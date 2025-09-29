Конференция v.новый 27.09 Мобильные
Виталий Быков
Инвестиции

Обзор облигационного портфеля на 2025 год. Рекордная доходность и новые сделки

Пришло время обсудить публичные стратегии! Я снова начинаю это делать и покажу вам сделки из моего облигационного портфеля, где в прошлом месяце было много новых покупок.

Напомню, что первая сделка была совершена 19.05.2025 года. За это время портфель продемонстрировал отличный рост. Прямое подтверждение тому, что мы выбрали подходящий тайминг для формирования облигационной стратегии.

📍 Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи

• За последний месяц: +3,03%

• За все время: +7,23%

Изначально инвестиционный портфель пополнялся облигациями взятыми с первичного рынка, так как по ним можно было зафиксировать более высокую доходность. Сейчас же после перехода к циклу снижения КС таких вариантов стало на порядок меньше.

Инвестиционный портфель диверсифицирован под разные события на фондовом рынке: Помимо корпоративных выпусков, имеются валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики), длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП) и фонды (на крупные компании, которые являются флагманами индекса МосБиржи).

📍 Сейчас в портфеле 20 бумаг

Вместо перечисления всех бумаг, я предлагаю ознакомиться со структурой портфеля на приложенном скриншоте — он наглядно показывает распределение долей. Более полезным будет разбор сделок за последний месяц: расскажу, что было куплено и почему:

ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А-) Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 19,63% на 2 года 7 месяцев, ежемесячно

Бизнес компании переживает не лучшие времена. Это прекрасно видно, как по отчетам, так и по нисходящему тренду котировок, которые в поисках очередной точки опоры.

В банкротство Whoosh я не верю - в крайнем случае, компанию поглотит более крупный игрок, такой как Яндекс или же МТС. Поэтому решил увеличить долю этих облигаций, пока они скорректировались в цене.

Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (А) Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 15,86% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

Цена облигации ниже номинала практически на 16%, что при пересмотре КС позволит раньше зафиксировать профит заработав на росте тела. Акции данной компании я бы не держал из за высокой вероятности допки в первом квартале 2026 года. Доходность к погашению при реинвестирования купона свыше 25%.

Сделки на первичном рынке

АФК Система 002P-05 $RU000A10CU55 (АА-) Флоатер. Купон: КС+3,5% на 1 год 11 месяцев, ежемесячно

Флоатеры в нынешнее время с пересмотром налоговой базы снова актуальны. Инфляция перестанет замедляться прежними темпами, а значит оснований для ЦБ пересматривать ставку в пользу резкого снижения сводится практически к нулю.

Облигации Самолет БО-П20. Предварительный купон: 21-21,25% Срок обращения: 1 год. Сбор заявок до 30 сентября. Оставил заявку на 15 000.

Статистика за все время

• Текущая стоимость портфеля: 215 455,18

• Ежегодный купонный доход - 27 975,23

• Ежемесячный купонный доход - 2 331,27

По мере снижения ключевой ставки привлекательность долгового рынка будет снижаться и как только купонная доходность сравняется с дивидендами компаний, то тогда рынок акций начнет расти быстрее за счет притока "новых" денег.

📍 Решил действовать на опережение, именно поэтому полученные купоны идут на покупку следующих фондов:

• $TMOS - Крупнейшие компании РФ

• $TITR - Российские Технологии

• $TLCB - Локальные валютные облигации

Общая доля фондов в структуре портфеля: 3,9%

Простая и понятная стратегия не требующая постоянного контроля рыночных настроений. Как по мне, получается отличная диверсификация.

В планах на следующий месяц: сократить долю в облигациях Монополия и М.Видео. Уровень риска в них становится выше, что повышает вероятность потери денег.

