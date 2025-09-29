Обзор облигационного портфеля на 2025 год. Рекордная доходность и новые сделки

📍 Сейчас в портфеле 20 бумаг

Вместо перечисления всех бумаг, я предлагаю ознакомиться со структурой портфеля на приложенном скриншоте — он наглядно показывает распределение долей. Более полезным будет разбор сделок за последний месяц: расскажу, что было куплено и почему:

• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А-) Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 19,63% на 2 года 7 месяцев, ежемесячно

Бизнес компании переживает не лучшие времена. Это прекрасно видно, как по отчетам, так и по нисходящему тренду котировок, которые в поисках очередной точки опоры.

В банкротство Whoosh я не верю - в крайнем случае, компанию поглотит более крупный игрок, такой как Яндекс или же МТС. Поэтому решил увеличить долю этих облигаций, пока они скорректировались в цене.

• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (А) Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 15,86% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

Цена облигации ниже номинала практически на 16%, что при пересмотре КС позволит раньше зафиксировать профит заработав на росте тела. Акции данной компании я бы не держал из за высокой вероятности допки в первом квартале 2026 года. Доходность к погашению при реинвестирования купона свыше 25%.