Обзор облигационного портфеля на 2025 год. Рекордная доходность и новые сделки

Напомню, что первая сделка была совершена 19.05.2025 года. За это время портфель продемонстрировал отличный рост. Прямое подтверждение тому, что мы выбрали подходящий тайминг для формирования облигационной стратегии.
📍 Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи
• За последний месяц: +3,03%
• За все время: +7,23%
Изначально инвестиционный портфель пополнялся облигациями взятыми с первичного рынка, так как по ним можно было зафиксировать более высокую доходность. Сейчас же после перехода к циклу снижения КС таких вариантов стало на порядок меньше.
Инвестиционный портфель диверсифицирован под разные события на фондовом рынке: Помимо корпоративных выпусков, имеются валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики), длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП) и фонды (на крупные компании, которые являются флагманами индекса МосБиржи).
📍 Сейчас в портфеле 20 бумаг
Вместо перечисления всех бумаг, я предлагаю ознакомиться со структурой портфеля на приложенном скриншоте — он наглядно показывает распределение долей. Более полезным будет разбор сделок за последний месяц: расскажу, что было куплено и почему:
• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А-) Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 19,63% на 2 года 7 месяцев, ежемесячно
Бизнес компании переживает не лучшие времена. Это прекрасно видно, как по отчетам, так и по нисходящему тренду котировок, которые в поисках очередной точки опоры.
В банкротство Whoosh я не верю - в крайнем случае, компанию поглотит более крупный игрок, такой как Яндекс или же МТС. Поэтому решил увеличить долю этих облигаций, пока они скорректировались в цене.
• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (А) Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 15,86% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно
Цена облигации ниже номинала практически на 16%, что при пересмотре КС позволит раньше зафиксировать профит заработав на росте тела. Акции данной компании я бы не держал из за высокой вероятности допки в первом квартале 2026 года. Доходность к погашению при реинвестирования купона свыше 25%.
Сделки на первичном рынке
• АФК Система 002P-05 $RU000A10CU55 (АА-) Флоатер. Купон: КС+3,5% на 1 год 11 месяцев, ежемесячно
Флоатеры в нынешнее время с пересмотром налоговой базы снова актуальны. Инфляция перестанет замедляться прежними темпами, а значит оснований для ЦБ пересматривать ставку в пользу резкого снижения сводится практически к нулю.
• Облигации Самолет БО-П20. Предварительный купон: 21-21,25% Срок обращения: 1 год. Сбор заявок до 30 сентября. Оставил заявку на 15 000.
Статистика за все время
• Текущая стоимость портфеля: 215 455,18
• Ежегодный купонный доход - 27 975,23
• Ежемесячный купонный доход - 2 331,27
По мере снижения ключевой ставки привлекательность долгового рынка будет снижаться и как только купонная доходность сравняется с дивидендами компаний, то тогда рынок акций начнет расти быстрее за счет притока "новых" денег.
📍 Решил действовать на опережение, именно поэтому полученные купоны идут на покупку следующих фондов:
• $TMOS - Крупнейшие компании РФ
• $TITR - Российские Технологии
• $TLCB - Локальные валютные облигации
Общая доля фондов в структуре портфеля: 3,9%
Простая и понятная стратегия не требующая постоянного контроля рыночных настроений. Как по мне, получается отличная диверсификация.
В планах на следующий месяц: сократить долю в облигациях Монополия и М.Видео. Уровень риска в них становится выше, что повышает вероятность потери денег.
