Путь к 2650 открыт: три причины, почему падение рынка еще не окончено

Давление на котировки оказывает усиление геополитических рисков на фоне циркулирующих слухов о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, а также отсутствие прогресса в переговорах.
В результате рынок обвалился до 2677,02 п. По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 1,54%, до 2684,09 пункта, РТС – на 0,65%, до 1020,36 пункта.
На рынке облигаций также преобладал пессимизм. Индекс ОФЗ (-0,4%) снижается без существенного отскока на протяжении трёх недель. Рост безрисковой доходности оказывает дополнительное давление на акции.
📍 Цены на нефть добавили негатива
Стоимость Brent рухнула более чем на 3%, несмотря на недавний рост до $70. Причиной стало возобновление экспорта из Ирака в Турцию, что увеличило мировое предложение на 150+ тыс. баррелей в день. Также давление на котировки усиливают и ожидания, что ОПЕК+ решит нарастить добычу почти на 140 тыс. баррелей на онлайн-встрече 5 октября.
Сильней всего распродаже подверглись акции технологических компаний. Это связано с новостями о том, что Минфин планирует повысить льготный тариф страховых взносов для IT-сектора до 15%. Тем самым, на один сектор с господдержкой стало меньше.
Но есть и те, кто чувствует себя не так плохо: Акции электросетевого сегмента отыгрывают информацию о том, что Минэкономразвития внесло в правительство новый макропрогноз на 2025–2028 годы, где повышены тарифы на передачу электроэнергии по единой энергосети.
Стоит отметить, что на этой неделе ожидается важное выступление Путина, способное задать направление рынку на ближайшую перспективу. Однако существенного роста ждать не приходиться. Осознание, что снижение ключевой ставки замедлится или приостановится на продолжительный период будет сдерживать интерес к рисковым инструментам.
📍 Что по технике
Третий пробой уровня 2700 пунктов за короткий срок — тревожный сигнал. Если он подтвердится, а стимулов для покупок не появится, то нас ждет продолжение движения вниз по нисходящему каналу до следующей значимой отметки — 2650 пунктов.
Триггеров для роста, как не было, так и нет, поэтому самое очевидное - находится с минимальным участием в текущей волатильности. В той ситуации, в которой оказалась российская экономика, фондовый рынок может и дальше снижаться, останавливаясь лишь на время перед новым погружением.
📍 Из корпоративных новостей
Т-Технологии акционеры одобрили дивиденды за 2кв 2025г в размере 35 руб/акция (ДД 1,1%), отсечка - 6 октября.
ВТБ Набсовет на этой неделе обсудит динамику акций госбанка, от которой зависит вознаграждение топ-менеджеров.
Абрау-Дюрсо акциз на пиво в РФ в 2026 году может вырасти на 10%, на вино - на 31%
Газпром увеличил добычу газа в 1п 2025г на 0,64% г/г до 209,5 млрд кубов, реализовано на внутреннем и внешнем рынках 185 млрд кубов (-0,9% г/г)
МосБиржа установила значение коэффициента Free-float обыкновенных акций Озон равным 33%
Алроса на закупку драгоценных металлов и камней в РФ в 2026-2028 гг планируется направлять ₽51,5 млрд ежегодно - проект бюджета.
• Лидеры: Полюс $PLZL (+3,18%), ОГК-2 $OGKB (+2,3%), Норникель $GMKN (+1,47%), ФосАгро $PHOR (+1,43%).
• Аутсайдеры: Позитив $POSI (-6,34%), Диасофт $DIAS (-6%), Астра $ASTR (-5,3%), IVA $IVAT (-5,1%).
30.09.2025 - вторник
• $EUTR - ЕвроТранс ВОСА по дивидендам за 2 квартал 2025 года в размере 8,18 руб/акция
• $PLZL - Полюс ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2025 года в размере 70,85 руб/акция
• $PHOR - ФосАгро последний день с дивидендом 273 руб
• $MDMG - Мать и дитя СД по дивидендам.
