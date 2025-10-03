Финансовые ошибки, которые могут привести к потере депозита

Давайте вместе разберёмся, какие ошибки совершают многие и как их вовремя обнаружить:
📍 Борьба с трендом
Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски.
Достаточно распространённая ошибка, когда инвестор начинает полагаться на свои ощущения вместо изучения технического анализа и определения общего тренда. Логика здесь такая: рынок уже сильно вырос без обоснованных на то причин и вот-вот должна случится коррекция.
Стоять против толпы, в надежде, что ты чувствуешь и понимаешь рынок, как никто другой, очень опасная игра с собственным депозитом.
📍 Покупать, что падает
Новичку порой кажется, что когда сильно отросла акция, то туда уже бесполезно заходить и вместо того, чтобы искать точку входа в растущей истории, он начинает искать акции в которых нет покупателя.
Важным умением является видеть краткосрочный тренд под что, а вернее под какое событие растет та или иная акция и в моменты общей коррекции при актуальности идеи формировать в ней позицию.
Таким событием может стать:
• Ожидание сильной отчётности или дивидендных выплат.
• Окончание военного конфликта.
• Вывод на рынок дочерней организации.
• Рост мировых цен на газ и нефть
• Курс валюты и многое другое.
Нежелание фиксировать убытки. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми.
📍 Как заставить себя закрыть убыточную сделку?
Если эмоции не позволяют этого сделать, необходимо поручить это действие технике. Простейший вариант - после открытия позиции обязательно разместить стоп-приказ (Stop Loss).
Стоит заранее определить, какой уровень просадки является допустимым и что вы будете делать, когда все пойдет не по плану.
Использование кредитного плеча. Это позволяет увеличивать размер своих позиций, используя заёмные средства, но также увеличивает риск потери денег.
Очень опасная возможность и новичку лучше обходить ее стороной. Я лично только на третий год инвестирования начал применять в своей торговле эту опцию.
Слишком частые сделки. Большое количество сделок увеличивает комиссии и вероятность ошибок. Старайтесь торговать реже, но более обдуманно.
Для этого заранее определите уровни от которых вы готовы увеличить позицию. Важно такие значения выставлять у сильных уровней поддержки или сопротивления от которых чаще всего прослеживается реакция со стороны участников торгов.
📍 Излишняя самоуверенность
Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простоте заработка. Проблема встает особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег.
Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа с «холодной» головой. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям.
Главный способ не попасть в ловушку – быть внимательным к своим финансам. Пересматривайте свои расходы, планируйте бюджет, ставьте финансовые цели. И самое важное – не бойтесь признать, что где-то совершили ошибку. Ведь осознание – это первый шаг к исправлению ситуации.
