если отбросить шум и громкие заголовки, видно, что реальных причин для сильного роста или падения у рынка просто нет.

Трамп продолжает серию встреч со сторонниками России по закупке энергоресурсов. Ему крайне важно воспользоваться моментом объединения против общего врага и под шумок провернуть намеченные планы.