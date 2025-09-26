Негатив поглощен, роста нет. В чем загвоздка? К чему готовиться инвестору

В чем же причина и как долго ждать изменения рыночной конъектуры:
По итогам сессии индекс МосБиржи и Индекс ОФЗ потеряли больше 0,5%. Давление оказывают сохраняющаяся геополитическая напряжённость и неопределённость перспектив дальнейшего снижения ключевой ставки.
📍 Вчерашнее выступление главы Банка России Эльвира Набиуллина не дало оснований поверить, что инфляционные риски с принятым бюджетом подконтрольны и то, что в ближайшем будущем регулятор вернется к более прозрачному циклу снижения ключевой ставки.
В остальном же, если отбросить шум и громкие заголовки, видно, что реальных причин для сильного роста или падения у рынка просто нет.
Трамп продолжает серию встреч со сторонниками России по закупке энергоресурсов. Ему крайне важно воспользоваться моментом объединения против общего врага и под шумок провернуть намеченные планы.
📍 Эскалация не думает идти на убыль
Европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово жестко ответить на дальнейшие нарушения воздушного пространства, включая сбивание российских самолетов. Вряд ли они пойдут на подобные шаги, но их риторика об «неуправляемой России» — эффективная тактика запугивания.
Закрытие индекс демонтирует слабое, что повышает вероятность дальнейшей коррекции. Последнюю неделю котировка индекса пребывает в диапазоне 2680-2760п и крайний торговой день не вселяет надежд на слом нисходящего движения.
Нейтральный новостной фон и так называемый "эффект пятницы" может не оставить оснований переносить позиции через выходные дни. Также сегодня Страны ЕС проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России, что безусловно скажется на перспективах роста. Всем отличного пятничного настроения и удачных торговых решений.
📍 Из корпоративных новостей
Озон Фарма акционеры одобрили дивиденды за 2кв 2025г в размере 0,25 руб/акция (ДД 0,5%), отсечка - 6 октября.
Х5 запустила в Калининграде новый распределительный центр торговой сети "Пятёрочка"
Европлан государство планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году
Интер РАО и Киргизия прорабатывают строительство ТЭС мощностью 500 МВт.
Инарктика в I кв 2026 г рассмотрит вопрос о дивидендах за 2025 г.
Газпром запуск проекта Сахалин-3 запланирован на 2028 год, его газ будет идти в Китай и на Дальний Восток РФ.
Соллерс выпустил первую партию новых пикапов Sollers ST9 на производственной площадке Ульяновского автомобильного завода.
• Лидеры: Циан $CNRU (+2,2%), ОГК-2 $OGKB (+0,97%), ВИ.ру $VSEH (+0,95%), Озон Фарма $OZPH (+0,9%).
• Аутсайдеры: Магнит $MGNT (-4,78%), Позитив $POSI (-3,32%), Пик $PIKK (-3,1%), Русал $RUAL (-2,83%).
26.09.2025 - пятница
• $GEMA - ММЦБ последний день с дивидендом 5 руб
• $NAUK - НАУКА НПО последний день с дивидендом 7.59 руб
• $AVAN - Авангард проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (ранее СД рекомендовал 24,79 руб.)
