Спекулятивная надежда: что ждет рынок у отметки 2600. К чему готовиться инвестору

Данные по инфляции оказались достаточно позитивными: несмотря, что недельный показатель продолжил увеличиваться, годовой возобновил сокращение. Инфляция в августе 2025 года замедлилась до 8,14% г/г после 8,79% г/г в июле 2025 года, сообщает Минэкономразвития РФ. С начала года потребительские цены выросли на 4,29%.

Также рынок испытывает давление со стороны дешевеющей нефти и крепкого рубля. Кроме того, инвесторы находятся в ожидании новых антироссийских санкций. Согласовать их в короткий срок не получается, но процесс постоянно движется в сторону закручивания гаек.