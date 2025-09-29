ЦОК Онлайн-курс Нейтросети 26.09 Мобильные
Ожидания от следующей недели по рынку. К чему готовиться инвестору

Всю прошлую торговую неделю Индекс МосБиржи отчаянно боролся за 2700 пунктов. Нотки оптимизма появились за несколько часов до закрытия основной сессии после выступления Лукашенко. Он заявил, что на столе есть хорошие предложения по урегулированию военного конфликта, которые на Аляске были услышаны Дональдом Трампом.

Он также заявил, что хотел бы поговорить с Владимиром Зеленским, так как настало время вступить в консультации и договориться об окончании конфликта. Ответа с украинской стороны за выходные дни не последовало.

В моменте это взбодрило рынок, но обольщаться я бы не стал. Впереди — множество факторов, которые могут полностью нивелировать пятничный рост. Сегодня должен быть представлен проект бюджета на 2026 год, и хотя основные параметры налоговой нагрузки уже известны, сюрпризы также не исключены.

📍 Из того, что способно держать рынок на плаву

США и Россия осенью проведут третий раунд переговоров по устранению взаимных раздражителей. Глава МИД России сообщил, что достиг такой договоренности с главой Госдепартамента США Марко Рубио.

Дмитрий Песков анонсировал крупное выступление президента России Владимира Путина на этой неделе.

Нефтяные котировки продолжают рост на фоне сохранения рисков перебоев с поставками нефти из России в случае ужесточения западных санкций и новых атак на энергетическую инфраструктуру страны.

📍 Из негативного

Власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для передачи Киеву, окончательное решение за Трампом, — Вэнс Также в интервью Fox News он заявил, что за последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями США и Украины.

Страны ЕС (1 октября) также должны обсудить план использования замороженных российских активов. Я скептически отношусь к возможности полного воплощения этих мер в жизнь. На то есть две ключевые причины: во-первых, это ведет к эскалации и риску прямого столкновения НАТО с Россией, а во-вторых — подрывает основы международного права и доверие к европейской финансовой системе.

Что по технике: Уровень 2700 пунктов удержан, но это не гарантирует его прочности. С преобладающим негативом и отсутствием причин для роста, следующей целью продолжить отскок видится 2740 пунктов — уровень, дважды остановивший рост на прошлой неделе. Чуть выше проходит EMA 100 - возле 2763 пункта, но эти цели возможны при поступлении конкретики по снижению градуса эскалации.

📍 Из корпоративных новостей

Лукойл снизил добычу углеводородов в 1п 2025г на 3,9% г/г до 2,2 млн барр н.э/сут.

Банк Санкт-Петербург акционеры утвердили дивиденды за 1п 2025г в размере 16,61 руб/обычка (ДД 5%) и 0,22 руб/преф (ДД 0,4%), отсечка - 6 октября

Татнефть акционеры утвердили дивиденды за 1п 2025г в размере 14,35 руб на обычку (ДД 2,2%) и преф (ДД 2,4%), отсечка - 14 октября

Новатэк акционеры утвердили дивиденды за 1п 2025г в размере 35,5 руб/акция (ДД 3,2%), отсечка - 6 октября

РуссНефть увеличила добычу нефти в 1п 2025г на 1,74% г/г до 3,043 млн т

• Лидеры: IVA $IVAT (+11,5%), РусАгро $RAGR (+3,2%), Аренадата $DATA (+2,9%), Татнефть $TATN (+2,5%).

• Аутсайдеры: Хэдхантер $HEAD (-5,44%), ЮГК $UGLD (-1,85%), Совкомфлот $FLOT (-1,24%).

29.09.2025 - понедельник

• $SIBN - Газпром нефть собрание акционеров и утверждение дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (рекомендация - 17,3 руб.)

• $NKHP - НКХП собрание акционеров и утверждение дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (рекомендация - 6,54 руб.)

• $ETLN - Эталон акционеры компании примут решение о проведении SPO

• $NAUK - НПО Наука закрытие реестра по дивидендам 7,59 рублей (дивгэп)

• $GEMA - ММЦБ закрытие реестра по дивидендам 5 руб. (дивгэп)

• $YDEX - Яндекс закрытие реестра по дивидендам 80 руб. (дивгэп)

