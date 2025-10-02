Спекулятивная надежда: что ждет рынок у отметки 2600. К чему готовиться инвестору

Данные по инфляции оказались достаточно позитивными: несмотря, что недельный показатель продолжил увеличиваться, годовой возобновил сокращение. Инфляция в августе 2025 года замедлилась до 8,14% г/г после 8,79% г/г в июле 2025 года, сообщает Минэкономразвития РФ. С начала года потребительские цены выросли на 4,29%.
Также рынок испытывает давление со стороны дешевеющей нефти и крепкого рубля. Кроме того, инвесторы находятся в ожидании новых антироссийских санкций. Согласовать их в короткий срок не получается, но процесс постоянно движется в сторону закручивания гаек.
📍 Санкционное давление
G-7 близка к соглашению об усилении санкций против нефтяных доходов России. Согласно проекту, обсуждаются ограничения для ключевых секторов российской экономики - энергетики, финансов, военной промышленности, а также меры против стран и организаций, помогающих России обходить санкции и поддерживающих ее военные усилия.
Страны Евросоюза еще не согласовали полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, поскольку у некоторых из них нет альтернативного поставщика газа. Также ЕС пока не достигли консенсуса по использованию замороженных активов РФ.
В качестве зеркальных действий, Россия может национализировать и затем быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации в ответ на любые шаги Европы по изъятию российских активов за рубежом.
Что по технике
Индекс МосБиржи пробил 2700 пунктов и стремительно движется к новой стратегической поддержке 2600п. Если геополитика не подкинет сюрпризов, то стоит ждать попытки отскока. Спекулятивным драйвером может стать предстоящее выступление Владимира Путина на Валдае.
Принципиально нового, что способно развернуть рынки там не прозвучит, но спекулятивный интерес может возобладать над возможными рисками пойти ниже.
📍 Из корпоративных новостей
Полюс акционеры утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 70,85 руб./акция (ДД 2,9%). Отсечка — 13 октября
ЕвроТранс акционеры утвердили дивиденды за 2кв 2025г в размере 8,18 руб/акция (ДД 6,1%), отсечка - 20 октября
Новатэк завод «Арктик СПГ 2» достиг рекордных показателей добычи благодаря успешным продажам в Китае
Газпром нефть акционеры утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 г. в размере 17,30 руб./акция (ДД 3,47 %). Отсечка — 13 октября
ЮГК может быть выкуплен УГМК через «Атлас майнинг». Это поглощение может стать тревожным сигналом для держателей акций ЮГК. Репутация у будущего мажоритария жесткая: дивиденды — не приоритет, прозрачность минимальная.
Мать и дитя СД рекомендовал дивиденды за 1п 2025г в размере 42 руб/акция (ДД 3,4%), отсечка - 20 октября
Софтлайн приобретает 51% доли компании BeringPro, входящей в Топ-10 ИТ-консалтинговых компаний России.
• Лидеры: Селигдар $SELG (+1%), IVA $IVAT (+0,78%), Мать и дитя $MDMG (+0,67%), ДВМП $FESH (+0,6%).
• Аутсайдеры: М.Видео $MVID (-16,5%), ЮГК $UGLD (-10,1%), Мечел $MTLR (-5,56%), Астра $ASTR (-4,38%).
02.10.2025 - четверг
• $OZPH - Озон Фарм последний день подачи заявки на преимущественное право приобретения акций в рамках SPO.
• $YDEX - Яндекс СД по вопросу увеличения УК для реализации Программы долгосрочной мотивации.
