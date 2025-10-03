Финансовые ошибки, которые могут привести к потере депозита

📍 Как заставить себя закрыть убыточную сделку?

Если эмоции не позволяют этого сделать, необходимо поручить это действие технике. Простейший вариант - после открытия позиции обязательно разместить стоп-приказ (Stop Loss).

Стоит заранее определить, какой уровень просадки является допустимым и что вы будете делать, когда все пойдет не по плану.

Использование кредитного плеча. Это позволяет увеличивать размер своих позиций, используя заёмные средства, но также увеличивает риск потери денег.

Очень опасная возможность и новичку лучше обходить ее стороной. Я лично только на третий год инвестирования начал применять в своей торговле эту опцию.

Слишком частые сделки. Большое количество сделок увеличивает комиссии и вероятность ошибок. Старайтесь торговать реже, но более обдуманно.

Для этого заранее определите уровни от которых вы готовы увеличить позицию. Важно такие значения выставлять у сильных уровней поддержки или сопротивления от которых чаще всего прослеживается реакция со стороны участников торгов.