Ожидания от следующей недели по рынку. К чему готовиться инвестору

Он также заявил, что хотел бы поговорить с Владимиром Зеленским, так как настало время вступить в консультации и договориться об окончании конфликта. Ответа с украинской стороны за выходные дни не последовало.
В моменте это взбодрило рынок, но обольщаться я бы не стал. Впереди — множество факторов, которые могут полностью нивелировать пятничный рост. Сегодня должен быть представлен проект бюджета на 2026 год, и хотя основные параметры налоговой нагрузки уже известны, сюрпризы также не исключены.
📍 Из того, что способно держать рынок на плаву
США и Россия осенью проведут третий раунд переговоров по устранению взаимных раздражителей. Глава МИД России сообщил, что достиг такой договоренности с главой Госдепартамента США Марко Рубио.
Дмитрий Песков анонсировал крупное выступление президента России Владимира Путина на этой неделе.
Нефтяные котировки продолжают рост на фоне сохранения рисков перебоев с поставками нефти из России в случае ужесточения западных санкций и новых атак на энергетическую инфраструктуру страны.
📍 Из негативного
Власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для передачи Киеву, окончательное решение за Трампом, — Вэнс Также в интервью Fox News он заявил, что за последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями США и Украины.
Страны ЕС (1 октября) также должны обсудить план использования замороженных российских активов. Я скептически отношусь к возможности полного воплощения этих мер в жизнь. На то есть две ключевые причины: во-первых, это ведет к эскалации и риску прямого столкновения НАТО с Россией, а во-вторых — подрывает основы международного права и доверие к европейской финансовой системе.
Что по технике: Уровень 2700 пунктов удержан, но это не гарантирует его прочности. С преобладающим негативом и отсутствием причин для роста, следующей целью продолжить отскок видится 2740 пунктов — уровень, дважды остановивший рост на прошлой неделе. Чуть выше проходит EMA 100 - возле 2763 пункта, но эти цели возможны при поступлении конкретики по снижению градуса эскалации.
📍 Из корпоративных новостей
Лукойл снизил добычу углеводородов в 1п 2025г на 3,9% г/г до 2,2 млн барр н.э/сут.
Банк Санкт-Петербург акционеры утвердили дивиденды за 1п 2025г в размере 16,61 руб/обычка (ДД 5%) и 0,22 руб/преф (ДД 0,4%), отсечка - 6 октября
Татнефть акционеры утвердили дивиденды за 1п 2025г в размере 14,35 руб на обычку (ДД 2,2%) и преф (ДД 2,4%), отсечка - 14 октября
Новатэк акционеры утвердили дивиденды за 1п 2025г в размере 35,5 руб/акция (ДД 3,2%), отсечка - 6 октября
РуссНефть увеличила добычу нефти в 1п 2025г на 1,74% г/г до 3,043 млн т
• Лидеры: IVA $IVAT (+11,5%), РусАгро $RAGR (+3,2%), Аренадата $DATA (+2,9%), Татнефть $TATN (+2,5%).
• Аутсайдеры: Хэдхантер $HEAD (-5,44%), ЮГК $UGLD (-1,85%), Совкомфлот $FLOT (-1,24%).
29.09.2025 - понедельник
• $SIBN - Газпром нефть собрание акционеров и утверждение дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (рекомендация - 17,3 руб.)
• $NKHP - НКХП собрание акционеров и утверждение дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (рекомендация - 6,54 руб.)
• $ETLN - Эталон акционеры компании примут решение о проведении SPO
• $NAUK - НПО Наука закрытие реестра по дивидендам 7,59 рублей (дивгэп)
• $GEMA - ММЦБ закрытие реестра по дивидендам 5 руб. (дивгэп)
• $YDEX - Яндекс закрытие реестра по дивидендам 80 руб. (дивгэп)
