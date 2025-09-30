Путь к 2650 открыт: три причины, почему падение рынка еще не окончено

📍 Цены на нефть добавили негатива

Стоимость Brent рухнула более чем на 3%, несмотря на недавний рост до $70. Причиной стало возобновление экспорта из Ирака в Турцию, что увеличило мировое предложение на 150+ тыс. баррелей в день. Также давление на котировки усиливают и ожидания, что ОПЕК+ решит нарастить добычу почти на 140 тыс. баррелей на онлайн-встрече 5 октября.

Сильней всего распродаже подверглись акции технологических компаний. Это связано с новостями о том, что Минфин планирует повысить льготный тариф страховых взносов для IT-сектора до 15%. Тем самым, на один сектор с господдержкой стало меньше.

Но есть и те, кто чувствует себя не так плохо: Акции электросетевого сегмента отыгрывают информацию о том, что Минэкономразвития внесло в правительство новый макропрогноз на 2025–2028 годы, где повышены тарифы на передачу электроэнергии по единой энергосети.

Стоит отметить, что на этой неделе ожидается важное выступление Путина, способное задать направление рынку на ближайшую перспективу. Однако существенного роста ждать не приходиться. Осознание, что снижение ключевой ставки замедлится или приостановится на продолжительный период будет сдерживать интерес к рисковым инструментам.